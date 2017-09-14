EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  954  12
Материалы по теме:
Все про:Крым (20674) оккупация (7305) религия (724) репрессии (1856) РПЦ (408)

 На храмах Московского патриархата в оккупированном Крыму снимают таблички УПЦ

крым упц кп климент

В оккупированном Крыму на некоторых храмах Украинской православной церкви Московского патриархата исчезли таблички о принадлежности к УПЦ.

На некоторых храмах вообще нет надписей "УПЦ МП", на некоторых написано "Московский патриархат", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Так, нет никаких опознавательных знаков на Владимирском соборе в Херсонесе, а на новом храме Преподобного Сергия Радонежского в Севастополе написано, что дом молитвы относится к Симферопольской и Крымской епархии Московского патриархата.

На официальном сайте РПЦ Симферопольская епархия - в составе русской церкви. Однако сайт ссылается на решение Украинской православной церкви и приводит номера телефонов с украинскими кодами, которые сейчас в Крыму не работают.

Архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) отметил Крым.Реалии, что Крымская епархия до сих пор в составе УПЦ, а таблички на храмах не являются официальными документами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США обеспокоен приговором Чийгозу: Приговор вынесен на основе беспочвенных обвинений

"На большинстве православных храмов никаких табличек не вешают. Для того, чтобы узнать официальную информацию, необходимо обращаться к зарегистрированным государством уставам. На территории Крыма не существует канонических православных приходов, которые не принадлежали к епархии Украинской православной церкви. Во всех крымских храмах за богослужением возносится имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины", - сказал он.

Владыка Климент не уточнил, насколько корректно с точки зрения церковной иерархии позиционировать крымскую епархию московской, но не украинской.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявили, что таблички "Московский патриархат" на крымских храмах доказывают "фальшивость заявлений руководства Киевской Митрополии МП, что крымские епархии принадлежат к УПЦ".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у нас все нормально! Мацковский сатанат Лавру оккупировал и наормально там лаве крутит и за Мордор мышебратствует...
А чё, мы добрыя!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потрібно нам з лаври давно почати! Вигнати кацапів, нехай там хресні ходи хороводять!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і нам треба не чикающи знімати написи "московський пархат"...як може під час війни в святая святих буди назва столиці держави агресора?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
объявить МП раскольниками, национализировать и выгнать из Страны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это может сделать только собор в Константинополе, т.к. за 90 лет до прихода Батыя, боголюбский практически уничтожил киевскую митрополию, которая до этого, на Руси, сама назначала епископов
 показать весь комментарий
Ответить
 
жуем сопли дальше?
когда начнут снимать таблички МПЦ в Украине?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ха ха, так пусть и не на оккупированной снимают. Зачем шифроваться. Пишите сразу рпц, зачем тот цирк
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а нашим слабо, пів ради б'є поклони москальським попам, ніколи ми з цими депутатами не здихаємося кацапської псевдоцеркви, а люди на місцях не в змозі протидіяти цим кліщам, які вчепилися в Україну
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Україні теж треба з них познімати УПЦ, щоб не вводили людей в оману. Бо українського там тільки назва. А краще взагалі законодавчо дати їм копняка під сраку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если *наша* не в состоянии никого защитить то окупанты будут делать все что захотят и потихоньку убивать все украинское. Почему *наша* власть не запретила РПЦ в Украине? Вы бы хоть раз послушали что там пропагандируют. Соловьев отдыхает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хм...схватились,а то что раньше ни одной церкви не было в Крыму УПЦ КП никого не возмущало.Лужков построил то,Лужков построил это, а в 2014 оккупанты просто подвели черту.Так что есть пара вопросов к великому минскому парламентеру,как вообще такое было возможным.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа храмах Московского патриархата в оккупированном Крыму снимают таблички УПЦ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти