 Депутат Киевсовета Крымчак задержан детективами НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист и волонтер Назар Приходько.
Он отметил: "НАБУ задержало депутата Киевсовета от фракции "Единство" (Омельченко) - Сергея Крымчака.
Поскольку Кримчак входит в постоянную комиссию Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землеотвода - не трудно догадаться за что.
Очередная "молодая команда"..."
Как пишет "Украинская правда", факт задержания подтвердили и в окружении Крымчака, и в самом НАБУ. Депутата подозревают в земельных махинациях.
В этот же день сообщалось, что в квартире депутата Киевсовета, имя которого не называлось, провели обыски по делу "налоговых площадок".
По информации издания обыски прошли у Крымчака днем, а вечером его задержали.
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барыги берут от них деньги от имени Украины и отдавать вам(или вашим детям и внукам) придется а не барыгам
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