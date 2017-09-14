 Суд арестовал на 60 суток второго участника прорыва границы в пункте "Шегини" 10 сентября, - Шкиряк (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Второму фигуранту дела, еще одному из активных участников жестокого нападения на правоохранителей и пограничников во время событий 10 сентября на КПП в "Шегинях", суд назначил меру пресечения - 2 месяца ареста с альтернативой внесения залога. Продолжение следует.... На самом деле, Саакашвили, привычно для себя, банально подставил своих так называемых сторонников. Впрочем, не вызывает сомнений, что большинство провокаторов, которые бесчинствовали на границе, были проплачены. Сейчас многим из них светят реальные тюремные сроки за тяжелые уголовные преступления во время штурма государственной границы и по нескольким статьям УК. И это не шутки", - рассказал Шкиряк.
"Вчера, 13 сентября 2017 один из районных судов города Львова избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 35-летнего жителя Волынской области. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.332 (незаконная переправа лиц через государственную границу Украины), ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа...) и ст.293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. На основании предоставленных материалов судом принято решение о заключении мужчины под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 32 тысяч гривен", - сообщили позже в полиции Львовщины.
Отметим, что в связи с инцидентом на границе были задержаны два человека - Андрей Котыченко из Черкасс и Александр Бурцев из Ивано-Франковска. В сети есть видео их действий на пункте пропуска "Шегини". Вчера вечером львовский суд арестовал 39-летнего жителя Ивано-Франковской области. Скорее всего речь идет о Бурцеве.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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Держитесь, мужики! Этой шобле недолго осталось !!!
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