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 Политика Украины, Спорт
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 Боевой гопак, спас и хортинг: В Украине вступил в силу закон о национальных видах спорта

гопак

В Украине сегодня вступил в силу закон № 2074-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" о признании национальных видов спорта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ.

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Еще при обсуждении документа в сессионном зале Верховной Рады спикер парламента Андрей Парубий отметил, что речь идет об украинском рукопашном гопаке, спасе, казацкой борьбе на поясах и т.д.

Документ предусматривает включение в закон "О физической культуре и спорте" определение понятия "национальные виды спорта", а именно - виды спорта, основанные на национально-культурных традициях Украины.

Кроме того, в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, которая способствует развитию национального вида спорта, предоставляется по решению Министерства молодежи и спорта.
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а литрбол???)))
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сам КМС по хортингу???))).... нет чтоб смотреть вперед, развивать ай-ти, дороги...делать страну современной!... ковыряются в спасах и хортингах...отжимая при этом бизнес...
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На Московщині національний вид спорту "мєтаніє коров'їх лєпьошєк".)))
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Чучело лишнехромосомное, одно другому не мешает. И вообще, какое твое ватнорылое дело, что в Украине происходит?
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вы забыли утвердить в национальные виды спорта - хамство!)
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Это к кацорылым. Ролики в Ютюбе - тому подтверждение
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национальный вид спорта украинцев - давать на клык кацапам. Так, что сглатывай с остоинством
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идея хороша. А вот сколько денег дойдет до спортсменов- большой вопрос.
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- Больной человек, - сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия... (с)
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ВІДКРИТИ ІНСТИТУТ БОЙОВОГО ГОПАКА І ТРЕБА ВИВЧАТИ В ШКОЛАХ
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Ми ще багато чого не знаємо про наших пращурів. Всі відомості, які були, знищувались мокшами, або опошлялись.
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Есть рекорд!
В Черкассах заплели самую длинную единую косу на Украине.
Таки образом черкащанки установили Национальный рекорд Украины:
- длина косы составила почти 12 метров. Чтобы заплести рекордно длинную косу собрали 31 девушку в возрасте от 5 лет до 25 лет. Общая длина их волос составила более 19 метров.
Парикмахеры заплели косу длиной 11,88 метра, установив рекорд Украины.

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Да КАПОЭЙРО из Бразилии в Украине знают все --особенно молодежь -- а Боевой Гопак -- почти никто не знает и более того думают о нем многие со смехом . Стыдно -- надо гордиться всем национальным в Украине . Задумайтесь --- особенно люди старшего поколения -- ИНТЕР(НАЦИОНАЛИСТ ) -- для вас герой а от НАЦИОНАЛИСТА ( патриота ) Украины вас шарахает как от чумового . Как перестанем быть идиотами СССР , а люди ? Когда начнем любить свою УКраину ???
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Сейчас слетятся кацапы потомки монголо татар и будут кричать что это они все придумали это все их, и прочитают строчки из школьных учебников по истории "......сначала была моксель а потом..."
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Вначале прилетел уже самый первый. Им тут, на Цензоре, как будто кто-то намазал этим самым.
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Танец танцем и останется , как ты его не называй , даже если туда не так давно добавлены элементы ушу, в реальном бою он неэффективен .
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А где в новости написано, что это боевое единоборство?
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Ушу ??? В каком ушу -- танцор как в гопаке может выпрыгнуть на высоту своего роста -- сделать в воздухе шпагат и при этом в движении еще коснуться кончиков пальцев ног руками при этом шпагате и сделать это неоднократно в течении небольшого времени ?? Это гопак детка и еще не боевой ??? О " характерниках " слышал и их боевом гопаке -- в боевых спецподразделениях ФСБ -- это называется -- бесконтактный бой . Человек танцует гопак- никого не трогает --а все падают вокруг . Это ГОПАК боевой детка .
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На жаль на сьогодні рівень підготовки в нечиленних секціях бойового гопака катастрофічно поступається рівню підготовки по різним національним видам двобою, яких в Києві як грязі...поступається тхеквондо, карате та всім іншим...навіть кікбоксінгу. На змаганнях як мішки...може якщо буде державне фінансування то щось змінеться?
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Ничего не изменится -- пока на гос уровне не будут в СМИ пропагандировать живую историю Украины и показывать ее красоту и самобытность . Какого то СрАКАшвили -- трое суток журналисты мусолили на всех каналах -- а вы много слышите и видите передач на ТВ о героях украинцах АТО ?? Их мизер или просто нет . А все начинается с этого .
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На жаль, поки що нема де дітей вчити. Хотіли внука віддати, та не вийшло.
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круто куле
пора маляву катать в МОК чтобы считали олимпийскими видами спорта
чтобы на следующих играх всё золото забрать
пока кацы с борьбой нанайских мальчиков не отдуплились
псы. надеюсь в школьную программу по физвоспитанию с нового года это все включат
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Такие законы можно принимать только тогда когда в стране мир и порядок.
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когда смотришь на исполнение мастера (которых довольно мало) особенно с оружием, выглядит реально угрожающе, но когда смотришь как это делают новички (которых много) получается потешно, нужно развивать и оттачивать.
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У меня младший брат мастер спорта по хортингу . В соревнованиях неоднократно побеждал . Хотя вид спорта , конечно , не раскрученный .
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Молодец парнишка. Со временем єто будет очень даже раскрученній вид спорта.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевой гопак, спас и хортинг: В Украине вступил в силу закон о национальных видах спорта
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