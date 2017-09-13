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Все про:Укрзализныця (1210) Омелян (336) Бальчун Войцех (122)

 "Я лично требовал от Балчуна объяснений, где он взял персонажа с устойчивой репутацией "ворую-с-первого дня", - Омелян об аресте чиновника "Укрзализныци"

омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал сегодняшний арест чиновника "Укрзализныци" за требование взятки 300 тысяч долларов за назначение на должность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Омелян отметил: "Будни УЗ. Просто первый заместитель департамента аудита и контроля ОАО УЗ Джакели Вахтанг задержан сегодня просто за попытку просто продать важную, но не ключевую должность в одной из региональных железных дорог. За 300 000 долл США!

Когда я лично требовал от Балчуна объяснений, где он взял такого персонажа с устойчивой репутацией "ворую-с-первого дня", Войцех гордо отвечал, что это его личный выбор, господин Вахтанг имеет прекрасное резюме и прирожденный антикоррупционер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При получении $70 тысяч взятки задержан Вахтанг Джакели - замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци"

Уже тихо уволен известный логист Кушнирчук, о работе которого на Москву не говорил только ленивый. Тоже личный протеже Балчуна. Интересно, может господин Балчун хотя бы о кадровых назначениях отчитается перед Кабмином?

Что еще продали, за сколько? Будет ли сделан благотворительный взнос на ремонт подвижного состава со счетов этих "специалистов"?!

Но речь не о уволенном Балчуне. Уверен, правоохранительные органы найдут его и в Польше. Речь о другом. Пока я год кричал и приводил факты злоупотреблений, одни тихо молчали, другие ворчали, третьи - не верили.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержанный на взятке $70 тысяч чиновник гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством "Укрзализныци" , - Луценко. ФОТО

Реформы 2016-2017 гг. Не произошло. И пока УЗ не будут возвращена в подчинение Мининфраструктуры к внедрению полноценного корпоративного управления - не верю, чтобы что-то изменилось к лучшему. Слишком велик соблазн, пользуясь отсутствием должного контроля, профессиональных знаний - дальше ловить рыбку в мутной воде.

Ежегодные потери от коррупции в УЗ - минимум 10-15 млрд гривен. Этого хватит и на партии, и на личное обогащение, и на черный пиар против всех тех, которые вдруг решат бороться против злоупотреблений.

15 млрд за 2014 - это скоростная железная дорога Одесса-Киев. 2,5 часа - и вы на море.

15 млрд 2015 год - Киев-Львов-Варшава

15 млрд за 2016 - Киев - Харьков

15 млрд за 2017 - 25 скоростных пассажирских поездов "Тарпан" со скоростью 220 км / ч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян: Варяги не нужны Украине

Причем, это забранные средства в коррупционеров. Это дополнительный ресурс! И довольны граждане современной страны.

При всех этих мегапроектах, УЗ бы планово обновляла грузовой подвижной состав, успешно работало с мировыми компаниями, сотрудники получали бы приличную зарплату.

А так имеем вахтангов, войцехов, славиков, алеш, кто знает кого.

На самом деле, выбор между злом и добром очень простой, пока не согласны на полуправду, которая сразу становится полуложью.

Хотел бы искренне поблагодарить сотрудников СБУ за сегодняшнюю операцию!"

Смотрите также: Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, - Омелян. ВИДЕО
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Сьогодні у кацапів знаменна дата - xyйло пересидів Брежнєва на один день (6602 проти 6601). Зі святом вас, убогі!
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Беда не в самой взятке, беда в том, что люди готовы платить такие огромные деньги (почти полмиллиона баксов) за должность.
Значит они уверены, что на этой должности не только отобьют взятку, но и заработают раз в 10 больше..
А значит вся система там гнилая... И менять нужно всю систему,..
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менять систему нужно менять не "там" - а полностью всю
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нехай не бреше!
Ніби той чиновник собі ті гроші брав!
Він брав для начальника а начальник несе вищому начальнику і так поки не попаде в руки ліпєцького злодія малдаванських євреїв
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СМИ молчат, что над УЗ долгие годы стоял какойто грузин , вроде из одессы. Говорят , что Украина под могилевичем. Так вот УЗ тоже глето под криминалом. Крышы никуда не делись
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А кто и какую взятку получил за назначение Бальчуна?...
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Это вы уже пошли в философские измышления. НАБУ знает точно
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Если верить Омеляну, то как-то страшно становится за министра!
На Систему наехал!!!
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ну, балчун хоть концерт на прощание сбацал ?
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После луцика еще один смешной,будто мы не знаем цепочки во всех структурах , куда и кому стекаются крупные взятки и с чьего благословления ,главное напомнить о бальчуне
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Бог даёт человеку зубы два раза в жизни. За третий надо платить!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я лично требовал от Балчуна объяснений, где он взял персонажа с устойчивой репутацией "ворую-с-первого дня", - Омелян об аресте чиновника "Укрзализныци"
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