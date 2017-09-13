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 Политика Украины
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 Никаких переговоров с Путиным без освобождения крымских политзаключенных, - Чубаров

чубаров

Правительство Украины и западных стран не должны садиться за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если при этом не поднимается вопрос об освобождении одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и других удерживаемых Россией крымских политзаключенных.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на митинге в поддержку осужденного в Крыму Ахтема Чийгоза в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите также: Митинг в поддержку осужденного оккупантами Чийгоза и других политзаключенных Крыма прошел на Майдане. ВИДЕО

"Мы должны признать, что пока не мобилизуем украинские усилия, усилия всего международного сообщества, мы их (политзаключенных в аннексированном Крыму - Ред.) не освободим. Это будет очень тяжело. Все должны быть честными: правительство Украины, президент Украины, но и правительства и политики западных стран. Никаких диалогов с бандитом, который убивает крымских татар. Никаких механизмов, которые относят Крым к долгосрочным ситуациям. Фамилия этого бандита - Путин", - сказал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропавшего после обыска крымчанина Параламова не нашли, активисты призывают на помощь омбудсменов, - адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 сентября приговорил к восьми годам колонии общего режима одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, его обвинили в организации массовых беспорядков в день 26 февраля 2014 года.

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красиво, но ....
ввх скажет что он не причем, потому что это следсиве и суд.
а он может только помиловать...

и на каком основании с ним не будут вести переговоров ?
если лично он типа не влияет на это. официально.
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какая разница что сказал Чубаров,кто он?Крымские татары не сопротивлялись-значит им выразять озабоченность
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НЕ КРАСИВО! А как же остальные политзаключенные граждане Украины?
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Зачем ? Тебе и так недолго осталось на этой земле. Админ тебе цветочками покажется
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Якщо порахувати, скільки ти свиня побажала користувачам ресурсу, то ти давно вже повинна була в своеї корості зарості.
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И что я тебе уже пожелал ? Скопировать можешь пустобрёх?
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А я не про себе зараз написав, ти давно вже почуття реальності втратив, думаєш, хто то реально ведеться на твої провокації?
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Это ты рисовало ? Или у вас на лубянке специальный художник? Я такую картинку видел на РУСВЕСНЕ. Твой любимый сайт.
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Минск 2015. Адепты шоколадной секты должны знать на зубок все деяния своего толстомордого боха.
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Ти стільки про лубянку на цензорі пишеш, що давно ясно, що тебе там в пробірці штучним способом справили.
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Не забывай свое место работы. Будь до конца патриотом ,как завещал тебе дед НКВДшник
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Ти дуже цікавий індивідум, причому вважаєш себе неперевершеним майстром троллінгу, але ти не бачиш себе з боку, а тільки гордовито спостерігаєш за собою з середини. Дурень, зрозумій, крім тебе ідіота, та ще купки твої подільників по мінстецевскому цеху, більш твоя дуристика ні у кого не викликає захоплення.
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Русвесна в данном случае полностью права. Только туда надо и Домбасс пририсовать и Иловайск, когда Петя парады устраивал, чтобы покрасоваться.
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ГЕНЕТИКА РОСІЇ - генетика німих рабів, диких хижацьких орд, скопища тіл без душ, історичного прокляття людства, пекельних виродків, садистів, душогубів, алкоголіків, брехунів, загарбників… або ЧОМУ ПУТІН І РОСІЙСЬКИЙ ФАШИЗМ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕННІ
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"Никаких диалогов с бандитом, который убивает крымских татар"

Вообще )(уйло не только (точнее - не столько) крымских татар убивает... Про наших убитых и пленных в Лугандоне упоминать, конечно, недосуг...
Хотя, ладно - до возвращения Крыма в состав Украины крымские татары - наши союзники (точнее - попутчики)...
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Украинцы не из Крыма, заложники Хуйла и военнопленные кацапни, этого пана не беспокоят?
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Та ему пофиг,его задача протянуть в Конституцию автономию татар в Херсонской области, а на полуострове пусть кацапы хазяйничают,красиво говорить он за 25 лет научился и то.что лохам нравится
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Stuart Pearce - судя из статьи - ни разу не беспокоит... Это украинцы за татар чет переживают все время... "Коренной народ"...., и всякая такая херьня...
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Естественно, что нет... Его цель - создание максимально самостоятельной крымско-татарской автономии, на первых порах в составе Украины (потому что в составе Кацапстана ее никто не создаст, очевидно)...
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Гуляй рванина. А пиздят что средняя з/П по нищей расее чуть не ли под сорокет
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У-у-у, а на скорой-то оказывается настоящие буржуины работают !...
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главная многоходовочка ху*ла, НАТО нацелено на засРашку !!!

Тяжелая военная бронетехника и военные США прибыли в Польшу, в город Гданьск, сообщает 13 сентября агентство "Звезда".
Как стало известно, американская танковая бригада прибыла в Гданьск морским путем 13 сентября.
Были доставлены танки Abrams, несколько десятков грузовиков и самоходных артиллерийских орудий Paladin.
Численность американских военных составляет около 3,5 тысяч человек.

Все оружие разместят в странах Балтии и Восточной Европы в рамках ротации задействованного в операции "Атлантическая решимость" контингента. Этот проект является одним крупных проектов НАТО в Старом Свете, проводимых под общей координацией Соединенных Штатов.

Ранее в Эстонию прибыла тяжелая техника для американских пехотинцев.
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К "Буре в пустыне" тоже долго готовились - пока завезли всю нужную технику...
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...пока не мобилизуем украинские усилия, усилия всего международного сообщества... Источник: https://censor.net.ua/n455212

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как там насчет мобилизации усилий крымских татар ?
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Это угнетенный народ, самобытную цивилизацию которого, в виде Крымского ханства (жившего рабовладением), цинично разрушили жестокие украинцы и русские, которые теперь должны очень долго замаливать свою вину...
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ну, раз так...
кому опять платить налог на освобождение татар ?
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Налог, дань - это средневековье... Думаю, их устроит занятие всех руководящих админ. постов в автономии + предоставление всех желаемых территорий для хозяйствования... От дотаций из гос. бюджета они тоже не откажутся...
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Та ну нах...
Вообще нефиг с этим пуйлом какие-нибудь переговоры вести...
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Циля Абрамовна, скажите, вот вы идёте по улице, и вдруг начинается стрельба - и шо вы будете делать?
- Не знаю.
- Ну как же!? Вас что, не учили? Вы таки немедленно должны лечь!
- Ну и времена настали... Шоб женщине лечь в Одессе, теперь обязательно нужно ещё и стрелять?!
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На Урале в с.Викулово 8-ми летний мальчик погиб во дворе школы, провалившись под землю

Эй расеянин? как ты там?

Никаких переговоров с Путиным без освобождения крымских политзаключенных, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4057
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А остальные граждане Украины? Чубаров ты уже определись., крымские татары сами по себе или в составе Украины?
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Frol Fedoroff - если скажет, что татары это граждане Украины - Турции не понравится... Чубаров наверное представляет уже себя наместником турецкого султана в Крыму...
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Эх Чупокабров! Правильно все на бесполезно.
Давно мыролюбец крысм хуйленку продал за много много шекелей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикаких переговоров с Путиным без освобождения крымских политзаключенных, - Чубаров
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