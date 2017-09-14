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 Общество
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Все про:пограничники (1329) Умань (184) хасиды (105)

 Погранслужба увеличивает число нарядов для пропуска хасидов для празднования еврейского Нового года в Умани

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Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) увеличит количество пограничных нарядов для организации пропуска хасидов, которые прибудут для празднования Рош ха-Шана (Нового года).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении отмечается: "Ежегодно на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана в Украину прибывают несколько десятков тысяч хасидов-паломников, посещающих город Умань на Черкасщине. В этом году праздник приходится на 20-22 сентября.

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Сотрудники Госпогранслужбы уже завершают крайние организационные мероприятия и прилагают максимум усилий, чтобы другие путешественники не почувствовали никаких неудобств, а оформление паломников и богомольцев проходило на должном уровне. Приоритетом для пограничного ведомства остается политика безопасности всех граждан.

В частности пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", на которых приходится основная доля оформления хасидов-паломников в киевских аэропортах, завершили основные составляющие подготовки. Поскольку к встрече паломников приобщаются не только правоохранители, но и гражданские организации, сейчас уже проведены все служебные совещания с представителями самих перевозчиков на получение предварительной информации о прибытии организованных групп лиц. Также для поддержания общего режима и передачи информации в аэропортах между смежными контролирующими органами проведены практические занятия и тренинги.

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Кроме того, руководством отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с Главным экспертно-криминалистическим центром Госпогранслужбы организовано доподготовку инспекторского состава, привлекаемого к осуществлению пропускных операций. Сейчас специалистами экспертно-криминалистического центра ведомства уже проведен ряд занятий по вопросам особенностей проверки паспортных документов граждан Израиля и выявления в них признаков подделок.

Резерв персонала, который будет привлекаться к осуществлению пограничного контроля, прошел специальное обучение на оборудованных для этого рабочих местах. А на усиление и обеспечение режимных мероприятий в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" выделена группа военнослужащих мобильного пограничного подразделения.

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Всего для организации пропуска через государственную границу указанной категории лиц Госпогранслужба увеличит количество рабочих мест и пограничных нарядов.

Напомним, что в прошлом году сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе почти 260 случаях оформили более 30 000 паломников, прибывающих организованными группами. Их оформление в большинстве осуществлялось в аэропортах "Борисполь", "Жуляны", "Львов" и "Одесса", а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

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чтото я в шляпе плохо узнаю. это ося гнойсман или яйценюк?
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не понял. а что наши украинские реформаторы будут заезжать с исторической родины на празднование?
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може заминиривать на всякий случай,
а то вдруг прорыв?
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нельзя. тамжынашилюди. и вообще украинский реформатор с шыкаладом братьянавек.
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а кацы кого больше в темное время суток кого больше боятся встретить - украинца или чечена?
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т.е. бурят боится бурята?
и оба русские, шо интересно
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а как же этим рузьким лудям друг дружку не бояться? Вдруг встречается на дороге идущая лопата со щелками вместо глаз
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Приходит сын к маме и спрашивает:
- Мам, а я еврей или русский?
- А что такое?
- Да вот, там мальчику велосипед купили, так я думаю, поторговаться и выкупить или украсть и поломать?…
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Снова обосрут всю Умань , а мусора сделают вид , шо не заметили . Да , Авакян ?
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жаль что ты,сука,не там живешь)))) чутка поумнел бы)
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Удивительно как это большевики мавзолей нахмана не взорвали ведь это розсадник мирового синонизма.
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пусть "баблосиды" празднуют Новый Год с "идем кофепить" - и пусть этот андон за них всех и платит ) ато все на субсидиях борода привыкла играть в бизнес))))
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Судя по картинке и коментам украинцы никогда не оскорбляют и не унижают евреев
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПогранслужба увеличивает число нарядов для пропуска хасидов для празднования еврейского Нового года в Умани
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