Миротворческая миссия ООН поспособствует восстановлению целостности Украины, - Госдепартамент США
Введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины защитит граждан от вооруженного насилия и поспособствует восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства.
"Мы рассматриваем это как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США во время брифинга в Международном пресс-центре Вашингтона.
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Она добавила, что это решение способно посодействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время, представитель США подчеркнула, что мандат миссии должен распространяться на всю территорию, находящуюся под контролем пророссийских сил.
"Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины", - заявила спикер Госдепартамента США.
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В этой связи Нойерт отметила, что и другие страны, в частности Германия, соглашаются с этой позицией США. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает усилия стран Нормандского формата по имплементации Минских договоренностей. Нойерт напомнила, что спецпредставитель США Курт Волкер прилагает непосредственные усилия на этом направлении. По её словам, цель этих действий направлена на восстановление территориальной целостности Украины, а также защиты украинцев независимо от их религии или языка, на котором они разговаривают.
При этом представитель Госдепа подчеркнула необходимость выполнения сначала требований "Минска" по безопасности на Донбассе.
"Важно, прежде всего, обеспечить условия безопасности, и мы в который раз призываем Россию ввести реальный и устойчивый режим прекращения огня", - заявила представитель США.
Она также подчеркнула необходимость отвода тяжелого вооружения и предоставления доступа наблюдателям на всей территории, вплоть до международной границы с РФ.
"Необходимо обеспечить возможность наблюдателям, которые предоставляют полную и достоверную информацию с места событий, действовать безопасно в угрожающей среде", - отметила представитель Государственного департамента США.
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Если это не национальный позор, то что это?..
Даже если это только политика - то ведь все понимают, что Путин не отдаст Донбасс Украине, - а реальных планов по освобождению Донбасса силой ни у кого нет...(с)
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Советую всем посмотреть фильм про войну сербов с боснийцами " ничья земля" .
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