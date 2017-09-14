 Террористы вечером обстреляли КПВВ "Марьинка", - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
По данным ведомства, обстрел велся со стороны н.п. Александровка, находящейся на неподконтрольной Украине территории. Боевики стреляли в направлении контрольного пункта из стрелкового оружия.
Пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет. Пограничники огонь в ответ не открывали.
"Всего с начала года зафиксировано 41 обстрел со стороны российских наемников подразделений Госпогранслужбы", - отметили в ведомстве.
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