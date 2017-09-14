 14 сентября Совет ЕС продлит персональные санкции против лиц, "подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины", - "Интерфакс-Украина"

Как передает Цензор.НЕТ, дипломатический источник в институтах ЕС сообщил "Интерфакс-Украина", что решение совета может быть принято 14 сентября.
Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал без обсуждения 6 сентября рекомендацию Совету ЕС об очередном продлении на 6 месяцев этих индивидуальных санкций.
Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Эти меры включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.
Согласно мартовскому постановлению Совета ЕС, санкции распространялись на 150 человек и 37 организаций. Решение Совета ЕС планируется по разделу "А" повестки дня, то есть без обсуждения.
После опубликования в "Официальном журнале" Евросоюза оно вступит в силу. Эти ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года.
Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление санкций Евросоюза против России будет официально обнародовано 14 сентября, - Reuters
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просто интересное решение по Сев. Корее от бывшего морского котика.
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сбросте 25 миллионов ифонов на них и повесте спутник с бесплатным интернетом.
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When Jocko Willink, a former US Navy SEAL, author, and occasional Business Insider contributor,
was asked on Twitter how he would handle the North Korean crisis,
he gave an unexpected answer that just might work, according to an expert.
Willink's proposal didn't involve any covert special operation strikes,
or military moves of any kind.
Instead of a bombs, Willink suggested the US drop iPhones.
"Drop 25 million iPhones on them and put satellites over them with free wifi..."
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просто надоела официальщина, а тут Jocko из аризонщины в перерывах
между 2мя бутылками пива сказал, и тут же заказал еще 3 пива и 2 двойных вискаря.
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