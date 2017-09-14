" Я решил баллотироваться в президенты в 2019 году - Онищенко "

"Да, я решил баллотироваться", - сказал он в интервью американскому изданию The Washington Times, опубликованном в среду, отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) рассматривает меня как сильного политического и экономичного противника. Поэтому его первая цель состояла в том, чтобы лишить меня и оппозиции финансовых ресурсов и заставить меня покинуть родную страну", - заявляет А.Онищенко.
При этом он отметил, что будет удивлен, если после обнародования его решения баллотироваться в президенты против него не будут выдвинуты новые обвинения. "На самом деле уголовное преследование - это единственный способ борьбы нынешних властей со своими политическими противниками. Как я уже сказал в своем интервью в 2016 году, большинство кандидатов могут получить по крайней мере одно уголовное обвинение к моменту выборов, расчистив дорогу для Порошенко", - добавил А.Онищенко.
Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
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чтобы не закрыли
а Розенблат в курсе шо так можно?
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Нужно расти, тренироваться. Смотреть как у старших получается.
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Или кровосися?
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Хто далі? Насіров?
Хоча чому тут дивуватись, в цій країні вже 26 років обкрадені люди добровільно знов і знов самі обирають тих хто їх обікрав, при цьому ще й спорять між собою чий системний злодій кращий. Тьфу, бля(
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ВІЗМАЗКА ЦЕ! І ви це знаєте. Вічне лайно там тому що лайно тут, в головах(
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Я тоже
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Но теперь понял, что своими высерами они не только обескровливают экономику мордора, но и заставляют многих украинцев включать свои мозги.
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надеемся ты ж это не будешь делать дистанционно ?
ЖДЕМ !!!! Шагини будет слабой репетицией!
Внесем тебя на руках прямо на кладбище ! по дороге перепишешь все в пользу государства !
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Розпорошити голоси виборців. Шито білими нитками.
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