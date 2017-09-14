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 Политика Украины
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 Вице-президент ЕК Шефчович 15 сентября проведет в Киеве переговоры с руководством Украины

евросоюз

Еврокомиссар планирует обсудить вопрос прогресса реформ в энергетическом секторе, реформ "Нафтогаза" и транспортировки газа.

В пятницу, 15 сентября, с рабочим визитом в Киев прибудет вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает представительство Европейского Союза в Украине.

Отмечается, что он проведет встречи с украинскими чиновниками. Также во время открытия 14-ой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии он произнесет речь о геополитических аспектов энергетической политики.

"Вице-президент хотел бы обсудить вопрос прогресса реформ в энергетическом секторе, реформ Нафтогаза и транспортировки газа. Среди его целей и поиск путей дальнейшего развития сотрудничества между ЕС и Украиной в контексте Энергетического Союза", - говорится в сообщении. Отмечается, что Шефчович проведет встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министрами Геннадием Зубко и Владимиром Кистионом, министром энергетики Игорем Насаликом и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Также он рассмотрит вопрос реформ в энергетическом секторе с членами Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и председателем Правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Накануне визита вице-президент Шефчович отметил: "Европейский Союз решительно поддерживает реформы Украины в энергетическом секторе. Они являются ключевыми для модернизации экономики. От них выиграют как потребители, так и предприятия. Я жду дискуссии с украинским руководством относительно наших дальнейших шагов. Мы должны использовать весь потенциал Украины в сфере энергоэффективности, энергетики и транспортировки газа".

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