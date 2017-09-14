 Погранслужба увеличивает число нарядов для пропуска хасидов для празднования еврейского Нового года в Умани

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В сообщении отмечается: "Ежегодно на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана в Украину прибывают несколько десятков тысяч хасидов-паломников, посещающих город Умань на Черкасщине. В этом году праздник приходится на 20-22 сентября.
Сотрудники Госпогранслужбы уже завершают крайние организационные мероприятия и прилагают максимум усилий, чтобы другие путешественники не почувствовали никаких неудобств, а оформление паломников и богомольцев проходило на должном уровне. Приоритетом для пограничного ведомства остается политика безопасности всех граждан.
В частности пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", на которых приходится основная доля оформления хасидов-паломников в киевских аэропортах, завершили основные составляющие подготовки. Поскольку к встрече паломников приобщаются не только правоохранители, но и гражданские организации, сейчас уже проведены все служебные совещания с представителями самих перевозчиков на получение предварительной информации о прибытии организованных групп лиц. Также для поддержания общего режима и передачи информации в аэропортах между смежными контролирующими органами проведены практические занятия и тренинги.
Кроме того, руководством отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с Главным экспертно-криминалистическим центром Госпогранслужбы организовано доподготовку инспекторского состава, привлекаемого к осуществлению пропускных операций. Сейчас специалистами экспертно-криминалистического центра ведомства уже проведен ряд занятий по вопросам особенностей проверки паспортных документов граждан Израиля и выявления в них признаков подделок.
Резерв персонала, который будет привлекаться к осуществлению пограничного контроля, прошел специальное обучение на оборудованных для этого рабочих местах. А на усиление и обеспечение режимных мероприятий в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" выделена группа военнослужащих мобильного пограничного подразделения.
Всего для организации пропуска через государственную границу указанной категории лиц Госпогранслужба увеличит количество рабочих мест и пограничных нарядов.
Напомним, что в прошлом году сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе почти 260 случаях оформили более 30 000 паломников, прибывающих организованными группами. Их оформление в большинстве осуществлялось в аэропортах "Борисполь", "Жуляны", "Львов" и "Одесса", а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.
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а то вдруг прорыв?
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и оба русские, шо интересно
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- Мам, а я еврей или русский?
- А что такое?
- Да вот, там мальчику велосипед купили, так я думаю, поторговаться и выкупить или украсть и поломать?…
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