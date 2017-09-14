 Террористы подрывают боеприпасы возле своих позиций с целью обвинения ВСУ в срыве "школьного перемирия", - украинская сторона СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Украинской стороне совместного центра контроля и координации.
В сообщении отмечается: "Так, около 12.00. 13 сентября были зафиксированы взрывы и беспорядочный огонь из стрелкового оружия на неподконтрольной украинскому правительству территории в районе Васильевки, вблизи н.п. Ясиноватая Донецкой области, где располагается водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода. В результате взрывов обслуживающий персонал станции был эвакуирован в безопасное место.
Именно в это время неподалеку, на Донецкой фильтровальной станции, располагается западнее н.п. Ясиноватая, работали наблюдатели СЦКК, которые не подтвердили исходящие выстрелы из подконтрольной правительству Украины территории. Указанные взрывы, по данным объективного контроля и наблюдателей, были оценены как такие, которые осуществлялись боевиками путем подрыва боеприпасов дистанционным способом вблизи собственных позиций.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что провокации такого характера совершаются НЗФ ОРДО периодически в течение последних нескольких месяцев с целью запугивания гражданского населения и создания впечатления о якобы существовании "угрозы" объектам гражданской инфраструктуры со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины. Такие действия НЗФ ОРДО, что подвергают опасности жизнь и здоровье гражданского населения, не способствуют соблюдению режима прекращения огня и создают риски дальнейшего обострения конфликта.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных Сил Украины неуклонно соблюдают режим прекращения огня во время "школьного" перемирие и не поддаются на провокации противника".
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Государственный департамент США серьезно рассматривает возможность о направлении миротворческой миссии ООН на оккупированный Донбасс. Но он должен иметь доступ к российско-украинской границе.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт во время брифинга.
Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной части Украины, включая границу с Россией,
- заявила Хизер Нойерт.
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И Мы всерьёз обсуждаем предложение страны-агрессора по введению миротворцев на территорию Донбасса. Прочитайте по слогам, вдумайтесь - мало нам наёмников и регулярных подразделений Вооруженных сил России, так ещё и вооружённые "миротворцы", имеющие право стрелять в наших солдат. На нашей территории.Если это не национальный позор, то что же?.. Даже если это только политика - ведь все понимают, что Путин не отдаст Донбасс Украине, - то это позорная политика, навязанная нам государством-агрессором.Кстати, назовите мне хоть одну партию, хоть одного реального, не маргинального (не Ляшко) политика в Украине - провластного или оппозиционного, кто называет войну войной, и кто готов освобождать захваченные земли?.. Никого. Все надеются на чудо. Но чуда не будет. Пора создавать партию войны. (с)
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України вірять тільки ідіоти та шанувальники порошенко. Озброєні миротворці там вже є, це солдати ЗСУ, коли вони візьмуть контроль над кордоном, тоді ця війна і припиниться, а до тих пір ніякі чужи миротворці не допоможуть.
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якусьякись, це помилка
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