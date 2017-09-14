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 Политика Украины
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 Суд продлил арест обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове, - прокуратура

харьков

Фрунзенский районный суд Харькова в среду на очередном заседании по делу о теракте возле Дворца спорта не смог продолжить изучение материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Материалы производства не изучали, так как почти все время до окончания рабочего дня было потрачено на рассмотрение ходатайств со стороны защиты. В частности, в очередной раз был заявлен отвод прокурору", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Собеседник агентства сообщил также, что суд продлил арест обвиняемых на 60 дней.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые в организации теракта в Харькове ждут смены власти в Украине и "победы русского президента", - адвокат потерпевших

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.
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Судьи продажные шлюхи корупционеры . там копнуть имущество каждого судьи и будет ответ на всю судебную систему .
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думаешь судьи три года по всей стране саботируют сами от себя та еще и во время перетрубаций в ихнем гадюшнике,очень трудно в это поверить,тут договорняк а они просто исполнители
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чистка есть . не зря многие корупционеры судьишки сами уволились .
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Садисты в погонах смело ждут обмена всех на всех.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил арест обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове, - прокуратура
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