EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  381  10
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6880) СЦКК (281)

 Террористы подрывают боеприпасы возле своих позиций с целью обвинения ВСУ в срыве "школьного перемирия", - украинская сторона СЦКК

и центр по сцкк вопросов контролю координации линии огня прекращения разграничения совместный стабилизации сторон

Украинская сторона СЦКК заявляет о продолжении провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Украинской стороне совместного центра контроля и координации.

В сообщении отмечается: "Так, около 12.00. 13 сентября были зафиксированы взрывы и беспорядочный огонь из стрелкового оружия на неподконтрольной украинскому правительству территории в районе Васильевки, вблизи н.п. Ясиноватая Донецкой области, где располагается водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода. В результате взрывов обслуживающий персонал станции был эвакуирован в безопасное место.

Именно в это время неподалеку, на Донецкой фильтровальной станции, располагается западнее н.п. Ясиноватая, работали наблюдатели СЦКК, которые не подтвердили исходящие выстрелы из подконтрольной правительству Украины территории. Указанные взрывы, по данным объективного контроля и наблюдателей, были оценены как такие, которые осуществлялись боевиками путем подрыва боеприпасов дистанционным способом вблизи собственных позиций.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что провокации такого характера совершаются НЗФ ОРДО периодически в течение последних нескольких месяцев с целью запугивания гражданского населения и создания впечатления о якобы существовании "угрозы" объектам гражданской инфраструктуры со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины. Такие действия НЗФ ОРДО, что подвергают опасности жизнь и здоровье гражданского населения, не способствуют соблюдению режима прекращения огня и создают риски дальнейшего обострения конфликта.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных Сил Украины неуклонно соблюдают режим прекращения огня во время "школьного" перемирие и не поддаются на провокации противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники организовывают "фейковые" обстрелы, потом обвиняют в этом ВСУ, - украинская сторона СЦКК


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
всем давно посрать на именованые перемирия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Упссс.......

Государственный департамент США серьезно рассматривает возможность о направлении миротворческой миссии ООН на оккупированный Донбасс. Но он должен иметь доступ к российско-украинской границе.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт во время брифинга.
Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной части Украины, включая границу с Россией,
- заявила Хизер Нойерт.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Реальных планов по освобождению Донбасса силой ни у кого нет. Говорят, рассосётся...
И Мы всерьёз обсуждаем предложение страны-агрессора по введению миротворцев на территорию Донбасса. Прочитайте по слогам, вдумайтесь - мало нам наёмников и регулярных подразделений Вооруженных сил России, так ещё и вооружённые "миротворцы", имеющие право стрелять в наших солдат. На нашей территории.Если это не национальный позор, то что же?.. Даже если это только политика - ведь все понимают, что Путин не отдаст Донбасс Украине, - то это позорная политика, навязанная нам государством-агрессором.Кстати, назовите мне хоть одну партию, хоть одного реального, не маргинального (не Ляшко) политика в Украине - провластного или оппозиционного, кто называет войну войной, и кто готов освобождать захваченные земли?.. Никого. Все надеются на чудо. Но чуда не будет. Пора создавать партию войны. (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
монах, а тебя запасы зуро ред ай, панцершреков, панцерфаустов, голиафов, пулеметов mg имеются?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Покушай на ночь шоколада(если тебя еще от него не пучит) и ложись спать дятел клавиатуры!
 показать весь комментарий
Ответить
 
У те, що на донбасі будуть якусь озброєні миротворці, яких буде турбувати доля
України вірять тільки ідіоти та шанувальники порошенко. Озброєні миротворці там вже є, це солдати ЗСУ, коли вони візьмуть контроль над кордоном, тоді ця війна і припиниться, а до тих пір ніякі чужи миротворці не допоможуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы подрывают боеприпасы возле своих позиций с целью обвинения ВСУ в срыве "школьного перемирия", - украинская сторона СЦКК
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти