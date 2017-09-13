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Все про:вирус (97) Россия (72249) США (13390) кибербезопасность (208)

 Министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского"

касперский касперского

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США потребовало от всех американских государственных учреждений прекратить использование продукции "Лаборатории Касперского" в ближайшие три месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Ведомство направило соответствующую директиву, которая предписывает прекратить использование информационных продуктов компании из России. "Директива призывает министерства и агентства определить использование или присутствие продуктов "Касперского" на своих информационных системах в течение 30 дней", - говорится в сообщении.

Также ведомства предписано разработать детальный план по устранению и прекращению текущего и будущего использования этих продуктов в течение 60 дней.

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"На 90-й день начиная с дня принятия этой директивы, если иное не будет предписано МВБ на основе новой информации, начать реализацию планов ведомств по прекращению использования и удалению этих продуктов из информационных систем", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что такое решение принято из-за "рисков, которые представляет собой использование продуктов "Касперского".

В начале сентября компания Best Buy, крупнейший ритейлер в сфере электроники в США, снял с продажи программное обеспечение "Лаборатории Касперского".

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В конце июня сообщалось, что агенты ФБР приходили к десяткам сотрудников "Лаборатории Касперского", задавая вопросы о работе компании в рамках запроса разведки.

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Було б добре. Нехай би знову на перфокарти і перфоровані стрічки переходили. "Назад - к истокам", так сказати.
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Пора вместо винды создать продукт путинманда.
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Будете смеяться, но гос. учреждения там действительно переводят с Винды на Линукс.
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еще лимонов 100 ватаны лишились , мелочь а приятно...
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У вірному напрямку США рухаються.
Санкції довго вводяться, та ще довше знімаються.
Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Касперский ФСБешный троян , причем некоторые устанавливают за свои же деньги , давно известно , но запретили три дня назад , странно , они то до этого знали .
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ну и правильно зделали там фсбешные вирусы которые приводят к утечке секретной информации и хакерским атакам
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Ещё DDoS-атаки они делали , неугодным им сайтам , через троян касперского .
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ведь люди помнят, говорили же, нечего боятса шпионажа если не изпользуешь касперски, не заходишь и не тянешь фаилы из яндекс, однокласники и других продуктов рассеики - они только и умеет - воровать, стиреть инфо, шпионить за всем итд.
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Ще можуть заспамити. Американці знімуть одне кіно про природу і викладуть на ютуб, а росіни зроблять 10 мільйонів копій і також викладуть на ютуб...
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вирус каспердскага,вирус дохтур вэб все эти сру продукты только гадят как и вся параша лаптеногая...
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Я никогда не пользовался русским продуктом , даже до 2014 года . Пользоваться русским , себя не уважать . Статьи и никогда не регистрировался на одноклассниках и ко
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:D

8 сентября глава Белого дома Дональд Трамп встречался с новым послом России в США Анатолием Антоновым, однако администрация президента США сообщила о визите российского дипломата только после того, как это сделали российские СМИ.
Об этом в эфире MSNBC сообщила ведущая канала Рейчел Мэддоу. Журналистку возмутил тот факт, что президент США Дональд Трам решил скрыть это событие в то время, когда вся страна "сконцентрировалась на новостях об урагане "Ирма", подчеркнула она.
Встреча с российским дипломатом не была указана в официальном распорядке дня Трампа. Ситуация с Антоновым напоминает майскую встречу в Овальном кабинете Трампа, Лаврова и бывшего посла России в США Сергея Кисляка, ведь тогда широкая общественность Америки узнала о деталях визита россиян только по фотографиям и информации, опубликованной российскими СМИ, отмечает Мэддоу.
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Я Буба Кас(тор)перский, оригинальный куплетист...
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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Крупнейшая торговая сеть в США Best Buy сняла с продажи чекистский вирус Касперского.
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10 сентября в 15:37Поделиться ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Крупнейшая торговая сеть в США Best Buy сняла с продажи чекистский вирус КасперскогоАмериканская сеть розничной торговли электроникой Best Buy решила убрать с полок чекистскую продукцию «Лаборатории Касперского», сообщает The Verge. В компании объясняют этот шаг т.н. «антивирус Касперского» имеет прямое отношение к русским спецслужбам.Теперь крупнейший продавец электроники в США Best Buy больше не будет предлагать покупателям чекистский вирус.Напомним, что Кавказ-Центр предупреждал мир о лубянском вирусе под вывеской «Лаборатория Касперского» уже много лет. Но лишь в мае этого года главы сразу шести крупнейших американских разведывательных ведомств официально признали этот факт.А в июне комитет сената США по вооружённым силам и вовсе запретил Пентагону пользоваться чекистской продукцией «Касперского».Сеть розничной торговли Best Buy также указало на то, что в компании «Касперского» не проводилось никакого даже формального расследования, а значит, в деле остаётся «слишком много неизвестного». Причём тем, кто уже купил чекистский вирус «Касперского» или у кого есть активированная подписка, сотрудники Best Buy предлагают заменить его на другой продукт.Между тем в самой чекистской конторе «Лаборатория Касперского» продолжают придерживаться старой чекистской тактики все отрицать, даже если тебя поймали за руку с поличным.При этом кадровый офицер ФСБ Касперский, прикинувшись Иванушкой дурачком заявил «никогда не помогал и не будет помогать ни одному правительству в мире в кибершпионаже или в агрессивных действиях в киберпространстве». А кто ж сомневался то в этом. Разве чекисты будут помогать кому-нибудь другому кроме своей родной конторы.Тем не менее, чекистский вирус «Касперского» пока еще продается в Amazon и Walmart, сообщает The Verge.Отдел мониторинга
Кавказ-Центр.
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"касперский" - с самого начало было Г. с большой буквы как антивайрус.
ватопродукт натуральный.
разве что они в своей рекламе не написали - "сливаем в инфо в фсб"
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