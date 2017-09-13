 Министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Ведомство направило соответствующую директиву, которая предписывает прекратить использование информационных продуктов компании из России. "Директива призывает министерства и агентства определить использование или присутствие продуктов "Касперского" на своих информационных системах в течение 30 дней", - говорится в сообщении.
Также ведомства предписано разработать детальный план по устранению и прекращению текущего и будущего использования этих продуктов в течение 60 дней.
"На 90-й день начиная с дня принятия этой директивы, если иное не будет предписано МВБ на основе новой информации, начать реализацию планов ведомств по прекращению использования и удалению этих продуктов из информационных систем", - подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что такое решение принято из-за "рисков, которые представляет собой использование продуктов "Касперского".
В начале сентября компания Best Buy, крупнейший ритейлер в сфере электроники в США, снял с продажи программное обеспечение "Лаборатории Касперского".
В конце июня сообщалось, что агенты ФБР приходили к десяткам сотрудников "Лаборатории Касперского", задавая вопросы о работе компании в рамках запроса разведки.
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Санкції довго вводяться, та ще довше знімаються.
Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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8 сентября глава Белого дома Дональд Трамп встречался с новым послом России в США Анатолием Антоновым, однако администрация президента США сообщила о визите российского дипломата только после того, как это сделали российские СМИ.
Об этом в эфире MSNBC сообщила ведущая канала Рейчел Мэддоу. Журналистку возмутил тот факт, что президент США Дональд Трам решил скрыть это событие в то время, когда вся страна "сконцентрировалась на новостях об урагане "Ирма", подчеркнула она.
Встреча с российским дипломатом не была указана в официальном распорядке дня Трампа. Ситуация с Антоновым напоминает майскую встречу в Овальном кабинете Трампа, Лаврова и бывшего посла России в США Сергея Кисляка, ведь тогда широкая общественность Америки узнала о деталях визита россиян только по фотографиям и информации, опубликованной российскими СМИ, отмечает Мэддоу.
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Кавказ-Центр.
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ватопродукт натуральный.
разве что они в своей рекламе не написали - "сливаем в инфо в фсб"
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