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 Миротворцы на Донбассе должны иметь мандат вплоть до границы с РФ, - Госдеп

госдепартамент госдеп

Введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины защитит граждан от вооруженного насилия и поспособствует восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в среду в Вашингтоне, отвечая на вопрос Укринформа, спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Мы рассматриваем это как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США во время брифинга в Международном пресс-центре Вашингтона.

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Она добавила, что это решение способно посодействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время, представитель США подчеркнула, что мандат миссии должен распространяться на всю территорию, находящуюся под контролем пророссийских сил.

"Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины", - заявила спикер Госдепартамента США.

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В этой связи Нойерт отметила, что и другие страны, в частности Германия, соглашаются с этой позицией США. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает усилия стран Нормандского формата по имплементации Минских договоренностей. Нойерт напомнила, что спецпредставитель США Курт Волкер прилагает непосредственные усилия на этом направлении. По её словам, цель этих действий направлена на восстановление территориальной целостности Украины, а также защиты украинцев независимо от их религии или языка, на котором они разговаривают.

При этом представитель Госдепа подчеркнула необходимость выполнения сначала требований "Минска" по безопасности на Донбассе.

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"Важно, прежде всего, обеспечить условия безопасности, и мы в который раз призываем Россию ввести реальный и устойчивый режим прекращения огня", - заявила представитель США.

Она также подчеркнула необходимость отвода тяжелого вооружения и предоставления доступа наблюдателям на всей территории, вплоть до международной границы с РФ.

"Необходимо обеспечить возможность наблюдателям, которые предоставляют полную и достоверную информацию с места событий, действовать безопасно в угрожающей среде", - отметила представитель Государственного департамента США.

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Ну, а, что дальше ?

Пусть даже миротворцы будут по всей территории ЛНР и ДНР.
Но они могут обеспечить только прекращение огня - мир.
Никаких зачисток и всего похожего на это, они не могут проводить и не могут допустить.
Представим, что перестало поступать подкрепление и вооружение с территории РФ .
Дальше чего ???

Нет ли у вас подозрений, что это передача хода Украине ?
Не попросят ли, настоятельно, перейти к выполнению Минска-2 ?
Минск-2 официально остановился по причине непрекращающейся стрельбы и невозможности обеспечить безопасность.
Вот ООН-овцы обеспечат и то и другое.
Придется выполнять Минск-2, но при этом его условия не изменятся и по сути останутся такими же кабальными для Украины.
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Для современной правящей банды кабальные, а не для Украины.
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да там все будет просто, когда восстановится украинская власть. Провести выборы - проблем не будет. Миллион беженцев может вернуться перед этим обратно, а там наши люди.
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Главная цель введении миротворцев - снятие санкций с России! Меркель уже озвучила! А почему 6 месяцев? А почему не на месяц или неделю вводят миротворцев?!!
И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - без военных положений!
Все остальное - это тайный договорняк по выгораживанию России!
И о Крыме уже молчат в ЕС!!!
У Путина намечается джекпот!!??
Я не исключаю, что Захарченко и Плотницкий тоже выдадут всем российским наемникам голубые каски!
А кто им запретит?!
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выходит Украина и так и так проиграет от этого?
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статья сверху,типа ес все делает на руку пуйлу что-бы отменить санкции и закрепить оккупированные территории за пуйлом
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Все правильно понял! И забыть Украине о Крыме!! Типа - "потом"!
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До границы с РФ

Т.е. граница должна быть под контролем агрессора?
.
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Она сейчас под контролем агрессора. А когда туда будет доступ у миротворцев и представителей Украины, то контроль будет не только у кацапов.
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с сопредельной стороны, а как Вы предлагаете? Идти миротворцам вглубь России?
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они должны контролировать Украино -Китайскую границу
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по расчетам войска ООН должны составлять 50-60 т человек....учитывая предыдущие миссии по размеру территории и количеству населения и боевиков
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Не "вплоть до границы", а непосредственно на границе.И на всем протяжении. Иначе, толку будет не больше чем от слепых наблюателей ОБСЕ.
То что на 6 месяцкв -я думаю что миссия будет продлена. Минск при этом, нам не обязательно выполнять до момента полного разоружения наемников.
Вот такой план я поддержу.
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Минск при этом, нам не обязательно выполнять до момента полного разоружения наемников.
Вот такой план я поддержу.

Чтобы поддержать такой ПЛАН - его в таком виде нужно было подписать.
А пока есть отказ от Минска. Была стрельба, теперь Вы предлагаете разоружение.
Я не говорю, что это плохо или хорошо.
Просто выполнять нужно, то, что подписано. Либо отказаться от выполнения.
А фантазировать на тему причин, для отказа выполнять, можно бесконечно долго.
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Минимум на 2 года вводить миротворцев! А так, планируется фейк для проведения выборов!
Не верите?! Скоро все услышите - выборы, выборы, люди имеют право!

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМиротворцы на Донбассе должны иметь мандат вплоть до границы с РФ, - Госдеп
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