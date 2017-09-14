 Миротворческая миссия ООН поспособствует восстановлению целостности Украины, - Госдепартамент США

Как передает Цензор.НЕТ , об этом заявила в среду в Вашингтоне, отвечая на вопрос Укринформа , спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Также читайте: Госдеп США проводит тендер на поставку нелетального военного снаряжения для Украины

"Мы рассматриваем это как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США во время брифинга в Международном пресс-центре Вашингтона.Она добавила, что это решение способно посодействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время, представитель США подчеркнула, что мандат миссии должен распространяться на всю территорию, находящуюся под контролем пророссийских сил."Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины", - заявила спикер Госдепартамента США.В этой связи Нойерт отметила, что и другие страны, в частности Германия, соглашаются с этой позицией США. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает усилия стран Нормандского формата по имплементации Минских договоренностей. Нойерт напомнила, что спецпредставитель США Курт Волкер прилагает непосредственные усилия на этом направлении. По её словам, цель этих действий направлена на восстановление территориальной целостности Украины, а также защиты украинцев независимо от их религии или языка, на котором они разговаривают.При этом представитель Госдепа подчеркнула необходимость выполнения сначала требований "Минска" по безопасности на Донбассе."Важно, прежде всего, обеспечить условия безопасности, и мы в который раз призываем Россию ввести реальный и устойчивый режим прекращения огня", - заявила представитель США.Она также подчеркнула необходимость отвода тяжелого вооружения и предоставления доступа наблюдателям на всей территории, вплоть до международной границы с РФ."Необходимо обеспечить возможность наблюдателям, которые предоставляют полную и достоверную информацию с места событий, действовать безопасно в угрожающей среде", - отметила представитель Государственного департамента США.