 Боевой гопак, спас и хортинг: В Украине вступил в силу закон о национальных видах спорта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ.
Еще при обсуждении документа в сессионном зале Верховной Рады спикер парламента Андрей Парубий отметил, что речь идет об украинском рукопашном гопаке, спасе, казацкой борьбе на поясах и т.д.
Документ предусматривает включение в закон "О физической культуре и спорте" определение понятия "национальные виды спорта", а именно - виды спорта, основанные на национально-культурных традициях Украины.
Кроме того, в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, которая способствует развитию национального вида спорта, предоставляется по решению Министерства молодежи и спорта.
3035 35
Ведущая спортивная газета Италии Gazzetta dello Sport сделала Крым "российским". ФОТО(27)
"Будем действовать согласно букве закона", - Артем Шевченко об инциденте с Саакашвили на ПП "Шегини"(393)
Украинский боксер Усик одержал победу над немцем Хуком. ВИДЕО БОЯ(175)
Лучшие спортсмены и тренеры Киевщины получили стипендии от губернатора на общую сумму около 600 тыс. грн(31)
В офисе «Патриота Украины» после обыска нашли взрывчатку(0)
Москаль: Новый закон об образовании нарушает языковые права нацменьшинств и должен быть ветирован(145)
Если удовлетворить требования "евробляхеров" то это создаст неправильный прецедент. За схемы надо наказывать, - эксперт(700)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Черкассах заплели самую длинную единую косу на Украине.
Таки образом черкащанки установили Национальный рекорд Украины:
- длина косы составила почти 12 метров. Чтобы заплести рекордно длинную косу собрали 31 девушку в возрасте от 5 лет до 25 лет. Общая длина их волос составила более 19 метров.
Парикмахеры заплели косу длиной 11,88 метра, установив рекорд Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пора маляву катать в МОК чтобы считали олимпийскими видами спорта
чтобы на следующих играх всё золото забрать
пока кацы с борьбой нанайских мальчиков не отдуплились
псы. надеюсь в школьную программу по физвоспитанию с нового года это все включат
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить