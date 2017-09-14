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Все про:КНДР (341) ракеты (601) США (13391)

 Разведка США зафиксировала подготовку Северной Кореи к новому ракетному запуску

парад кндр

Американская разведка выяснила, что в КНДР ведется подготовка к вероятному ракетному запуску.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных военных источников.

"В последние 48 часов Северная Корея была замечена за перемещением мобильных пусковых установок и подготовкой стартовых площадок", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ назвали мощность ядерного заряда КНДР в ходе последних испытаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение новых санкции лишит КНДР средств на ракеты, - представитель США в ООН Хейли
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тока в предыдущей теме запостил.
модер, не сочти за флуд мой копи пеист, просто ета тема как раз в тему

A former US Navy SEAL suggested dropping '25 million iPhones' on North Korea -- and it may work

просто интересное решение по Сев. Корее от бывшего морского котика.
----------
сбросте 25 миллионов ифонов на них и повесте спутник с бесплатным интернетом.
---------
When Jocko Willink‏, a former US Navy SEAL, author, and occasional Business Insider contributor,
was asked on Twitter how he would handle the North Korean crisis,
he gave an unexpected answer that just might work, according to an expert.
Willink's proposal didn't involve any covert special operation strikes,
or military moves of any kind.
Instead of a bombs, Willink suggested the US drop iPhones.
"Drop 25 million iPhones on them and put satellites over them with free wifi..."
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повезло вам, что в usa сейчас вероятно утро и вы полны энергии. а ваши оппоненты устали и спят..
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в usa сейчас вечер среды - восток - 7 вечера , запад - 4 дня.

да и оппонентов у меня на етом саите кроме откровенных кацев нет...
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США здійснять удар по КНДР, а путін піде в атаку на Україну, поки США будуть зайняті війною з КНДР. Потрібно щоб і лідер КНДР і путін були розбиті і повішені.
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Вы знаете как нанести такой удар, что бы сразу севкореи не было и при етом не зацепить
южную и китаи, шо бы к ним потом не прилетело?
то посоветуйте пентагону - похоже он не знает.
я уже не говорю про десятки миллионов трупов.
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ну, почему, технически замочить возможно( как мне кажется). Только для этого нужен первый удар, чтоб совсем все число было- B2+томагавки, потом сразу F-35 и уже грубая работа обычные F16 и B-52. Даже ЯО и массовых бомбежек не потребуется. Потом вход армии Кореи для поддержания порядка. Но проблема в том, что потом дикий вой поднимется как в самой США, так и по всему миру- обидели ни за что Ына.
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ганста в Германии употребил остатки просроченного масла из LIDL, и дрыщет что попало ))))
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вариант...
А вообще США дофиксируется, пока они на Белый дом ракету не сбросят....
Чтобы США не могло ухекать каую-то сев. корею....аж не верится....
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ето похоже как в шахматы играть гроссмейстеру и забулдыге.
забулдыге терять нечего - он в любом разе, если не победил, то прокукарекал...
там юж. Корея, Япония.

надо ли гроссмейстеру начинать двигать пешки?
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севкойские пушки - никакие не ракеты, достают до Сеула,
спасибо кацам и китайчатам.
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там говорят санкции против кое-кого продлевать собрались, да и Трамп говорить захочет, и тут вдруг ... "позовите Х#йла", хотя тот вроде даже с Сирией заглох - только яо и осталось, или и того уже нет?
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Санкции нужно накладывать не на СК а на рашку - там корень всего этого маразма...
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ЕС сцыкотно еще болше накладывать санцкий на ПИДАРАШКУ )))) они и это еле наклали с упора США.... и до сих пор ебланы из ЕС считают "потери от санкций"... им убийства людей - дело десятое,вот "потери от санкций с агрессором.." - это да, вопрос насущный.
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КНДР такие же отмороженные как и их братья в россии.
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с одной большой разницей - великие высеры путлера хотя-бы интернет имеют и могут свою сраную тушку повезти дальше своей страны... в КНДР этого хамства лишены по-умолчанию.
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севко - срашка в миниатюре.
и забросы и понты те же.
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дайте убогим и сирым выпердеть остатки ракет ну что вы в самом деле... они на траве дальше 4к КМ еще никуда не летали
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРазведка США зафиксировала подготовку Северной Кореи к новому ракетному запуску
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