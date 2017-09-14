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Все про:субсидия (341) Полторак (945) отопительный сезон (85)

 Субсидия на индивидуальное отопление будет назначаться с 15 октября до 15 апреля, а на централизованное - по распоряжению мэрии

тепло батарея

В 2017-2018 гг. для пользователей централизованного отопления остается привязка к соответствующим решениям органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, а для тех, у кого индивидуальное отопление, субсидия будет начисляться с 15 октября по 15 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Для семьи, которая использует централизованное отопление, субсидия в октябре и апреле начислялась в соответствии с решениями органа местного самоуправления в зависимости от погодных условий подачи теплоносителя. Поэтому для таких семей отопительный период начинался, скажем, 18 октября и заканчивался 10 апреля. Соответственно и осуществлялось начисление субсидии.

Для семьи, которая имеет индивидуальное газовое отопление, отопительный период начинался с 1 октября и заканчивался 30 апреля. Однако учитывая погодные условия, редко кто из украинцев самостоятельно включал отопление уже 1 октября, когда на улице благоприятный температурный режим.

Этот вопрос не был нормативным на местном уровне, из года в год приводит к увеличению сумм неиспользованных субсидий. Именно поэтому Правительство в мае этого года урегулировало этот вопрос в пользу субсидиантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срок подачи заявлений на получение компенсации за сэкономленную субсидию продлили до 1 ноября, - Рева

Если раньше субсидия на отопительный сезон предназначалась с 1 октября по 30 апреля и обязательно перечислялась в соответствии с решением органов местного самоуправления или органов исполнительной власти о дате начала и окончания отопительного сезона, то в 2017-2018 гг. для пользователей централизованного отопления остается привязка к соответствующим решениям органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, а для тех, у кого индивидуальное отопление, субсидия будет начисляться с 15 октября по 15 апреля.

Данное решение Правительства является социально и экономически обоснованным: разумное потребление энергоресурсов, особенно когда погода в этом способствует, приближает страну к ее стратегической цели - к 2020 году стать энергонезависимой.
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"Данное решение Правительства является социально и экономически обоснованным: разумное потребление энергоресурсов, особенно когда погода в этом способствует, приближает страну к ее стратегической цели - к 2020 году стать энергонезависимой.Источник:https://censor.net.ua/n455232"
це важлива ціль, але за рахунок чого вона буде досягнена?
скороченням населення України? про промисловість, я не говорю - вона вже помножена нуль!
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всё, кино с субсидиями закончилось. денег нет, но вы держитесть (с)
Субсидия на индивидуальное отопление будет назначаться с 15 октября до 15 апреля, а на централизованное - по распоряжению мэрии - Цензор.НЕТ 793
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реформаторы бля, да люди не включали не из за погоды, а из за того что бы влезть в субсидию, так как дебилы нормы установили как на будку а не на дом
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Ну значит кто сам топит тот больше заплатит за октябрь и апрель. А по распоряжению мерии это вообще могут не включать отопление пока -10 не ударит.
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Вопрос урегулирован в пользу субсидиантов.... Бгг.. Спижженным месяцем бабла....
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По настоятельным просьбам украинцев идя навстречу простому народу вопрос решён очень положительно.Короче положили на вас
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19.05.11 15:28

https://censor.net.ua/forum/574848/yanukovich_mechtaet_perevesti_vsyu_ukrainu_na_avtonomnoe_otoplenie/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

Янукович мечтает перевести всю Украину на автономное отопление.Президент Украины Виктор Янукович намерен распространить закарпатский опыт отказа от центрального теплоснабжения и перехода на автономные системы на всю Украину.
Прекрасное Далеко Не будь ко мне жестоко.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=vD9W8zVaDjw

https://www.youtube.com/watch?v=vD9W8zVaDjw
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСубсидия на индивидуальное отопление будет назначаться с 15 октября до 15 апреля, а на централизованное - по распоряжению мэрии
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