 Госдеп США обеспокоен приговором Чийгозу: Приговор вынесен на основе беспочвенных обвинений

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Хезер Нойерт.
Пресс-секретарь Госдепа США обнародовала заявление, в котором выражается глубокое беспокойство фактом осуждения в Крыму Ахтема Чийгоза, заместителя Председателя Меджлиса крымских татар, к 8-летнему сроку тюремного заключения на основе "необоснованных обвинений", касающиеся демонстрации, которая состоялась "еще даже до начала российской оккупации".
В заявлении Нойерт отмечается, что данный случай является лишь одним из последних в длинной череде политически мотивированных юридических преследований против Меджлиса крымских татар и его лидеров за их оппозицию к российской оккупации Крыма.
Как сообщалось, 11 сентября т.н. "Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил А.Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.
Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.
Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора Чийгозу.
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не юродствуй, крот.... - перекури, или там чашку чая.
дай себе 20 мин на остынуть...
потом отпишешся.
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меня глушит не меньше твоего.
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Ray @Ray_net_ua 8 ч.8 часов назад
Аброськин доволен Одного из активистов эвакуировавших Саакашвили с заминированного КПП "Шегини" суд арестовал на 2 месяца без права заставы.
Вы достойны этой власти и спите дальше - активист на которого открыл охоту режим Порошенко высказал все, что думает про украинцев.
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