 Никаких переговоров с Путиным без освобождения крымских политзаключенных, - Чубаров

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на митинге в поддержку осужденного в Крыму Ахтема Чийгоза в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы должны признать, что пока не мобилизуем украинские усилия, усилия всего международного сообщества, мы их (политзаключенных в аннексированном Крыму - Ред.) не освободим. Это будет очень тяжело. Все должны быть честными: правительство Украины, президент Украины, но и правительства и политики западных стран. Никаких диалогов с бандитом, который убивает крымских татар. Никаких механизмов, которые относят Крым к долгосрочным ситуациям. Фамилия этого бандита - Путин", - сказал Чубаров.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 сентября приговорил к восьми годам колонии общего режима одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, его обвинили в организации массовых беспорядков в день 26 февраля 2014 года.
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ввх скажет что он не причем, потому что это следсиве и суд.
а он может только помиловать...
и на каком основании с ним не будут вести переговоров ?
если лично он типа не влияет на это. официально.
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Вообще )(уйло не только (точнее - не столько) крымских татар убивает... Про наших убитых и пленных в Лугандоне упоминать, конечно, недосуг...
Хотя, ладно - до возвращения Крыма в состав Украины крымские татары - наши союзники (точнее - попутчики)...
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Тяжелая военная бронетехника и военные США прибыли в Польшу, в город Гданьск, сообщает 13 сентября агентство "Звезда".
Как стало известно, американская танковая бригада прибыла в Гданьск морским путем 13 сентября.
Были доставлены танки Abrams, несколько десятков грузовиков и самоходных артиллерийских орудий Paladin.
Численность американских военных составляет около 3,5 тысяч человек.
Все оружие разместят в странах Балтии и Восточной Европы в рамках ротации задействованного в операции "Атлантическая решимость" контингента. Этот проект является одним крупных проектов НАТО в Старом Свете, проводимых под общей координацией Соединенных Штатов.
Ранее в Эстонию прибыла тяжелая техника для американских пехотинцев.
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как там насчет мобилизации усилий крымских татар ?
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кому опять платить налог на освобождение татар ?
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Вообще нефиг с этим пуйлом какие-нибудь переговоры вести...
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- Не знаю.
- Ну как же!? Вас что, не учили? Вы таки немедленно должны лечь!
- Ну и времена настали... Шоб женщине лечь в Одессе, теперь обязательно нужно ещё и стрелять?!
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Эй расеянин? как ты там?
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Давно мыролюбец крысм хуйленку продал за много много шекелей.
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