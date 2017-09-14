 "Реформы, которые мы делаем, нужны Украине, а не МВФ", - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с первым заместителем Управляющего директора МВФ Дэвидом Липтоном.
"Правительство высоко ценит сотрудничество с Фондом и его вклад в проведение реформ в Украине. Мы настроены на дальнейшее выполнение нашей общей с МВФ программы, которая является чрезвычайно важной для Украины. Реформы, которые мы делаем, нужны Украине, а не МВФ", - сказал Владимир Гройсман.
В свою очередь Дэвид Липтон подчеркнул, что, по его мнению, Украина демонстрирует отличные результаты в решении первоочередных экономических и социальных вопросов. По его словам, то, что правительству удалось обеспечить в течение последнего года стабилизацию ситуации, создает хорошие предпосылки для того, чтобы перейти к более динамичному экономическому роста.
"Мировая экономика сейчас растет. И сейчас это момент возможностей для Украины, которые можно и нужно использовать", - сказал Дэвид Липтон.
Глава правительства Украины также проинформировал собеседника о состоянии дел с реализацией образовательной, пенсионной, медицинской реформ и реформы управления предприятиями государственной собственности, а также о ходе подготовки проекта госбюджета на следующий год.
"Относительно бюджета 2018 года, то в эту пятницу мы представим ключевые позиции документа, которые совпадают с показателями ранее принятой Бюджетной резолюции", - подчеркнул глава правительства.
По результатам сегодняшних переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие для определения следующих шагов по финансовой поддержке реформ в Украине со стороны МВФ.
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Скільки не кричи "цукор, цукор", в роті солодше НЕ буде
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Гривня без тиску МВФ давно була б близько 100 за долар!!!МВФ кредит дає тільки при стабільній грошовій одиниці!!!
Ці виродки давно спустили б гривню в унітаз!!!
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Ви кредитор,до Вас приходить бомж по гроші,він постає перед вами в двох варіантах:
1) Бомж п'є,гуляє,не працює,гроші в нього не тримаютиься і т.д.
2) Бомж взявся за розум,влаштувався на роботу,"на вітер" гроші не пускає,цінує кожну копійчину
Ви як спеціаліст своєї справи (кредитор) - оцінюєте ризики вказаних варіантів кредитування.
ВОНИ БУДУТЬ РІЗНИМИ!!!ПО ОЧЕВИДНИМ ПРИЧИНАМ!!!
МВФ не дасть кредит баригам,які ведуть до дефолту країну.БО ВІДДАВАТИ ВОНА НІЧОГО НЕ ЗМОЖЕ!!!А ДЕВАЛЬВАЦІЯ В РАЗИ НАЦВАЛЮТИ ПРЯМИМ ХОДОМ ВЕДЕ ДО ДЕФОЛТУ!!!
Тільки недалекі люди не розуміють елементарних речей!!!
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Якби не ці вимоги,бариги продовжували обвалювати гривню(заради власного збагачення),як у 2014-2015 рр.Тож і рахуйте тепер,скільки була б гривня по відношенню до іноземних валют!!!
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отримати хоч 1%, але зараз, таке можливе?
цей оптимізм це мабуть хвороба, і вона має назву - брехня, обман і тп!
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Кто-то ЭТО видит???
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Еще раз - зачем продолжать брать деньги в кредит под проценты и складывать их "в тумбочку". Ведь по словам продавца трусов и однотурового, на сегодняшний день в резервах - 18 млрд. долларов.
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в ЖКХ - обдираловка, в армии - воровство, в политике - бардак. в охране порядка - хаос. О мелочевках уже не говорю
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Русский язык не нужен. Или нужен?
В этом году в украинским ЗНО среди иностранных языков отсутствует русский язык - "3) для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, іспанської, німецької, французької мов використовуються завдання сертифікаційних робіт (предметні тести) двох рівнів складності: рівня В1 та рівня В2;" Важна или не важна в политическом плане эта новость? Имхо - очень важна - Украинское Правительство прямо говорит своим гражданам о бессмысленности изучения такой дисциплины как русский язык и сопутствующих дисциплин для получения высшего образования и делает упор на изучение тех языков, которые будут нужны гражданину для мытья унитазов успешной карьеры в будущем. Это достаточно сильный удар по распространению русского языка на территории бывшего СССР. И в теории за 10-15 лет количество русскоговорящих и воспринимающих идеи и ментальность русского мира уменьшится на добрые 30 миллионов.
Чем ответит Россия на данные инициативы? Сколько украинских школ закроет Кремль?
Хороша ли данная инициатива или плоха, выскажи свое мнение @username.
p.s. Сам русскоговорящий.
p.p.s. Удивлен, что в списке языков для экзамена нет китайского. Было бы неплохо.
Обсуждение -- https://polka.d3.ru/russkii-iazyk-ne-nuzhen-ili-nuzhen-1446278/?sorting=rating
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Если быть точнее, то эти реформы делаются для богатых, панов, олигархов, в общем для всего капиталистического отребья.
А народу эти реформы за счет народа идут только во вред и это еще мягко сказано.
Если из народа еще больше денег будут выдушивать, или отбирать у него права, то реформы будут еще успешнее.
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Как-то так совпало начало сотрудничества с МВФ, с началом сокращения численности населения в Украине. Или что-то не то в МВФ, или не те у нас сотрудничают. Писали, что сколько МВФ дал денег, ровно столько денег оказалось в офшорах.
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