 "Шахтер" выигрывает у итальянского "Наполи" первый матч группового турнира Лиги Чемпионов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец (Хочолава), 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос (Коваленко Вик.), 10. Бернард, 8. Фред, 7. Тайсон, 19. Феррейра (Дентиньо)
Запасные: 26. Шевченко Н., 5. Хочолава, 2. Бутко, 66. Марсио Азеведо, 74. Коваленко Вик., 21. Алан Патрик, 9. Дентиньо
Предупреждения: Фред, Степаненко,
Голы: Тайсон 15, Феррейра 58,
Наполи: 25. Пепе Рейна, 23. Хюсай, 31. Гулам, 26. Кулибали, 33. Альбиоль, 20. Зелински (Аллан Лурейро), 42. Диавара А., 17. Гамшик (Мертенс Д), 7. Кальехон, 24. Инсинье Л., 99. Милик
Запасные: 22. Сепе, 19. Максимович Ник., 11. Маджо, 5. Аллан Лурейро, 8. Жоржиньо, Мертенс Д 14. Инсинье Л.., 30. Рог
Предупреждения: Инсинье Л.,Мертенс Д, Кулибали,
Голы: Милик 71 (пенальти),
Рефери: Феликс Цвайер (Германия)
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Правда, 2:1 на своем поле может оказаться мало для общей победы. По-любому, успехов им!
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Чувака снесли в коробке 2 защитника,в мяч и близко не было ,а оно руками разводит.
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українських бійців, а керівництво клубу змусило його видалити свій пост бо
"забороняється писати те, що може зашкодити іміджу клубу", а решта -
кончені сепаратисти на чолі з гендиректором Палкиним- підтримують днр і
фоткаються з сепаратистами....
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Шановний,а Ви нічого не хочете розповісти про суркісів-тих же самих ригів і друзяк мертвечука?
Та й взагалі-новина про те,що український клуб вдало розпочав ЛЧ.
А Ви-про що?!..
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Ви-Бог?
Ви знаєте,що мені "байдуже",а що-до вподоби.
Ви про всіх все знаєте?
За Шахтар я вболіваю з 1971,коли вперше потрапив на "живий футбол" (мені тоді було 6 років і жили ми в Донецькій області).
Тому ця команда мені не байдужа,як не байдужа і наша країна (в першу чергу)-за неї я почав вболівати на 6 років раніше,ніж за Шахтар.
Мені цікаве інше:коли за збірну України грають представники Шахтаря,Ви вболіваєте за суперників України?
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ПС Я за Динамо вболіваю з 5 років і тим не меньш, якщо на чолі клубу стоять бариги-олігатори, які турбуються лише про свої статки, то я від цього не в захваті і кажу, що не вірю в майбутнє команди поки вони керують. А якби Динамо підтримувало сепарів, то і воно для мене померло б, як Шахтар.
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В цих кольорах Шахтар грав задовго до того,як хуйло ці кольори зпаскудило.
До речі,на прапорі раша-педерації присутні білий та блакитний кольори.
Домислите самі?
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це -кольори власовської армії, ще задовго до пукіна
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це -кольори власовської армії, (с)
По-перше,не пам`ятаю,коли я мав "задоволення" випивати з Вами "на брудершафт";по-друге,команда Шахтар заснована в 1936-му році.
То про яких власівців Ви пишите і навіщо проводите паралелі подібно "сікільов-тв"?
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Зате зараз вболівальники клубів-суперників Шахтаря притягують це за вуха.
Прикро.
Добраніч.
Слава Україні!
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Добраніч. Героям Слава!
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От дебилы. Это же спорт!
То Усик вам не такой, то полоски не того цвета....
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Хватит уже валить всё в кучу!
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А Шахта молодці! Браво!!!
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