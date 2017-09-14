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Все про:санкции (6437) Евросоюз (12148)

 14 сентября Совет ЕС продлит персональные санкции против лиц, "подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины", - "Интерфакс-Украина"

санкции

Совет ЕС по юстиции и внутренним делам, как ожидается, примет в четверг в Брюсселе решение продлить "адресные" ограничительные меры в отношении персон и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, дипломатический источник в институтах ЕС сообщил "Интерфакс-Украина", что решение совета может быть принято 14 сентября.

Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал без обсуждения 6 сентября рекомендацию Совету ЕС об очередном продлении на 6 месяцев этих индивидуальных санкций.

Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Эти меры включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Согласно мартовскому постановлению Совета ЕС, санкции распространялись на 150 человек и 37 организаций. Решение Совета ЕС планируется по разделу "А" повестки дня, то есть без обсуждения.

После опубликования в "Официальном журнале" Евросоюза оно вступит в силу. Эти ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года.

Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление санкций Евросоюза против России будет официально обнародовано 14 сентября, - Reuters
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И все таки эти санкции оказались недостаточными. С другой стороны, ранее поговорив с форумчанами я понял, что понимания причин способствующих оккупации у всех украинцев нет. Следовательно такая ситуация будет долго, пока все в Украине не поймут это.
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нельзя такое писать а то шыкаладный путен отпадет.
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А писать в угоду мечтателям, что произойдёт чудо с подарками на блюдечке с голубой каемочкой не буду. Сколько лет оккупации нужно для понимания?
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через пару поколений санкции, возможно и сработают, но уже никто не будет помнить, откуда они начались.
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санкции от евроаферистов урона русне не приносят по причине отсталости мордвы, но служат катализатором процесса самозашквара русни.
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Не не не, пусть эти придурки живут и знают, что их внуки будут жить в злыднях. Это тоже хорошее наказание.
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Если бы русня это понимала, то можно было так продолжать. Но они не залежи своих внуков, детей...Нужны более сплоченные методы и работать против них нужно так, как с ненормальными.
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Гебня здарова,ты снова тут,когда и где родился Роман Осипович
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саакашвили уже так обгадился, что ни ты, ни миллионы ольгинских троллей не смогут его отбелить. Он покойник политический.
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А видосик ты притянул лубянский,акцент то выдает,чего вы такие тупые плять, на мелочах же палитесь,шо там с Романом Осиповичем, долгая пауза,будешь как и со Степаном Андреевичем советских офицеров гуглить
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Если ролик снимает лубянка то меняет даже очень,я жду ответа по Роману
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Отвечать ватникам, то же самое что смотреть ролики лубянки.
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A former US Navy SEAL suggested dropping '25 million iPhones' on North Korea -- and it may work

просто интересное решение по Сев. Корее от бывшего морского котика.
----------
сбросте 25 миллионов ифонов на них и повесте спутник с бесплатным интернетом.
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When Jocko Willink‏, a former US Navy SEAL, author, and occasional Business Insider contributor,
was asked on Twitter how he would handle the North Korean crisis,
he gave an unexpected answer that just might work, according to an expert.
Willink's proposal didn't involve any covert special operation strikes,
or military moves of any kind.
Instead of a bombs, Willink suggested the US drop iPhones.
"Drop 25 million iPhones on them and put satellites over them with free wifi..."
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и спутник собьют и мобилы конфискуют.. стратег морской котик.. лучше бы он подплыл незаметно к толстяку и за яйца его..
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ето стеб конечно...
просто надоела официальщина, а тут Jocko из аризонщины в перерывах
между 2мя бутылками пива сказал, и тут же заказал еще 3 пива и 2 двойных вискаря.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом14 сентября Совет ЕС продлит персональные санкции против лиц, "подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины", - "Интерфакс-Украина"
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