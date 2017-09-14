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 Политика Украины
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 Я решил баллотироваться в президенты в 2019 году, - Онищенко

онищенко

Народный депутат Александр Онищенко заявляет о намерениях баллотироваться на пост главы Украинского государства на очередных президентских выборах в 2019 году.

"Да, я решил баллотироваться", - сказал он в интервью американскому изданию The Washington Times, опубликованном в среду, отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) рассматривает меня как сильного политического и экономичного противника. Поэтому его первая цель состояла в том, чтобы лишить меня и оппозиции финансовых ресурсов и заставить меня покинуть родную страну", - заявляет А.Онищенко.

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При этом он отметил, что будет удивлен, если после обнародования его решения баллотироваться в президенты против него не будут выдвинуты новые обвинения. "На самом деле уголовное преследование - это единственный способ борьбы нынешних властей со своими политическими противниками. Как я уже сказал в своем интервью в 2016 году, большинство кандидатов могут получить по крайней мере одно уголовное обвинение к моменту выборов, расчистив дорогу для Порошенко", - добавил А.Онищенко.

Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
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выборы должны быть этой осенью, поросенко и его банду на нары..
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"Саша, ты дурак?" (с)... только эта фраза здесь уместна))
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Оніщенко активно домовляється з владою і його участь в виборах і майбутні витрати на політичну рекламу це результат домовленостей з порошеном! Оніщенко буде відтягувати голоси в конкурентів - опозиції рошену! За це йому щось там лишать у власності і припинять переслідування. Мафія активно співпрацює з іншою мафією.
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Саша не дурак, саша пойдет оттягивать голоса оппы, по шоколадному замыслу.... оплатив закрытием дел....
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выборы осенью это хорошо.. лишь бы гонтарева сидела подальше от Украины)
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Ватнолобый узбагойся. Пойди боярки выпей
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Давай Саша!!! когда приедешь в Краковец?....или ты в Шегини на "Интерсити"?
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Так оно не на выборы, оно баллотируватися.
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Это тебе Пуйло сказало?
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Да Украина и украинцы уже столько кацорылую вату терпели, что оставшийся чуток, до вступления в ЕС и НАТО, - то так, маленькое детство.
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какая разница? вор-минер-кондитер или другой вор?
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Подумал, чем бабу косую спонсировать на віборах, так лучше уж самому прокутить єто бабло
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Объективно он раз в десять лучше порошка
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Лучше или нет, объективно покажут выборы. А пока ты высказал только свое субъективное мнение.
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Объективно потрошок всех имеет , включая и того кто в 10 раз лучше.
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Объективно побеждает не тот кто лучше а тот кто лучше всех имеет.
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типа как Добкин в 2014
чтобы не закрыли
а Розенблат в курсе шо так можно?
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ну к примеру, хотя бы тем что нарушал законы, а не Конституцию...... аргумент достаточно сильный?
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Кадырова нам только не хватало. Почему в Президенты всегда лезет всякая сволочь?
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В каждом вопросе уже содержится значительная часть ответа.
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С одной стороны конечно это заявление признак шизофренического состояния,а с другой как вспомнишь кого только украинцы не выбирали начиная с Космоса,продаваясь за пачку гречки,то уже не смешно
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Не, для этого уважаемого поста он не достаточно подл, жаден, нагл, коварен и лжив.
Нужно расти, тренироваться. Смотреть как у старших получается.
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Гитаристы были,пчеловоды были,кондитер есть,нам только наездника не хватало. Скачи лучше на лошади,это тебе больше подойдет.
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а ты попробуй так воровать в Польше, так по быстрому назови хоть 3-х воров у власти ?
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" ...тушите свет полезло быдло к верху - как будто дрожжи кинули в дерьмо..." (с)
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урра... будем выбирать между рабиновичем, онищенко и юлей...ну мож еще ляшко...Господи, помилуй и разуй глаза овцам твоим неразумным...
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А Лазаренко не собрался баллотироваться?
Или кровосися?
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ахаха, местный Кадыров типа ) (настоящая его фамилия, если че)
Я решил баллотироваться в президенты в 2019 году, - Онищенко - Цензор.НЕТ 3447
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Они точно- инопланетяне. Не поперло нам- нарвались на массовый десант. Или бухают- по беспределу??? Я вот, при всем своем опыте- стока не выпью. Так можэ мне тоже баллотироваться??? Больше этого кренделя- я бы точно голосов набрал.
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будет конкурент саакашвили))))))))))))))) если до тех пор один не окажется в грузинской тюрьме, а второй в украинской...два "щирых"...ох и трудный нам выбор предстоит)))))))))))))))))))))
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геть катєлком десь упіріщився, довбик, нах ти тута треба, поїхало з країни, то й сиди, в нас вже був такий же втікач, поцікався його судьбінушкой, Боже, і дохрєна в нас таких придурків?
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Оборони Спаситель от таких президентов.Но как технический кандидат,для иллюзии прозорых и честных выборов сойдет.
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Нужно следить, чтобы гречка не подорожала, а то Лёня Космос приедет балотироватся :D

Я решил баллотироваться в президенты в 2019 году, - Онищенко - Цензор.НЕТ 3412
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:D
Хто далі? Насіров?
Хоча чому тут дивуватись, в цій країні вже 26 років обкрадені люди добровільно знов і знов самі обирають тих хто їх обікрав, при цьому ще й спорять між собою чий системний злодій кращий. Тьфу, бля(
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проблема в том, что охендовские-пидрахуи зарегистрируют только тех, на кого ему укажут. Вот и приходится постоянно выбирать из предложеных. Для реальных выборов народ должен сам организовывать свои партии и выдвигать кандидатов и защищать свой выбор. Иначе всё будет по старой и отработаной схеме.
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І саме тому на виборах ми, ви, наші і ваші знайомі і родичі знов підуть і проголосують за йулів, пєтів, ляшків, ригів, ринатів і бєнями, фірташів - бо ті просто потратять награблені в нас гроші на рекламу, візьмуть до складу своїх партій пару атошників, пару волонтерів, пару журналістів і антикорупціонерів щоб прикрити купу старого злодійського бидла типу оніщенків, звягільських, кононенків, дубневичів і теде.

ВІЗМАЗКА ЦЕ! І ви це знаєте. Вічне лайно там тому що лайно тут, в головах(
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он что, подсказку во сне увидел? случаино он не пропустил - сначало к психиатру а потом президентом в палату.
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Поця нашёл себе спаринг-партнёра с которым пойдёт на выборы.
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" Я решил баллотироваться в президенты в 2019 году - Онищенко "

Я тоже
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Не пойдет!!! Я- на 8(восемь) минут раньше. От Цензора. Вон, документ вверху!
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Куда, куда ты собрался баллотироваться? Неужели этим ублюдкам на завтрак пачку дрожжей дают, а потом из них целый день дерьмо фонтанирует?
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смешно.... ещё одно подтверждение тому, что все они живут в отдельном своём мире, ничего общего не имеющего с реальностью. Сашик, а почему бы тебе не вернуться в страну, которую ты собираешься осчасливить?
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из-за кордона баллотироваться не так стрёмно.
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Бабки карман жгут? Этого козла нам еще не хватало.
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Скока у нас населения трудоспособного возраста в Украине? Давайте всем скопом пойдём баллотироваться, и каждый проголосует сам за себя. И так еженедельно. Национальная забава, бля.
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В начале я думал что кацапские троллеботы это зло.
Но теперь понял, что своими высерами они не только обескровливают экономику мордора, но и заставляют многих украинцев включать свои мозги.
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клева !
надеемся ты ж это не будешь делать дистанционно ?
ЖДЕМ !!!! Шагини будет слабой репетицией!
Внесем тебя на руках прямо на кладбище ! по дороге перепишешь все в пользу государства !
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Правильнае ришеееенние!онищенко-президент,черновецкий-премьер,гонтарева-министр финансов,ляшко-генпрокурор.
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О, Господи...оно еще не успокоилось?! Мало наворовал? На что-то не хватает?
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Мне бы не хотелось, чтобы президентом моей страны был человек с таким лицом.
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А знаете что самое интересное. Гарантирую у ЦИКа не будет к нему никаких вопросов. Для этого охиндовского там порошенко и держит. Если бандит и вор балатируется в президенты - к нему не должно быть вопросов.
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Саакашвили будем президентом,а на счет Онищенко,так вы еще Царева выдвигайте,Порох вали уже,не позорся!
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Старо как мир.(с)
Розпорошити голоси виборців. Шито білими нитками.
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Ну якщо почне на Ньюзвані скиглити про злочинну владу то зрадуни за свого приймуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ решил баллотироваться в президенты в 2019 году, - Онищенко
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