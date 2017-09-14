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Все про:обстрел (6881) штаб (836) Антитеррористическая операция (17438) Авдеевка (1658)

 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения возле Авдеевки. Враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

13 сентября в районе проведения АТО интенсивность вражеских обстрелов несколько уменьшилась. В то же время основная активность врага, уже по типовой тактикой, была зафиксирована в темное время суток, после 18 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, наиболее беспокойно было на донецком направлении. Здесь боевики 4 раза открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил АТО в окрестностях Авдеевки. В результате одного из таких обстрелов, около 23 часов получил ранения один украинский военнослужащий. Он сразу был доставлен в ближайший военно-медицинский госпиталь. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь попали украинские укрепления вблизи Зайцево, Каменки и дважды в районе Песков.

На приморском направлении российские наемники несколько раз били по опорным пунктам сил АТО из гранатометов в районе Водяного, из вооружения БМП - около Гнутово. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы применяли на подступах к Марьинке и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы подрывают боеприпасы возле своих позиций с целью обвинения ВСУ в срыве "школьного перемирия", - украинская сторона СЦКК

На луганском направлении враг обстреливал позиции сил АТО из зенитной установки вблизи Крымского, а гранатометы противника работали возле Станицы Луганской.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Во время боевых действий один наш военнослужащий получил ранения. В нескольких случаях, когда обстрелы противника несли прямую угрозу жизни наших защитников, силы АТО открывали ответный огонь на поражение", - сказано в сообщении.

Напомним, 12 сентября российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения возле Авдеевки. Враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб 01



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Все як завжди..
Тримайтесь,хлопці,за вами Україна.
Якнайшвидшого одужання пораненому.
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Ну, вот... Писал я вчера, по этому поводу. Повторяться не стану. Только напишу так: даже если я стеклопакеты закрою, то вой скорых всё равно прорывается... А я вчера- не закрывал.
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То виходить, що поранених більше і чи всі вони живі...
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бойцу одужання наискоришого и мамуню обийняти.
если каски оон смогут сделать так, что бы погибших и раненых бойцов было меньше - я за каски оон, но без кацапни и подкацапствующих в етих касках.
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В интернете пишут что такого обстрела уже давно не было,обстрел Авдеевки слышали в Горловке и Енакиево,за 40--50 км.Зачем эта брехня?Барыге выгодна тишина,и сказка про "миротворцев"?
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За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения возле Авдеевки. Враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 5170За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения возле Авдеевки. Враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 5620Сотрудники "Антонова" летят продлевать ресурс Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр".

Кому война, а кому мать родна! Скандал вокруг сотрудничества "Антонова" с Россией набирает обороты. Стало известно, что сотрудники украинского авиаконцерна летят в РФ для обслуживания самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр". В самом "Антонове" божатся - это бессмыслица, в соцсетях проклинают Порошенко. Так, сегодня один из украинских журналистов Роман Бочкала в своем Facebook возмутился до предела. По словам журналиста, государственное предприятие "Антонов", которое еще в сентябре 2016 года заявляло о сворачивании сотрудничества с российской компанией "Волга-Днепр", продолжает продлевать ресурс российским самолетам Ан-124 "Руслан". Как оказалось, работники "Антонов" в ближайшее время отправятся в Россию для обслуживания самолетов Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр". "Есть в России компания «Волга-Днепр». Гигант транспортных авиаперевозок. Выполняющий, в том числе, заказы Министерства обороны РФ. И вот я узнаю, что сотрудники «Антонова» собирают сумки в дорогу. Летят на два месяца в Ульяновск. В штаб-квартиру "Волги-Днепр". Продлевать ресурс российским Ан-124 "Руслан". Они - основа парка "вражеской" компании «Волга-Днепр». Без наших "Русланов" "Волга-Днепр" просто станет. А ведь в сентябре 2016- го госпредприятие «Антонов» заявило о том, что до конца года свернет сотрудничество с «Волга-Днепр». Вот тебе и свернули", - написал журналист.
Источник: https://nahnews.org/996106-svidomye-vzvyli-snova-zrada-v-kieve-grandioznyi-skandal-antonov-taino-sotrudnichaet-s-rossiei .
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Щось штабні приховують,від учора з вечора був жерсткий замес на околицях Донецька....з 72 -ї теж були повідомлення про обстріл Пісок з танку можливо......
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За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения возле Авдеевки. Враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 2903Semen Kabakaev

9 год. ·

Из Донецка открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии, работает несколько минометных батарей, САУ и танки. По нашей информации огонь ведут из нескольких точек.
ВСУ молчали в ответ около часа, сейчас открыли огонь на поражение, точнее подавление.
Обстрелов меньше не становится, огонь продолжают вести и сейчас.
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Ну а порененим бійцям скорішого одужання та гарного полювання на расіянських окупантів !!!смерть ворогам України !!!!
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Юго Восток 🇺🇦 ретвітнув(ла)

За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения возле Авдеевки. Враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 6913Князь еды 🔞‏ @KERNES_PIDORAS 8 хв.8 хвилин тому

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Вчера вечером по Пескам применялся Град. Сообщают местные жители.
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Лео,можливо штабні не бажають правду казати...до вечора усе дізнаємось...зараз 21 століття !
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Если бы плешивая мразь хотела мира, введение миротворцев, то для начала бы все это уже закончилось(обстрелы).А так увы-плешь есть плешь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин получил ранения возле Авдеевки. Враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб
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