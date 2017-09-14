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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2449) Гройсман (3398) реформы (2822)

 "Реформы, которые мы делаем, нужны Украине, а не МВФ", - Гройсман

гройсман

Правительство последовательно реализует программу реформ, направленных на обеспечение стабилизации ситуации в Украине и рост ее экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с первым заместителем Управляющего директора МВФ Дэвидом Липтоном.

"Правительство высоко ценит сотрудничество с Фондом и его вклад в проведение реформ в Украине. Мы настроены на дальнейшее выполнение нашей общей с МВФ программы, которая является чрезвычайно важной для Украины. Реформы, которые мы делаем, нужны Украине, а не МВФ", - сказал Владимир Гройсман.

В свою очередь Дэвид Липтон подчеркнул, что, по его мнению, Украина демонстрирует отличные результаты в решении первоочередных экономических и социальных вопросов. По его словам, то, что правительству удалось обеспечить в течение последнего года стабилизацию ситуации, создает хорошие предпосылки для того, чтобы перейти к более динамичному экономическому роста.

"Мировая экономика сейчас растет. И сейчас это момент возможностей для Украины, которые можно и нужно использовать", - сказал Дэвид Липтон.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел переговоры с первым заместителем Директора-распорядителя МВФ Липтоном. ФОТО

Глава правительства Украины также проинформировал собеседника о состоянии дел с реализацией образовательной, пенсионной, медицинской реформ и реформы управления предприятиями государственной собственности, а также о ходе подготовки проекта госбюджета на следующий год.

"Относительно бюджета 2018 года, то в эту пятницу мы представим ключевые позиции документа, которые совпадают с показателями ранее принятой Бюджетной резолюции", - подчеркнул глава правительства.

По результатам сегодняшних переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие для определения следующих шагов по финансовой поддержке реформ в Украине со стороны МВФ.
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Реформы мы делаем, делаем...А что сделали? Ничего.
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они эти реформы только из под палки делают , да за деньги ..Свиньи , одним словом .
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- Отставить веселье, - сказал Остап. - Пока что тарелочка с деньгами в руках Корейко, если только она вообще существует, эта волшебная тарелочка... (с)
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Як та баржа припливла, так одразу ціни у самий сезон на ті кавуни піднялися в два рази.
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Вот тут Вы сильно не правы. Они сделали много хорошего для себя, но, для народа - всё в минус.
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трусельманы - перепутали собственный карман и личные интересы, с интересами и карманом Украины..
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коррупционер Липтон врёт! экономика в разрухе, заводы останавливаются, пенсионеры мрут с голода. фсёпропало!
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А какие фамилии у этой "Украины", для которой реформы вы делаете?
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Лохотнон щоденний!
Скільки не кричи "цукор, цукор", в роті солодше НЕ буде
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Ось обєднаються Бурбак з Розенблатом,Пашинський з Гончаренком,Дейдей з Кодолой і заживем)))
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Томбінський дав чітке визначення - "імітатори реформ".. Все інше - пусте струшування повітря та примітивний піар..
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ну как же, газ по 7100, свет по 0,9, есв 704 с рыла, налог на недвижимость, вода на 48% подорожала, мясо в два раза, кура в два раза, молоко. тебе шо мало реформ?
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Помню, когда несколько лет назад украинцев стало меньше 45 миллионов (по официальной статистике). Какие еще реформы нужны, чтобы стало 37 миллионов, как когда-то на Крещатике объявил Клинтон?
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А помните предвыборный слог "зеленых"..-"Нас вже не 52 млн."
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Помню... Только не знаю - это "достижение" папередников и теперешней власти или составная реформ.
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думаю тут подойдут вариант: "на манеже- все те же" (через пару месяцев 100 лет как)
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Угу. "Обещаю переобещать все обещанные обещания" - девиз старых "новых" политиков.
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Какакие реформы? Вы цирк делаете! Морды в ширь все ваши реформы
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Ага,якби не МВФ,така мерзота як ви,навіть видимості реформ не робила б!!!

Гривня без тиску МВФ давно була б близько 100 за долар!!!МВФ кредит дає тільки при стабільній грошовій одиниці!!!
Ці виродки давно спустили б гривню в унітаз!!!
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МВФ просто зарабатывает деньги на лохах, не более. Спасением гривен, тугриков, ржублей, экономик, граждан и пр. они не занимаются. Им важен процент, а где его возьмут- у пенсионеров, под матрасом, или украдут это их не волнует.
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Ну "здрасьтє",не говоріть дурниці!!!

Ви кредитор,до Вас приходить бомж по гроші,він постає перед вами в двох варіантах:

1) Бомж п'є,гуляє,не працює,гроші в нього не тримаютиься і т.д.
2) Бомж взявся за розум,влаштувався на роботу,"на вітер" гроші не пускає,цінує кожну копійчину

Ви як спеціаліст своєї справи (кредитор) - оцінюєте ризики вказаних варіантів кредитування.
ВОНИ БУДУТЬ РІЗНИМИ!!!ПО ОЧЕВИДНИМ ПРИЧИНАМ!!!

МВФ не дасть кредит баригам,які ведуть до дефолту країну.БО ВІДДАВАТИ ВОНА НІЧОГО НЕ ЗМОЖЕ!!!А ДЕВАЛЬВАЦІЯ В РАЗИ НАЦВАЛЮТИ ПРЯМИМ ХОДОМ ВЕДЕ ДО ДЕФОЛТУ!!!

Тільки недалекі люди не розуміють елементарних речей!!!
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І я не говорю,що МВФ рятують гривню,я говорю про те,що МВФ для надання кредиту вимагає стабільності ряду показників,одним з цих показників є стабільність нацвалюти.

Якби не ці вимоги,бариги продовжували обвалювати гривню(заради власного збагачення),як у 2014-2015 рр.Тож і рахуйте тепер,скільки була б гривня по відношенню до іноземних валют!!!
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"Мы строили, строили, строили и наконец построили" (с) - сказала чебурашка на прізвище Гройсман.
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таких успіхів, як воно розказує що будуть в майбутньому,
отримати хоч 1%, але зараз, таке можливе?
цей оптимізм це мабуть хвороба, і вона має назву - брехня, обман і тп!
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"Реформы, которые мы делаем, нужны Украине, а не МВФ"(с). Красивый заголовок! Как думаете, этот Липтон в курсе- с кем он болтает? Мне кажется- в курсе. Я бы дорого отдал, чтобы узнать- что он думает в процессе рукопожатия с Гройсманом, то есть- реальные его мысли. Тогда- можно и новости не читать, вовсе. Никакие. Я бы знал своё будущее лет на пять вперед, как минимум.
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Он прилетает с другой планеты периодически, чтобы что-то рамдомное булькнуть и улететь
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Индикатор успешности реформ является - уровень жизни и благосостояния украинца, снижение цен и тарифов.
Кто-то ЭТО видит???
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Конечно видим! По словам некоторых политиков мы просто проедаем 50% зарплаты, ибо много кушаем в отличии от немцев и у нас самые низкие тарифы на электрику в Европе и мире. И очень, очень высокие зарплаты, просто мы не гордимся доходами наших депутатов и чиновников.
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Даже через увеличительное стекло не видно реформ,все европейские лидеры высказываются,шо идёт только имитация их(реформ),а все достижения только анонсируется.
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причем чем больше они расхваливают и пиарят какую-то реформу тем большую дичь на выходе имеем, все только для себя любимых..
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"Мы делаем эти реформы не для МВФ. Дайте денег!"

Еще раз - зачем продолжать брать деньги в кредит под проценты и складывать их "в тумбочку". Ведь по словам продавца трусов и однотурового, на сегодняшний день в резервах - 18 млрд. долларов.
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Напёрсточник гройцман делает для нас реформы,только дебил(Порохосос) может в это поверить.
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смени фамилию на Арбузова, тогда поверим в искренность
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Пацаны Януковича по сравнению с сегодняшними имитаторами реформ выглядят приличными людьми.
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Так это всё теже потцены Евнуховича, вы их не разглядели за вышиванками
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Ага! Начиная с хряковского министра экономического развития...
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Ну да конечно, да все эти реформы только для сокращения расходов бюджета чтоб долги отдать, особенно медицинская и пенсионная.
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Ну, ви знаете, что пойдёт за долги, а что и к рукам прилипнет.
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бл* , может хоть кто-то скажет о каких реформах они говорят?
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Ой, шлёма, не брызгайте слюной. Все знают что ваши реформы нужны только вам.
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номер? У Гроси и в ВР любой прокол реформой называют. В медицине - почти катастрофа
в ЖКХ - обдираловка, в армии - воровство, в политике - бардак. в охране порядка - хаос. О мелочевках уже не говорю
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так и я о том же все их реформы это номер, и больше ничего
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////може б почали с себе , своїми накраденими лярдами пора розквитаться з народом , не говорячи про ті що ви безнадійно прогуляли, прожрали
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"отреформировали" до 50% ВВП- 2013 года....и обнищание украинского народа ровно на столько же...
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Зато теперь народу будет потехоничку вводится "контребуция Поценюка", шоб меньше дёргалися.
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Одну реформу таки не получится не заметить,рыло у Гроси выросло в два раза,это то что нужно Украине?
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ВИ НЕ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦЯМ_ЇДЬТЕ В МАЛАНЗІЮ
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Пенсия 1000 гривен , а цены в магазинах на продукты как будто пенсия 100 евро .
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Не называйте то что вы делаете реформами. То что вы есть(базарный барыга) то в ваших глазах реформы. Украина не базар, но вы всячески его строите.
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вы всего лишь урезаете расходы ,и поднимаете тарифы ,реформы еще не начинались
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И главное,что он и сам не понимает ,как он смешон ,когда выдаёт подобные перлы !!!
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...не ну в принципе могу согласиться что дебил с мауп корочкой может принять то что он делает за любое непонятное иностранное слово ,в том числе и слово реформы.
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Рекомендую: очень интересное обсуждение:
Русский язык не нужен. Или нужен?
В этом году в украинским ЗНО среди иностранных языков отсутствует русский язык - "3) для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, іспанської, німецької, французької мов використовуються завдання сертифікаційних робіт (предметні тести) двох рівнів складності: рівня В1 та рівня В2;" Важна или не важна в политическом плане эта новость? Имхо - очень важна - Украинское Правительство прямо говорит своим гражданам о бессмысленности изучения такой дисциплины как русский язык и сопутствующих дисциплин для получения высшего образования и делает упор на изучение тех языков, которые будут нужны гражданину для мытья унитазов успешной карьеры в будущем. Это достаточно сильный удар по распространению русского языка на территории бывшего СССР. И в теории за 10-15 лет количество русскоговорящих и воспринимающих идеи и ментальность русского мира уменьшится на добрые 30 миллионов.
Чем ответит Россия на данные инициативы? Сколько украинских школ закроет Кремль?
Хороша ли данная инициатива или плоха, выскажи свое мнение @username.
p.s. Сам русскоговорящий.
p.p.s. Удивлен, что в списке языков для экзамена нет китайского. Было бы неплохо.
Обсуждение -- https://polka.d3.ru/russkii-iazyk-ne-nuzhen-ili-nuzhen-1446278/?sorting=rating
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Учитывая, что он всё врёт, получается с точностью до наоборот. Штирлиц никогда не был так близко к провалу...
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"Реформы, которые мы делаем, нужны Украине, а не МВФ", - Гройсман
Если быть точнее, то эти реформы делаются для богатых, панов, олигархов, в общем для всего капиталистического отребья.
А народу эти реформы за счет народа идут только во вред и это еще мягко сказано.
Если из народа еще больше денег будут выдушивать, или отбирать у него права, то реформы будут еще успешнее.
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Вчера мы возвращались из ЕС и уже в Украине получили гули на колесах от наших ям. Результат- пришлось купить два новых колеса плюс чуть не попали в аварию. Где наши дороги обещанные, а не эти направления позорные? В нашей огромной стране нет ни одной дороги , соответствующей страндартам . Почему у нас такие дорогие билеты на самолеты? Рассказываешь нам тут сказки. Два борова . Где вы взялись на нашу голову. Воруете будущее наших детей, а своих обеспечили на десять поколений вперед
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"Реформы, которые мы делаем, нужны Украине, а не МВФ", - Гройсман

Как-то так совпало начало сотрудничества с МВФ, с началом сокращения численности населения в Украине. Или что-то не то в МВФ, или не те у нас сотрудничают. Писали, что сколько МВФ дал денег, ровно столько денег оказалось в офшорах.

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До этого открывателя рта,все премьеры были ставленниками --финансовых групп, производственных групп,экономисты...Все они могли хоть как то, но затрагивать специальные темы по экономике, политике, военной тематике, и говорили со знанием дела, в крайнем случае, хоть понимали о чем речь. Этот пустой по своей сути пустобрех, никогда и негде по существу не затрагивал ни одной темы, где можно было говорить как профессионал. Но ему эта роль нравится,его ничего не смущает--ни смех,ни насмешки , даже журналистов и коллег. Он улегся возле "корыта" как поросная свинья--вся цель и ценность его жизни.
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шо є, то є..Гройсман -це ще той пєвєц ротом
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Ой, только не вспоминайте мне Килю Бимбу тот имел только одно отличие от Гнойсмана- призентабельный вид, а нёс такую же фигню.
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Вчера возвращались из ЕС и получили на двух колесах гули, колеса потом просто лопнули . Результат - пришлось купить два колеса новых плюс чуть не попали в аварию. Хочется спросить гройсмана- Где наши обещанные дороги? А не позорные направления в красивой и богатой стране? Не наша вина в том, что нет дорог у нас. А ваша. В Украине нет ни одной дороги без левых поворотов, соответствующей стандартам . Почему у нас такие дорогие билеты на самолет? Рассказываешь здесь сказки. Нет никаких реформ. Два жирных кучерявых брехуна
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Какие в п@изду реформы? От реформ должен быть результат в виде дополнительных преимуществ и средств. А где они, в чем они выражаются эти преимущества?
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Поця с Гносей имеют дополнительные преимущества. Или вы не видите?
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У гроймана много дипломов.Это преимущество.Правда дипломы купленные.Это недостаток.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Реформы, которые мы делаем, нужны Украине, а не МВФ", - Гройсман
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