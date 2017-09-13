 Переговоры об объединении БПП и НФ велись и ведутся, но конкретных решений по этой теме не принято, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, заявил в эфире телеканала "112 Украина".
На вопрос о том, идут ли переговоры об объединении БПП и НФ, Антон Геращенко ответил: "Политические силы могут вести какие угодно переговоры, кулуарные или публичные, но, до тех пор, пока не будет принято конкретного решения обсуждать нечего. Безусловно, партии власти думают о будущих выборах, как и оппозиция. На выборах нужно обращаться к избирателю, показывать, какие планы, что сделано, просить проголосовать за себя еще раз. Естественно, партии власти поддаются критике. Такие разговоры велись и ведутся, но конкретных решений по этой теме не принято. Будут ли они приняты - покажет время", - отметил нардеп.
Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Тимошенко, нардеп ответил:
"Переговоры с Тимошенко - это вброс, фейк и неправда. Такие переговоры не производились и мне о них ничего неизвестно", - добавил Геращенко.
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Геращенко в буфете Рады
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Объединение БПП и Народного фронта - как объединение алкоголика и наркомана ради общего будущего.
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путин.. Мишей Саакашвили.
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