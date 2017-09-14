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 Политика Украины
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 Госдеп США обеспокоен приговором Чийгозу: Приговор вынесен на основе беспочвенных обвинений

чийгоз

Государственный департамент США обеспокоен приговором замглаве Меджлиса Ахтему Чийгозу по безосновательному обвинению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Хезер Нойерт.

Пресс-секретарь Госдепа США обнародовала заявление, в котором выражается глубокое беспокойство фактом осуждения в Крыму Ахтема Чийгоза, заместителя Председателя Меджлиса крымских татар, к 8-летнему сроку тюремного заключения на основе "необоснованных обвинений", касающиеся демонстрации, которая состоялась "еще даже до начала российской оккупации".

В заявлении Нойерт отмечается, что данный случай является лишь одним из последних в длинной череде политически мотивированных юридических преследований против Меджлиса крымских татар и его лидеров за их оппозицию к российской оккупации Крыма.

Госдеп США обеспокоен приговором Чийгозу: Приговор вынесен на основе беспочвенных обвинений 01
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Митинг в поддержку осужденного оккупантами Чийгоза и других политзаключенных Крыма прошел на Майдане. ВИДЕО

Как сообщалось, 11 сентября т.н. "Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил А.Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора Чийгозу.


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Якщо реакція штатів обмежиться лише сором'язливою стурбованістю, то таких приговорів стане набагато більше.
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иногда я не ненавижу госдеп, особенно когда он не дело делает, а беспокоится.
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Реально давят на нервную систему это термины в политике - обеспокоенность и озабоченность, на самом деле все это лицемерие чистой воды
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Это трагедия татарского народа,вот "хахлов" 10000 погибло,и 24000 получили ранения на Донбассе,то все пустяки,а тут татарина на 8 лет закрыли,это геноцид.
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Ну конечно,"хахлов" много,а татар мало,их жальче,им с кацапскими паспортами в Крыму тяжело,туристов нет,не кому кукурузу продавать.
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повторить?
не юродствуй, крот.... - перекури, или там чашку чая.
дай себе 20 мин на остынуть...
потом отпишешся.
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Это факты,сухие цифры статистики.И еще 1500000 переселенцев из Донбасса,красивое название,переселенцы?
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злой крот - вот интересно..., Госдеп США никогда не высказывался в поддержку украинских политзаключенных....А почему?

Госдеп США обеспокоен приговором Чийгозу: Приговор вынесен на основе беспочвенных обвинений - Цензор.НЕТ 5777 Ray‏ @Ray_net_ua 8 ч.8 часов назад
Аброськин доволен Одного из активистов эвакуировавших Саакашвили с заминированного КПП "Шегини" суд арестовал на 2 месяца без права заставы.

Вы достойны этой власти и спите дальше - активист на которого открыл охоту режим Порошенко высказал все, что думает про украинцев.

Госдеп США обеспокоен приговором Чийгозу: Приговор вынесен на основе беспочвенных обвинений - Цензор.НЕТ 4067
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосдеп США обеспокоен приговором Чийгозу: Приговор вынесен на основе беспочвенных обвинений
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