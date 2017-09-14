 Суд продлил арест обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Материалы производства не изучали, так как почти все время до окончания рабочего дня было потрачено на рассмотрение ходатайств со стороны защиты. В частности, в очередной раз был заявлен отвод прокурору", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Собеседник агентства сообщил также, что суд продлил арест обвиняемых на 60 дней.
Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.
По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).
26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.
22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.
22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".
21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.
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