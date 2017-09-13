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 Политика Украины
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Все про:объединение (168) Геращенко_Антон (970) Народный фронт (1217) Блок Петра Порошенко (1587)

 Переговоры об объединении БПП и НФ велись и ведутся, но конкретных решений по этой теме не принято, - Геращенко

геращенко

Антон Геращенко заявил, что переговоры об объединении БПП и НФ велись и ведутся, но конкретных решений по этой теме не принято.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, заявил в эфире телеканала "112 Украина".

На вопрос о том, идут ли переговоры об объединении БПП и НФ, Антон Геращенко ответил: "Политические силы могут вести какие угодно переговоры, кулуарные или публичные, но, до тех пор, пока не будет принято конкретного решения обсуждать нечего. Безусловно, партии власти думают о будущих выборах, как и оппозиция. На выборах нужно обращаться к избирателю, показывать, какие планы, что сделано, просить проголосовать за себя еще раз. Естественно, партии власти поддаются критике. Такие разговоры велись и ведутся, но конкретных решений по этой теме не принято. Будут ли они приняты - покажет время", - отметил нардеп.

Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Тимошенко, нардеп ответил:

"Переговоры с Тимошенко - это вброс, фейк и неправда. Такие переговоры не производились и мне о них ничего неизвестно", - добавил Геращенко.

Также читайте: Карпунцов о заседании фракции БПП с Порошенко: Это была встреча формата team building, присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко

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объединитесь и назовитесь партией регионов, в конце концов, не пускайте пыль в глаза.
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Партия регионов вон - ОБ. Не пойму только что до сих пор они делают в Раде
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брехня! це не Геращенко! бо він в окулярах ходить
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ребята вы вместе взятые = политические трупы вам не только люди не верят а и ненавидят - потому что вы обманули народ
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с миру по нитке БПП - слюнявчик. НФ - ходячие зомби
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Скорей бы. Придурки быстро потянут один другого на дно. Ничего лучшего для Украины нет.
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Трупы с нулевым рейтингом решили объединиться? Единственная надежда на бюджетников и админресурс, может нарисуют вам процентов 5.
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добре щоби, гівно з'єдналось з гівном, спливло нагору, перетворившись на піну --зникло!
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Лузери вирішили об'єднається в конгламерат суперлузеров, на чолі з брехливою свинею.
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ЩЕ було б непогано ,щоб не можна бцло в іншу партію переходить.
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А іще, доста їх 100 чоловік в зраді, не треба 450 дармоїдів
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Ага, об один он уже бігає. То в БПП, то в Демальянс. Не може вирішити де більше заробить
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комментарии песня! ни одного в поддержку этих мразей!
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ще поодинці є шанс пройти до Ради, а разом ввійдуть у резонанс і потягнуть одне одного на дно.
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Александр Дубинский‏ @alexdubinskyi

Объединение БПП и Народного фронта - как объединение алкоголика и наркомана ради общего будущего.
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Ляшко всех перебьет! Он как объявит объединение с Ахметовым, то все оближутся)
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Як показало життя, ці об"єднання створюються для того щоб потім розвалитись і похоронити їх під собою.
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да все это только догадки СМИ. ведь никаких официальных конкретных заявлений нету, так чего не понятно что обсуждать
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Давно пора. Буду підтримувати і допомагати новій партії.
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Да эти переговоры ведуться уже несколько лет и все никак не решится все. Так что говорить пока рано о чем-то конкретном
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Я бы больше хотела услышать про объединение Тимошенко и Оппоблока, который несет огромные риски для страны! Вот что намного важнее!
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ОБ вообще не имеет права находится даже в Раде, не то что принимать решения.
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это стыдно для всех нас, что люди, которые совершали таки преступления в 2014 году, теперь снова подняли голову
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просто кому-то хочется поговорить) просто поговорить и обсудить эту тему еще раз) поднять общество, взбудоражить в очередной раз) вот и все... а мы ищем здесь суть какую-то
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Если к нулю добавить ноль то вы знаете что получиться. Не надо. Идите с богом. Итак нареформировали,что перепись населения впору делать. Дайте людям возможность не ждать 20 лет что бы вернуться в процветание Януковича . Мы без гениальных камикадзе как нибудь сами.
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А Юля по всей видимости с Михо планирует объединятся, вот только знает ли об этом Саакашвили? ))
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Пральна.. Нужно сплотится перед общей угрозой - путин.. Мишей Саакашвили.
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Работа СМИ нагнетать обстановку во всей политической жизни страны, ну вот у них это хорошо получается
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Эти прогнозы переговоров дело такое же неблагодарное как и наш гидрометеоцентр со своими прогнозами погоды.
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От компании"Вилы хряку"пикчерс,смотрите в новом сезоне: Тушки попередников,возвращаются!Сиквел пля
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Тебе придется повоевать кроме чечни еще в приднестровье,я договорюсь
Переговоры об объединении БПП и НФ велись и ведутся, но конкретных решений по этой теме не принято, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1739

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Оппозиция сейчас активизировалась, тем более вон недавно Саакашвили внесли на границу, вот они и создают план работы
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Не напоминайте. Не пойму только почему пограничники не действовали согласно закона и позволили его нарушить этому грузину
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а почему президент останавливает поезд и минирует КПП понимаешь?Наверное лишняя хромосома есть-отвечает за понимание
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ПОіБУ - партія олігархів і бариг України.
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То есть они реально понимают что их рейтинг чуть больше 0
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Помнится мне националисты уже кричали что объединяются и пафосно об этом заявляли, но толку то? тишина и дальше! Потому не нужно нагнетать ни о чем, сколько можно уже... надоело!
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Ведутся не переговоры а отбор отъявленных ублюдков по принципу ПР....
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Ну так Петруха отец-основатель ПР, просто донецкие перехватили а у него в это время были другие дела, а теперь отфильтруют, отшлифуют , название поменяют и вперёд ...ведь это не партии , что одна, что другая, это- комсомольский набор...
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Вопрос = как это при такой девальвации гривни . при такой сильной инфляции, при таком обнищании народа ,- депутаты , министры ,судьи , прокуроры стали долларовыми милионерами ?
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Народно-Порошковий Блоковий Петрофронт.
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и что ?если объединяться . то перестанут стрелять на бамбассе? ну что за желание сразу создать картель?. лизать папердец станут слаще . чтоли ?
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Мертвому припарки. Смитьё на обочине истории. Плюс чистые -уголовники , с полным букетом преступлений против народа. От тупого воровства и безпредела до попирания Конституции. Отльются волку овечкины слезы.
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чето йогурт в последнее время все никак не уймется, забродил что ли.. пучит его ппц
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры об объединении БПП и НФ велись и ведутся, но конкретных решений по этой теме не принято, - Геращенко
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