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Все про:Госдепартамент США (670) миротворцы (427) ООН (2227) Донбасс (16054)

 Миротворческая миссия ООН поспособствует восстановлению целостности Украины, - Госдепартамент США

госдепартамент госдеп

Введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины защитит граждан от вооруженного насилия и поспособствует восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в среду в Вашингтоне, отвечая на вопрос Укринформа, спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Мы рассматриваем это как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США во время брифинга в Международном пресс-центре Вашингтона.

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Она добавила, что это решение способно посодействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время, представитель США подчеркнула, что мандат миссии должен распространяться на всю территорию, находящуюся под контролем пророссийских сил.

"Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины", - заявила спикер Госдепартамента США.

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В этой связи Нойерт отметила, что и другие страны, в частности Германия, соглашаются с этой позицией США. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает усилия стран Нормандского формата по имплементации Минских договоренностей. Нойерт напомнила, что спецпредставитель США Курт Волкер прилагает непосредственные усилия на этом направлении. По её словам, цель этих действий направлена на восстановление территориальной целостности Украины, а также защиты украинцев независимо от их религии или языка, на котором они разговаривают.

При этом представитель Госдепа подчеркнула необходимость выполнения сначала требований "Минска" по безопасности на Донбассе.

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"Важно, прежде всего, обеспечить условия безопасности, и мы в который раз призываем Россию ввести реальный и устойчивый режим прекращения огня", - заявила представитель США.

Она также подчеркнула необходимость отвода тяжелого вооружения и предоставления доступа наблюдателям на всей территории, вплоть до международной границы с РФ.

"Необходимо обеспечить возможность наблюдателям, которые предоставляют полную и достоверную информацию с места событий, действовать безопасно в угрожающей среде", - отметила представитель Государственного департамента США.

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Там ещё вроде как Захерченко собираются менять на Бобкова (рыг), а Плотву на Волгу(Союз левых сил)
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Бобик опроверг уже,он инвестициями в рецпублику занят
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Что то палеными перд@ками потянуло или кажется ...
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"Мы рассматриваем это как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США"
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так расмотрите каким путём эти залёты попали на тереторию Украины и в чьи опустелые дома
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эти залкидыши , США считает нашими гражданими , предателям пенсию и соц выплаты ГосДэд выплачивать будет или вдовы и осыротевшие дети когда повзрослеют ?
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дизайном, блакитна каска на фоні жовтої пшениці, на голові у Негра, файно куме, хіба ж ні?
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Надеюсь под шумок границу с кацапстаном перекроют.
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Там разминирование нужно еще лет 5 проводить, как минимум, кого они собираются туда вводить?
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Мы всерьёз обсуждаем предложение страны-агрессора по введению миротворцев на территорию Донбасса. Прочитайте по слогам и вдумайтесь - мало нам наёмников и регулярных подразделений Вооруженных сил России, так нам нужно ещё и вооружённые "миротворцы", имеющие право стрелять в наших солдат и на нашей территории.
Если это не национальный позор, то что это?..
Даже если это только политика - то ведь все понимают, что Путин не отдаст Донбасс Украине, - а реальных планов по освобождению Донбасса силой ни у кого нет...(с)
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Та никто его уже силой и не будет забирать,хуйло впихнет с особым статусом и давняя мечта мертветчука и рыгов про конфедерацию сбудется
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Які до біса миротворці,оно наші передають,шо щось важке бумкає та спалахує біля Донецька,там вже бій більше четирех годин тривае..... ось де дупа....на Патріотах аже кілька годин тому була стаття....так шо війна з градами та іншим важким пішла....
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Только чтобы россиян и сербов в этих войсках не было.
Советую всем посмотреть фильм про войну сербов с боснийцами " ничья земля" .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМиротворческая миссия ООН поспособствует восстановлению целостности Украины, - Госдепартамент США
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