- Военные учения "Запад-2017" стартуют сегодня в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание "Белта".
На территории Беларуси будут задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Доманово, а также участок местности вблизи населенного пункта Дретунь. В России оно пройдет на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. При определении замысла учения "Запад-2017" учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
В основу замысла "Запада-2017" положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны - "Северные", включающие Союзное государство Беларуси и России, с другой - "Западные" - коалиция заинтересованных государств. По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время.
Численность личного состава, участвующего в учении составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 7 тыс., России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов. "Запад-2017" пройдет в два этапа. Первый продлится трое суток. Во время него предполагается завершить подготовку войск к боевому применению по изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Будет также произведено наращивание группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов. На втором этапе учения, который продлится четверо суток, планируется отработать вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
Беларусь пригласила для наблюдения за учениями представителей международных организаций: ООН, ОБСЕ, Организации Североатлантического договора, СНГ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси - всего более 80 человек. На учения приедут и военные наблюдатели из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.
Сообщается также, что ход учений будет широко освещаться в СМИ. Журналисты в период его активной фазы - 17-19 сентября - смогут выехать на полигоны, где будут проводиться розыгрыши военных действий: Ружанский, Осиповичский и Доманово. Кроме того, с 14 сентября запланирован ежедневный брифинг для аккредитованных журналистов официального представителя Министерства обороны о задачах, решаемых в ходе учения, по итогам каждого дня. Большую заинтересованность в освещении учений высказали иностранные СМИ. В адрес белорусской стороны поступило беспрецедентное количество обращений с просьбой об аккредитации - около 270. Заявки получены от информагентств, изданий и телеканалов изо всех стран-соседей, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции. Учения будут освещать и журналисты из Катара, Республики Корея.
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по военной специальности - мясо на убой в звании сержант.
в минск не хочу.
хочу в Киев.
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белорусский народ ....- вот так и нужно писать впредь... Полная ассимиляция, потеря идентичности и языка , в исполнении местного "яныковича -табачника - лукашенко" удалась на 100%...
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Мокшанское быдло поддерживает!
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Финансируйте в полном объеме Украинскую Армию и предприятия ВПК.
И самое главное -
Меньше воруйте из бюджета страны - сказал ваш наставник из
Швейцарии -
Нардеп ПР - Звягльский .\
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Героям слава!
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Аваков арестовал героя войны за поддержку им Саакашвили
Игоря Петренко задержали посреди дня и перевезли из Херсона во Львов.
Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал арестовать военного капеллана Игоря Петренко за поддержку им лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.
Об этом сообщили в пресс-службе "Руха новых сил" на Facebook.
Петренко был задержан в Херсоне посреди дня под предлогом "опознания трупа" и перевезено во Львов.
"Это уже даже не устранение политических оппонентов, это - политические репрессии, откровенное похищение людей прямо посреди бела дня, без причин и доказательств, просто из-за их гражданской позиции", - отметили в "Рухе новых сил".
Ранее Петренко служил в АТО, во время чего попал в плен к боевикам.
"Это - диктатура. Это - авторитаризм. Это - даже не Янукович. Нас пытаются запугать и уничтожить нашу гражданскую позицию. Мы не сломались во времена СССР, не сломались во время Майдане, не сломаемся сейчас", - говорится в сообщении.
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рехформа від генерала локота - штраф 35 к за "відкриття вогню по ворогам"
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- сколько кацапские вояки перевернут танков
- сколько раздавять бурят-контрактников
- сколько передавят белорусских гусей и свиней
- сколько бомбонут сельских магазинов в поисках водяры
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- Военные учения "Запад-2017" стартуют сегодня в Беларуси.
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когда "новая сила" начинает с маленькой лжи, ей не хочется верить в дальнейшем
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Український часопис @falledlenin 2 ч.2 часа назад
В цей день 1812 року французька армія Наполеона увійшла до Москви, залишеної російською армією М.Кутузова.
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И ответил мудрец: "Як жеж ви зає...али, москалі кляті!".
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НАТО вызывали?
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http://glavred.info/mir/v-polshu-pribyli-bolee-tysyachi-tankov-i-gaubic-ssha-opublikovany-foto-457455.html
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"Принимай нас,расия - красавица.."(с)
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Министерство внутренней безопасности США приказало всем государственным департаментам прекратить пользоваться любым программным обеспечением чекистской компании «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Lab).
Спецслужбы США указывают, что этот лубянский вирус предоставляет Кремлю «плацдарм» в Вашингтоне. Как отмечает издание Politico, это решение может лишь осложнить отношения между США и Россией.
Ведомство поставило перед чиновниками срок в 30 дней на выявление присутствия российского ПО в компьютерных системах и 60 дней на разработку плана по его удалению.
Согласно директиве министерства, чекистские вирусы «Лаборатории Касперского» должны быть удалены из информационных сетей в течение 90 дней с момента её опубликования.
«Российское правительство, действуя самостоятельно или вместе с «Лабораторией Касперского» может извлечь выгоду из доступа, который предоставят ему продукты компании с целью скомпрометировать информацию федерального уровня и информационные системы, напрямую затрагивает национальную безопасность США», - цитирует Politico заявление министерства.
Представитель министерства сообщил журналистам, что о его решении были проинформированы конгрессмены, и что в новом законопроекте, устанавливающем военную политику страны, может содержаться запрет на использование продуктов лубянской «Лаборатории Касперского» Пентагоном и другими ведомствами. Конгрессмены, как демократы, так и республиканцы, с одобрением приняли решение министерства, пишет издание.
По мнению главного советника администрации Трампа по кибербезопасности Роба Джойса, власти сочли риски слишком высокими и неприемлемыми, учитывая то, что «Лаборатория Касперского» отсылает информацию в свою московскую штаб-квартиру.
По словам Джойса, администрация Трампа также приняла во внимание потенциальный ответ Москвы, включая возможное решение Кремля ограничить американским компаниями доступ на российский рынок.
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По ссылке -- статья из New York Times (переведена самой газетой на русский) которую обязательно нужно прочитать. Ее скоро уберут из сайта, поэтому скачайте себе. Статья длинная, пересказывать ее нет смысла. Вместо этого я отмечу, что информационная война Кремля принесла ему кратковременные успехи и долговременное поражение.
- Началось с Абхазии - там мерзость и запустение, и нужны постоянные дотации.
- Потом была подмена мочи и допинг на Олимпиаде. Олимпиаду выиграли, а потом Россию изгнали из большого спорта.
- Оккупировали Крым - расстались с Украиной (потеряли 2/3 своей истории и естественный мост в Европу), стали страной без международно признанных границ и пугалом Европы, получили санкции, повесили себе на шею убыточный регион, да еще и золотой мост!
- Вторглись в Донбасс - уничтожили там промышленность и инфраструктуру, получили новые санкции, как вылезать - не понятно. Еще сбили боинг, который Европа не простит.
А теперь инфо-войны, описанные в статье. Пока все вроде удачно для Путина, потому что он застал Запад врасплох. Как Пирл Харбор был удачей Японии. Но ответ зреет и от него мало не покажется. Никаких улучшений отношений не предвидится, пока Путин у власти, а возможно и после него. Остается теория чучхе - опора на свои силы, без союзников, в недружелюбном мире, который кстати очень быстро развивается и глобализируется. Не гут.
Главная ошибка Путина - невозможность улучшения отношений. России просто нечего предложить партнерам. Разве что пообещать больше не врать, не вредить и на шпионить, но кого это соблазнит и кто в это поверит?
Пока РТ зарегистрировали как иностранного агента. Консульство в Сан Франциско закрыли. Визы не дают. Трамп не помог.
https://polka.d3.ru/novaia-rossiiskaia-teoriia-voiny-1446513/
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кто папу сдал коммунякам на пулю - имени Павлика Морозова.
то есть перед тем как быть папой, нужно все таки думать не только тем.....
а еще и башкой...
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а кого я жрал?
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Он дважды становился жертвой политической пропаганды: в эпоху СССР его представляли героем, отдавшим жизнь в классовой борьбе, а в перестроечное время - доносчиком, предавшим собственного отца.
На самом деле, отец Павлика, председатель совета села Герасимовка Тобольской губернии, Трофим Морозов был очень неприятным типом. Он присваивал деньги раскулаченных односельчан, желающим избежать ссылки продавал липовые справки, обирая их до нитки, полученные деньги пропивал, а жену Татьяну регулярно бил. Потом Трофим и вовсе бросил супругу с четырьмя детьми, уйдя жить к смазливой соседке Антонине Амосовой.
Неудивительно, что Татьяна и ее старший сын 13-летний Пашка помогли следствию посадить Трофима, рассказав на суде о его бизнесе. Бывший председатель получил 10 лет и отправился строить Беломорско-Балтийский канал.
За это двоюродный брат Павла Данила под руководством отца Трофима - Сергея Морозова зарезал Пашку, а заодно и его младшего брата Федю, как свидетеля. Впоследствии в СССР эту чисто бытовую историю раздули, а Павлика превратили в культовую фигуру для советских детишек, не мстящего бросившему семью пьянице, а сдавшего его органам по идейным соображениям.
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переживают на етом саите за судьбу морозовых и особливо стукачка павлика
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Че т я не понял логику кацапских замыслов. В одном случае (не будем указывать пальцами на лугандон) козломордые орут о непреемлемости применения вооруженных сил к сепарам, признании сепаров стороной, политическом решении требований сепаров, заключении соглашений с сепарами (например в Минске), необходимости ООН взятия сепаров под защиту, а тута вот те на! Целая армия, нет, целых две армии против сепаров и никаких тебе признаний, политик и тем более договорняков и гарантов. Кацапы! Че т у вас скрепа с сепарами буксует!
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