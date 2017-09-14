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 Политика Украины
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 На границе в пункте "Шегини" 10 сентября вне всякого сомнения работали агенты российских разведок, - Синютка

синютка

Среди участников митинга на пункте пропуска "Шегини" 10 сенятбря, были три группы людей - искренние сторонники Саакашвили, проплаченная массовка и провокаторы.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Львовской ОГА Олег Синютка, комментируя инцидент с Саакашвили в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе 10 сентября.

"После поездки в Киев и общения в различных властных структурах я собрал представителей общественных организаций (накануне событий 10 сентября. - Ред.) - и четко им сказал о позиции власти: никакого насилия; никаких силовых действий; никаких "титушек" или других вещей. И то, что мы увидели, - это действительно одни и те же люди. С одной стороны, собирали людей на Майдан или на митинг. А с другой стороны, собирали людей, которые должны этот Майдан или этот митинг провоцировать. И на самом деле на этот митинг собирались три различные группы людей", - рассказал глава Львовской ОГА

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"Одна группа - и там были жители Львовщины - состояла из людей, которые приехали, потому что они имеют свои убеждения, и поэтому им интересно. Таких людей там на самом деле было меньшинство. Вторая группа - это те, которым, по доносящимся слухам, обеспечивали определенные финансовые ресурсы. И кажется, что таких людей было большинство. И третья, самая страшная, группа - это профессиональные провокаторы; в том числе, убежден, резиденты российских разведок. Задачей которых было стопроцентно обеспечить кровопролитие", - добавил Синютка.

"Я, к сожалению, не могу сегодня утверждать это документально. За исключением тех общедоступных вещей, которые мы сегодня видели в Интернете. Когда человек, который был рядом с Саакашвили, в другом случае находился рядом с российским флагом и эмблемой Союза ветеранов России. Но то, что на границе в тот день работали агенты российских разведок, - это вне всякого сомнения. Мы же с вами взрослые люди и граждане страны, находящейся в состоянии войны. И мы это прекрасно понимаем. И самой главная задача этих людей - разжечь общественный и личностный конфликт внутри государства. Ну, а Львовщина - это для них был бы непревзойденный успех. Которого они, слава Богу, никогда не добьются!", - пояснил он.

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С полным текстом интервью главы Львовской ОГА Олега Синютки можно ознакомиться здесь.

Отметим, что в связи с инцидентом на границе были задержаны два человека - Андрей Котыченко из Черкасс и Александр Бурцев из Ивано-Франковска. В сети есть видео их действий на пункте пропуска "Шегини". Вчера вечером львовский суд арестовал 39-летнего жителя Ивано-Франковской области. Скорее всего речь идет о Бурцеве. Позже Шкиряк сообщил об аресте второго подозреваемого, скорее всего, Котыченко.

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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Абсолютно згоден. Ваш гарант - колишній гебіст. Його там ще Окурком прозвали.
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Ти нездатний зрозуміти сарказм, чи шо? Придивися до тексту статті: приналежність якогось-там чувака визначили тільки за фотографією поруч з россійским прапором та організацією ветеранів. Тобто те, що він опинився у натовпі, за кілька годин до цього отримавши координати місця дій (усе ж було таємно, не забувай. Саакашвілі чекали у іншому місці, яке раптом виявилося замінованим), нікого не дивує. Фотографіі - головне. Так ось у мене теж є фотографія і я роблю висновок за тією ж логікою, за якою робить висновки пан Синюта.
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От синютка, раскусил врага на самых подступах. Молодец какой!
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В Україні не так багато агентів російських розвідок, це: порошок, аваков, лупценко і ще кілька шоколадних шавок, але жодної з них в Шегинях не було!
Так шо брешиш ти синютка-пес!

Там були тільки справжні патріоти України! юлька, правда примазалася......
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О, Йуля вже наскільки зашкварена, що вже в ієрархії поклоніння зрадосектантів не на вершині зрадоолімпу?Тепер Міхо у вас Зевс?
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Ну блядь, как же вы шавки барыжные уже задрали! Нет, не лизанием барыжьей сраки. Тупостью! Перефразируя классика - с таким скучным креативом вам никто не поверит и денег не даст.
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Синюта 100% прав, расейская разведка даже сейчас дает рекомендаци АП как себя вести с неугодными чтоб нивелировать их влияние... Почитайте реакцию Мертвечука на события и развеятся последние сомнения! Эх, помните Пуйло делал подарки Овощу перед майданом?...а как вы думаете идея Пуйла о миротворцах и у чения в Белоруси, что означает?...а то и означает подтверждая выше сказанное!!
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Скільки тут "вазмущьонних патротів" савцшкінських під жовто-блакитним тусуються . Вже й нульовки свої висери постити не соромляться.
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Мне многое не нравится в нашей действующей власти, но я не понимаю людей, которые ведуться на популиста и провокатора. В Украине своих популистов хватает - Тимошенко, Ляшко, Гриценко и т.п. А тут появился новый популист, да к тому же жертва несправедливости, и наш народ повелся на лозунги про спасение Украины (слава Богу, что не все). Спросите у граждан Грузии, что на самом деле вытворял Саакашвили, когда был Президентом. Уверяю Вас - Вы быстро разочаруетесь в нем. Что же касается спасения Украины, то в 2014 году под лозунгами спасения Украины был аннексирован Крым и началась российская агрессия на Донбассе. Теперь еще один рвется спасать Украину, причем в компании с Тимошенко, спонсируемую Медведчуком (тем, кто не в курсе, Медведчук - это кум Путина). Включите логику, а не эмоции.
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Не знаю как насчет российской разведки, но провокаторы от власти были точно. И так хорошо, что обошлось без жертв. И то благодаря тому, что неожиданно поехали на Шегини.
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ааааааааааа, я валяюсь с этих пистопболов рошеновских, скоро Пэтя пернет где-нить на приеме, а его подстилки будут кричать это не он,он не мог,это вова х@йло!!!
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Ну кавказцы там были кроме Михо, факт неоспоримый, прошли в Украину нелегально.
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Не слухайте цих шавок - синюток, авакових, аброськіних... Михаел Саакашвілі - нормальна, добра емоційна людина, рішучий і професійний політик. Він більший Українець за мільони доморощених продажних хахлів. За час роботи на Одещині припинив розкрадання казни і добився наповнення бюджету від основних бюджетоутворюючих підприємств. ВІН НЕ КРАВ І НЕ ДАВАВ КРАСТИ. Він ходив по Одесі і районах без охорони, говорив з людьми, сперчався (міг накричати), але його розуміли, поважали і любили, бо він був СВІЙ серед людей. На відміну від таких "синюток"-шавок. Тому його і "з"їли" - такі режиму не потрібні. Потрібні аброськіни і синютки - з тупими мордами і послужливі та заполПАДЛИві.
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Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Львовской ОГА Олег Синютка, комментируя инцидент с Саакашвили в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе 10 сентября.
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А шо мог сказать другое подчиненный напрямую Президенту Украины.

Для тех кто в этом сомневается
Закон Украины "О местных государственных администрациях" На границе в пункте "Шегини" 10 сентября вне всякого сомнения работали агенты российских разведок, - Синютка - Цензор.НЕТ 7921

Раздел 2. Формирование местных государственных администраций.

Статья 8. Председатели местных государственных администраций.
Председатели местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины ........................

Статья 9. Прекращение полномочий председателей местных государственных администраций.

Полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются Президентом Украины.......................

ТО ЕСТЬ: ГЛАВА ЛЬВОВСКОЙ ОГА ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМЫЙ ОТ ПОРОШЕНКО!!!

ПОЭТОМУ, ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК - НЕ СТАНЕТ ДОВЕРЯТЬ ЕГО ИНФОРМАЦИИ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В ТЕХ ВОПРОСАХ КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ПОРОШЕНКО.





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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа границе в пункте "Шегини" 10 сентября вне всякого сомнения работали агенты российских разведок, - Синютка
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