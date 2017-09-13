 "Я лично требовал от Балчуна объяснений, где он взял персонажа с устойчивой репутацией "ворую-с-первого дня", - Омелян об аресте чиновника "Укрзализныци"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Омелян отметил: "Будни УЗ. Просто первый заместитель департамента аудита и контроля ОАО УЗ Джакели Вахтанг задержан сегодня просто за попытку просто продать важную, но не ключевую должность в одной из региональных железных дорог. За 300 000 долл США!
Когда я лично требовал от Балчуна объяснений, где он взял такого персонажа с устойчивой репутацией "ворую-с-первого дня", Войцех гордо отвечал, что это его личный выбор, господин Вахтанг имеет прекрасное резюме и прирожденный антикоррупционер.
Уже тихо уволен известный логист Кушнирчук, о работе которого на Москву не говорил только ленивый. Тоже личный протеже Балчуна. Интересно, может господин Балчун хотя бы о кадровых назначениях отчитается перед Кабмином?
Что еще продали, за сколько? Будет ли сделан благотворительный взнос на ремонт подвижного состава со счетов этих "специалистов"?!
Но речь не о уволенном Балчуне. Уверен, правоохранительные органы найдут его и в Польше. Речь о другом. Пока я год кричал и приводил факты злоупотреблений, одни тихо молчали, другие ворчали, третьи - не верили.
Реформы 2016-2017 гг. Не произошло. И пока УЗ не будут возвращена в подчинение Мининфраструктуры к внедрению полноценного корпоративного управления - не верю, чтобы что-то изменилось к лучшему. Слишком велик соблазн, пользуясь отсутствием должного контроля, профессиональных знаний - дальше ловить рыбку в мутной воде.
Ежегодные потери от коррупции в УЗ - минимум 10-15 млрд гривен. Этого хватит и на партии, и на личное обогащение, и на черный пиар против всех тех, которые вдруг решат бороться против злоупотреблений.
15 млрд за 2014 - это скоростная железная дорога Одесса-Киев. 2,5 часа - и вы на море.
15 млрд 2015 год - Киев-Львов-Варшава
15 млрд за 2016 - Киев - Харьков
15 млрд за 2017 - 25 скоростных пассажирских поездов "Тарпан" со скоростью 220 км / ч.
Причем, это забранные средства в коррупционеров. Это дополнительный ресурс! И довольны граждане современной страны.
При всех этих мегапроектах, УЗ бы планово обновляла грузовой подвижной состав, успешно работало с мировыми компаниями, сотрудники получали бы приличную зарплату.
А так имеем вахтангов, войцехов, славиков, алеш, кто знает кого.
На самом деле, выбор между злом и добром очень простой, пока не согласны на полуправду, которая сразу становится полуложью.
Хотел бы искренне поблагодарить сотрудников СБУ за сегодняшнюю операцию!"
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Значит они уверены, что на этой должности не только отобьют взятку, но и заработают раз в 10 больше..
А значит вся система там гнилая... И менять нужно всю систему,..
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Ніби той чиновник собі ті гроші брав!
Він брав для начальника а начальник несе вищому начальнику і так поки не попаде в руки ліпєцького злодія малдаванських євреїв
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На Систему наехал!!!
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