 На границе в пункте "Шегини" 10 сентября вне всякого сомнения работали агенты российских разведок, - Синютка

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Львовской ОГА Олег Синютка, комментируя инцидент с Саакашвили в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе 10 сентября.
"После поездки в Киев и общения в различных властных структурах я собрал представителей общественных организаций (накануне событий 10 сентября. - Ред.) - и четко им сказал о позиции власти: никакого насилия; никаких силовых действий; никаких "титушек" или других вещей. И то, что мы увидели, - это действительно одни и те же люди. С одной стороны, собирали людей на Майдан или на митинг. А с другой стороны, собирали людей, которые должны этот Майдан или этот митинг провоцировать. И на самом деле на этот митинг собирались три различные группы людей", - рассказал глава Львовской ОГА
"Одна группа - и там были жители Львовщины - состояла из людей, которые приехали, потому что они имеют свои убеждения, и поэтому им интересно. Таких людей там на самом деле было меньшинство. Вторая группа - это те, которым, по доносящимся слухам, обеспечивали определенные финансовые ресурсы. И кажется, что таких людей было большинство. И третья, самая страшная, группа - это профессиональные провокаторы; в том числе, убежден, резиденты российских разведок. Задачей которых было стопроцентно обеспечить кровопролитие", - добавил Синютка.
"Я, к сожалению, не могу сегодня утверждать это документально. За исключением тех общедоступных вещей, которые мы сегодня видели в Интернете. Когда человек, который был рядом с Саакашвили, в другом случае находился рядом с российским флагом и эмблемой Союза ветеранов России. Но то, что на границе в тот день работали агенты российских разведок, - это вне всякого сомнения. Мы же с вами взрослые люди и граждане страны, находящейся в состоянии войны. И мы это прекрасно понимаем. И самой главная задача этих людей - разжечь общественный и личностный конфликт внутри государства. Ну, а Львовщина - это для них был бы непревзойденный успех. Которого они, слава Богу, никогда не добьются!", - пояснил он.
были задержаны два человека - Андрей Котыченко из Черкасс и Александр Бурцев из Ивано-Франковска. В сети есть видео их действий на пункте пропуска "Шегини". Вчера вечером львовский суд арестовал 39-летнего жителя Ивано-Франковской области. Скорее всего речь идет о Бурцеве. Позже Шкиряк сообщил об аресте второго подозреваемого, скорее всего, Котыченко.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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Так шо брешиш ти синютка-пес!
Там були тільки справжні патріоти України! юлька, правда примазалася......
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http://tverezo.info/post/10332
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А шо мог сказать другое подчиненный напрямую Президенту Украины.
Для тех кто в этом сомневается
Закон Украины "О местных государственных администрациях"
Раздел 2. Формирование местных государственных администраций.
Статья 8. Председатели местных государственных администраций.
Председатели местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины ........................
Статья 9. Прекращение полномочий председателей местных государственных администраций.
Полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются Президентом Украины.......................
ТО ЕСТЬ: ГЛАВА ЛЬВОВСКОЙ ОГА ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМЫЙ ОТ ПОРОШЕНКО!!!
ПОЭТОМУ, ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК - НЕ СТАНЕТ ДОВЕРЯТЬ ЕГО ИНФОРМАЦИИ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В ТЕХ ВОПРОСАХ КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ПОРОШЕНКО.
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