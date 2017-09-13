 Рассмотрение апелляции на приговор крымскому активисту Балуху назначили на 2 октября, – адвокат

Об этом Крым.Реалии сообщил российский адвокат активиста Дмитрий Динзе, передает Цензор.НЕТ.
"Суд первой инстанции закрыл глаза на многочисленные нарушения со стороны следствия и обвинения. Я надеюсь, что Верховный суд Крыма на эти нарушения глаза не закроет и мы все-таки добьемся какой-то справедливости, связанной с наказанием и рассмотрением тех обстоятельств, на которые мы указывали во время рассмотрения дела в суде первой инстанции. И я надеюсь, что какой-то положительный результат все-таки будет", - сказал адвокат.
По словам Динзе, в рамках апелляционной жалобы сторона защиты планирует оспорить законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, во время которых в доме активиста якобы были найдены боеприпасы, и то, что он имеет к ним какое-либо отношение.
"Есть правовые основания утверждать, что оперативно-розыскное мероприятие, в рамках которого это все было изъято, проводилось незаконно и необоснованно. Доказательства обвинения против Владимира Балуха не подтвердились в судебном заседании. Была проведена комплексная экспертиза по патронам и взрывчатке, которая установила, что следов Балуха на них нет. В том месте, где проводилось оперативно-розыскное мероприятие, Владимир Балух никогда не жил, а только там периодически бывал. При этом основным подозреваемым по делу почему-то был только он один. Других версий сторона обвинения вообще не рассматривала и суд, соответственно, вынес приговор необоснованно в части подтверждения вины Балуха", - отметил Динзе.
Ранее адвокатам Балуха удалось выяснить, что якобы найденные у активиста боеприпасы стояли на учете в российском Барнауле и были произведены в 1989 году.
приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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А вот адвокату надо было сразу обращаться в Европейский суд по правам человека - ни апелляция ни касация не будут правомерными по причине отсутствия Права в России как такового. Все понимают - антиукраинская заказуха на потоке в оккупированном Крыму и по всей Рассии. О каких нарушениях права в ходе следствия говорит адвокат - если само возбуждение дела является нарушением права, как и в случаях Сенцова-Чийгоза и многих других граждан Украины.
Владимиру Балуху и его семье - здоровья, мужества и веры в себя !
Оккупация Крыма Рассией это не навсегда ... .
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