 На храмах Московского патриархата в оккупированном Крыму снимают таблички УПЦ

На некоторых храмах вообще нет надписей "УПЦ МП", на некоторых написано "Московский патриархат", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Так, нет никаких опознавательных знаков на Владимирском соборе в Херсонесе, а на новом храме Преподобного Сергия Радонежского в Севастополе написано, что дом молитвы относится к Симферопольской и Крымской епархии Московского патриархата.
На официальном сайте РПЦ Симферопольская епархия - в составе русской церкви. Однако сайт ссылается на решение Украинской православной церкви и приводит номера телефонов с украинскими кодами, которые сейчас в Крыму не работают.
Архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) отметил Крым.Реалии, что Крымская епархия до сих пор в составе УПЦ, а таблички на храмах не являются официальными документами.
"На большинстве православных храмов никаких табличек не вешают. Для того, чтобы узнать официальную информацию, необходимо обращаться к зарегистрированным государством уставам. На территории Крыма не существует канонических православных приходов, которые не принадлежали к епархии Украинской православной церкви. Во всех крымских храмах за богослужением возносится имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины", - сказал он.
Владыка Климент не уточнил, насколько корректно с точки зрения церковной иерархии позиционировать крымскую епархию московской, но не украинской.
В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявили, что таблички "Московский патриархат" на крымских храмах доказывают "фальшивость заявлений руководства Киевской Митрополии МП, что крымские епархии принадлежат к УПЦ".
954 12
Материалы по теме: Оккупация Крыма
МИД РФ о докладе ООН: "Попытки включить оценку правозащитной ситуации в Крыму в доклад по Украине неправомерны"(36)
Захваченный оккупантами "Черноморнефтегаз" работает на истощение, добыча падает, - "Нафтогаз"(13)
Марионетки Кремля распродают "отжатые" крымские предприятия, - "Крым.Реалии"(14)
В оккупированном Крыму россияне планируют строительство центра по обслуживанию систем ПВО, – СМИ(32)
В Крыму поставили очередной антирекорд: курортный сезон не оправдался(0)
Суд по "делу Умерова": к процессу просят приобщить альтернативную экспертизу(1)
"Самоопределение коренных народов выписано в международном праве" - Чубаров рассчитывает на принятие закона о статусе крымскотатарского народа(140)
А чё, мы добрыя!...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
когда начнут снимать таблички МПЦ в Украине?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить