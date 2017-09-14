 Разведка США зафиксировала подготовку Северной Кореи к новому ракетному запуску

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных военных источников.
"В последние 48 часов Северная Корея была замечена за перемещением мобильных пусковых установок и подготовкой стартовых площадок", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ назвали мощность ядерного заряда КНДР в ходе последних испытаний.
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модер, не сочти за флуд мой копи пеист, просто ета тема как раз в тему
A former US Navy SEAL suggested dropping '25 million iPhones' on North Korea -- and it may work
просто интересное решение по Сев. Корее от бывшего морского котика.
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сбросте 25 миллионов ифонов на них и повесте спутник с бесплатным интернетом.
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When Jocko Willink, a former US Navy SEAL, author, and occasional Business Insider contributor,
was asked on Twitter how he would handle the North Korean crisis,
he gave an unexpected answer that just might work, according to an expert.
Willink's proposal didn't involve any covert special operation strikes,
or military moves of any kind.
Instead of a bombs, Willink suggested the US drop iPhones.
"Drop 25 million iPhones on them and put satellites over them with free wifi..."
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да и оппонентов у меня на етом саите кроме откровенных кацев нет...
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южную и китаи, шо бы к ним потом не прилетело?
то посоветуйте пентагону - похоже он не знает.
я уже не говорю про десятки миллионов трупов.
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А вообще США дофиксируется, пока они на Белый дом ракету не сбросят....
Чтобы США не могло ухекать каую-то сев. корею....аж не верится....
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забулдыге терять нечего - он в любом разе, если не победил, то прокукарекал...
там юж. Корея, Япония.
надо ли гроссмейстеру начинать двигать пешки?
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спасибо кацам и китайчатам.
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и забросы и понты те же.
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