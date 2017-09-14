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 Киевские новости
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Все про:НАБУ (1959) Киевсовет (1155)

 Депутат Киевсовета Крымчак задержан детективами НАБУ

арест крымчак

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист и волонтер Назар Приходько.

Он отметил: "НАБУ задержало депутата Киевсовета от фракции "Единство" (Омельченко) - Сергея Крымчака.

Поскольку Кримчак входит в постоянную комиссию Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землеотвода - не трудно догадаться за что.

Очередная "молодая команда"..."

Как пишет "Украинская правда", факт задержания подтвердили и в окружении Крымчака, и в самом НАБУ. Депутата подозревают в земельных махинациях.

В этот же день сообщалось, что в квартире депутата Киевсовета, имя которого не называлось, провели обыски по делу "налоговых площадок".

По информации издания обыски прошли у Крымчака днем, а вечером его задержали.

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Давно пора ВСЮ Киевраду арестовать и в тюрьму посадить на 25 лет .
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Не боись... наши "гуманные суды" и прокурВоры избавят нас от этих хлопот и обязанностей.
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Сладенький парниша. Как Кацуба. Красиво и много "напоет".
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Так для этого писюна и выловили .на довгого лесика контру никак найти не могут . а лесика обнаглевшего ублюдка давно пора прищемить .лесика бить по голове минут 20 утюгом и оно всё расскажет про черновецкого и молодую каманду и кильчицкую ..
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Если посчитать все взятки хотя бы за последние два года наших чинуш и силовиков, МВФ должен добровольно повеситься от круговорота незаконного бабла в Украине.
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к сожалению МВФ это не особо волнует
барыги берут от них деньги от имени Украины и отдавать вам(или вашим детям и внукам) придется а не барыгам
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ты о себе думай а не о нас переживаешь переживатель ..
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с такой фамилией сейчас нельзя брать. срочно переименовать этого латентного на "крысчак"
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Похож на юного хуйла... И хфамилие соответствующее
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Коли це скінчиться? Як тільки, люба воша, дорветься до влади, то миттєво починає красти. Ще недавно цей Кримчак був напевне чесною людиною і ось став злодієм. Це якась вірусногрошова епідемія. яка вражає тільки чиновників любих рангів.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДепутат Киевсовета Крымчак задержан детективами НАБУ
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