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 Заверениям Беларуси об оборонительном характере "Запад-2017" нельзя доверять: позиция Минска - не решающий фактор, - экс посол Польши при НАТО

беларусь учения 2017 запад

Наибольшее беспокойство на Западе в контексте проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2017" вызывает их непредсказуемость и масштабы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заместитель председателя исполнительного Совета Евроатлантического общества в Варшаве, бывший посол Польши при НАТО Ежи Мария Новак.

"НАТО критически оценивает масштабы, величину, непредсказуемость, отсутствие транспарентности в российско-белорусских действиях, но рассчитываем, что Россия не пойдет ни на какие провокации. Без сомнения, это является элементом политического давления на восточный фланг НАТО и Украину, что недопустимо", - подчеркнул Новак.

Стратегической проблемой для региона он назвал факт, что военный потенциал России втрое больше, чем у стран восточной Европы, включительно с Украиной. Впрочем, если сравнивать возможности российской армии с НАТО в целом, то здесь преимущество Альянса очевидно - в 4-6 раз.

Новак отметил, что на Западе никто не знает настоящего характера учений, но ранее - в 2009 и 2013 годах, они имели наступательный характер. Он отметил, что не следует забывать, что во время этого рода учений в 2009 году Россия даже отрабатывала ядерный удар по Варшаве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные учения "Запад-2017" стартуют сегодня в Беларуси

"В связи с этим мы недовольны тем, что Россия и Беларусь не полностью выполняют положения Венского документа о мерах по построению доверия и безопасности 1990 года. Россия также не выполняет требования соглашения об обычных видах вооружений 1990 года", - констатировал эксперт.

Новак подчеркнул, что заверениям представителей Беларуси об оборонительном характере "Запад-2017" нельзя доверять, поскольку все хорошо понимают, что позиция Минска "не будет решающим фактором в этих учениях".

Польский эксперт отметил, что трое наблюдателей от НАТО на этих учениях - это очень мало, что противоречит положениям Венского документа о мерах по построению доверия и безопасности.

"Понятно, что эти трое наблюдателей не смогут нормально сориентироваться в ситуации на месте", - подчеркнул Новак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Климкин об учениях "Запад-2017": МИД с партнерами моделирует ответы на возможные угрозы

Он напомнил, что в связи с этими учениями Польша приняла дополнительные меры безопасности - ввела с 1 по 30 сентября запрет на воздушное движение для гражданских самолетов возле границ с Россией и Беларусью на глубину до 30 км.

По его словам, Польша не хочет каких-либо инцидентов возле своих границ, но в случае возникновения чрезвычайных ситуаций будет вынуждена на "соответствующие шаги". Новак добавил, что особое беспокойство вызывает возможность вооруженных инцидентов в районе Балтийского моря или в воздушном пространстве возле польских границ.

Как сообщалось, российско-белорусские учения "Запад-2017" стартуют сегодня, 14 сентября, и продлятся до 20 сентября.

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100%,когда колония определяла политику государства?
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вольный перевод с польского: лукашенко-хуйло,но с маленькой буквы.
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а по-моему, он сказал, что Беларусь - российская колония
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скажет бывалоча польский посол: курва-мама! -а англичане тут же переведут: извините пожалуйста
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Беларусам надо гнать парашников со своей территории изначально.А то если осядут, то их потом ссаными тряпками не погонишь. Хотя ,в принципе, на данный момент Беларусь фактически оккупированная парашиками территория.Усатый Лукаш все для этого сделал.Принес свою страну хуйлу на блюдичке.
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Есть рекорд!
В Черкассах заплели самую длинную единую косу на Украине.
Таки образом черкащанки установили Национальный рекорд Украины:
- длина косы составила почти 12 метров. Чтобы заплести рекордно длинную косу собрали 31 девушку в возрасте от 5 лет до 25 лет. Общая длина их волос составила более 19 метров.
Парикмахеры заплели косу длиной 11,88 метра, установив рекорд Украины.

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14 сентября, т.е. уже сегодня в 16:00 в Северодонецке на площади Перемоги состоится очередная грандиозная перемога - там будет развернут самый большой флаг Украины, который немедленно занесут в Книгу рекордов Украины.


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Алёша , почему школу прогуливаешь ? Там твои одноклассники петуха из говна лепят , а ты отлыниваешь .
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неужели?
а мы тут все подумали, что Заверениям Беларуси об оборонительном характере "Запад-2017" доверять можна и нужно...
Ребята - все в порядке?
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Меня несколько удивляет то, что это говорит бывший посол, а актуальный держит язык в анусе
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На сегодня Беларусь это Лукашенко. А доверять кремлевской марионетки нельзя
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Всі нормальні люди вже давно не вірять московинам і їх холопам .
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Гарантии впечатляющих и неотвратимых пиздюлей в случае провокаций со стороны козломордии - это единственный сдерживающий фактор.
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В современных гибридных войнах все говорят что они защищаются , даже если нападают .В агрессии и нападениях никто не признаётся .
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"Он отметил, что не следует забывать, что во время этого рода учений в 2009 году Россия даже отрабатывала ядерный удар по Варшаве", - ну да, мирные россияне Снимите им санкции и поплачьте об убытках.
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И чем закончилось? Неужели ядерные испытания в Варшаве прошли успешно?

А вообще, у России и Белоруссии договор о союзничестве... Какое вам украинцам дело о том, что происходит в Белоруссии?
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Anatolij Akovskij 1edd4e73 - кацап сначала смени флаг, потом уйди из НАШЕГО дома (забери своих выблядков), хлебни бояры, сядь на бутылочку, и спокойно в СПАМ
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не то что не решающий, а позиция минска вааще не фактор !
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Вспоминается речь в Верховной Раде адмирала Тенюха, бывшего министоа обороны Украины в 2014, когда Крым сдавали.. краткое содержание речи: пуйло напал, воевать некому. Главное поменьше паникёров особенно в армии, а бдительность нельзя путать с бздительностью как говорится.
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Этому заявлению есть медицинское определение. Паранойя называется.
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Аннексированный Крым и оккупированное Ордло тоже паранойя , иксперд из Говнярки ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаверениям Беларуси об оборонительном характере "Запад-2017" нельзя доверять: позиция Минска - не решающий фактор, - экс посол Польши при НАТО
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