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 Спорт
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Все про:Лига чемпионов (129) футбол (3193) Шахтер (577)

 "Шахтер" выигрывает у итальянского "Наполи" первый матч группового турнира Лиги Чемпионов

шахтер

Футбольный клуб "Шахтер" в первом матче группового турнира Лиги Чемпионов победил итальянский "Наполи" со счетом 2-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец (Хочолава), 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос (Коваленко Вик.), 10. Бернард, 8. Фред, 7. Тайсон, 19. Феррейра (Дентиньо)

Запасные: 26. Шевченко Н., 5. Хочолава, 2. Бутко, 66. Марсио Азеведо, 74. Коваленко Вик., 21. Алан Патрик, 9. Дентиньо

Предупреждения: Фред, Степаненко,

Голы: Тайсон 15, Феррейра 58,

Наполи: 25. Пепе Рейна, 23. Хюсай, 31. Гулам, 26. Кулибали, 33. Альбиоль, 20. Зелински (Аллан Лурейро), 42. Диавара А., 17. Гамшик (Мертенс Д), 7. Кальехон, 24. Инсинье Л., 99. Милик

Запасные: 22. Сепе, 19. Максимович Ник., 11. Маджо, 5. Аллан Лурейро, 8. Жоржиньо, Мертенс Д 14. Инсинье Л.., 30. Рог

Предупреждения: Инсинье Л.,Мертенс Д, Кулибали,

Голы: Милик 71 (пенальти),

Рефери: Феликс Цвайер (Германия)

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Коваленко чуть все не испортил, но пронесло
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Да как вы можете на золотое дастаяние Шахтера такое говорить?)
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ну вот нельзя 2-0 спокойно катать мячь по полю...нужен пенальти и выкуренная пачка сигарет за 20 минут
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Молодцы!
Правда, 2:1 на своем поле может оказаться мало для общей победы. По-любому, успехов им!
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Какой общей победы в групповом турнире? Три очка в банку и усё.
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Сорри, и спасибо за разъяснение. Я такой динозавр, что живу воспоминаниями о Еврокубках как о 1/8 финала, 1/4 финала и т.д.
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А Ярмола забивает за Боруссию, но у них вратарь и защита тихий ужас, еще и гол не засчитали чистый.
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Судейка,конечно , явно топил за Наполи. Не люблю таких жлобов.
Чувака снесли в коробке 2 защитника,в мяч и близко не было ,а оно руками разводит.
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Повезло лугандонівським манкуртам. Коли вже ФФУ заборонить цю смугасту колорадну форму? Шахта завжди грала в цих кольорах, але ці власовські смуги з`явилися не випадково
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Ты бредишь? Зачем? Последняя команда у нас осталась... Да... дела.
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Наші? Ти в курсі що вся команда Гудка - злодія, кровосіся і ворога України, на чолі з Палкиним підримувала бойовиків? З усієї команди Шахтар лише один Віктор Коваленко, підтримав
українських бійців, а керівництво клубу змусило його видалити свій пост бо
"забороняється писати те, що може зашкодити іміджу клубу", а решта -
кончені сепаратисти на чолі з гендиректором Палкиним- підтримують днр і
фоткаються з сепаратистами....
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Типичный укропобандеровец!
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Отвечаю: У нас осталась последняя команда. Это "Шахтер". Остальное всё- разрушено. Вот-вот исчезнут две знаковые "Карпаты" и "Черноморец". В то, во что превратили "патриоты" Суркисы "Динамо"- уже нет не только веры, а просто вызывает жалость. Потому, я наслаждался последними мгновениями нашего футбола... Который- умирает.
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Мені не потрібен футбол від олігаторів-злодіїв. З твоїми "патріотами"-баригами Цуркісами команди Динамо ніколи не буде, адже вони не вкладають гроші в розвиток команди, в селекцію, а лише тупо заробляють бабло. Національний футбол треба розвивати- держава має перейматися дитячою школою, як наприклад в Хорватії.
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Понятно. Киевляне Суркисы, которые отказались привезти "Динамо" в мой Мариуполь- оказывается мои. Это- гениально. Хватит! Тебе не удастся испортить мне настроение. "Шахтер"- победил! И это- прекрасно!
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Я радий за тебе. Чим би дитя не тішилось. Байдуже, що це футбол від злодюг-олігаторів
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У Вас есть команда? Поздравляю! Сколько миллионов потратил на покупку игроков?
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укропбандерівець
Шановний,а Ви нічого не хочете розповісти про суркісів-тих же самих ригів і друзяк мертвечука?
Та й взагалі-новина про те,що український клуб вдало розпочав ЛЧ.
А Ви-про що?!..
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Свою т зору щодо Цуркісів я вже висловив вище. Який ще "український"клуб??? Шахта це-збіговисько лугандонівських манкуртів: з усієї команди Шахтар лише один Віктор Коваленко, підтримав українських бійців, а керівництво клубу змусило його видалити свій пост у соцмережах бо, мовляв, "забороняється писати те, що може зашкодити іміджу клубу". А от таким як ви,байдуже що цей футбол від олігархів-бариг і запроданців!
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от таким як ви,байдуже що цей футбол від олігархів-бариг і запроданців! (с)

Ви-Бог?
Ви знаєте,що мені "байдуже",а що-до вподоби.
Ви про всіх все знаєте?
За Шахтар я вболіваю з 1971,коли вперше потрапив на "живий футбол" (мені тоді було 6 років і жили ми в Донецькій області).
Тому ця команда мені не байдужа,як не байдужа і наша країна (в першу чергу)-за неї я почав вболівати на 6 років раніше,ніж за Шахтар.

Мені цікаве інше:коли за збірну України грають представники Шахтаря,Ви вболіваєте за суперників України?
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До чого тут "бог"? Все це від лукавого. Для чого вся ця облудна демагогія? Змішав все до купи. Якби Шахтар продовжував грати у старій помаранчево-чорній формі і мав проукраїнську позицію, то я також за них вболівав би. Так зрозуміло? Взагалі про що мова?

ПС Я за Динамо вболіваю з 5 років і тим не меньш, якщо на чолі клубу стоять бариги-олігатори, які турбуються лише про свої статки, то я від цього не в захваті і кажу, що не вірю в майбутнє команди поки вони керують. А якби Динамо підтримувало сепарів, то і воно для мене померло б, як Шахтар.
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не могу! это только для типичных укропобандеровцев.
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Коли вже ФФУ заборонить цю смугасту колорадну форму? (с)

В цих кольорах Шахтар грав задовго до того,як хуйло ці кольори зпаскудило.
До речі,на прапорі раша-педерації присутні білий та блакитний кольори.
Домислите самі?
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ти читати вмієш ? смугасту форму, а не кольори!

це -кольори власовської армії, ще задовго до пукіна
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ти читати вміє?
це -кольори власовської армії, (с)

По-перше,не пам`ятаю,коли я мав "задоволення" випивати з Вами "на брудершафт";по-друге,команда Шахтар заснована в 1936-му році.
То про яких власівців Ви пишите і навіщо проводите паралелі подібно "сікільов-тв"?
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гаразд, кольори і смуги власовської армії!!! чи може смуги були у 1936 році? чи може вони зараз конче необхідні?
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Не повірю,що когось цікавив дизайн форми Шахтаря до початку хуйловської агресії.
Зате зараз вболівальники клубів-суперників Шахтаря притягують це за вуха.
Прикро.
Добраніч.
Слава Україні!
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Це факт від якого не відмахнешся! Невже ці смуги так конче необхідні? А сепарська позиція клубу олігарха-злодюги Гудка хіба вигадка?

Добраніч. Героям Слава!
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Вам бы к доктору !!!!!! Может солнце запретить оно бывает оранжевого оттенка !!!!!!!!! Бы больны , успехов в выздоровлении ......
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Подвійні відчуття. Рудий ахметка - не мій кумир, та про команду дбає. Мушу визнати, що "Динамо", за яке вболіваю більше 35 років увагою Суркісів похвалитись не може. І ще, загалом для українського футболу погано, коли команди, навіть з гучними іменами цілковито залежать від примх своїх олігархічних власників.
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Вы шо с укропобандеровцем совсем уже с катушек съехали?
От дебилы. Это же спорт!
То Усик вам не такой, то полоски не того цвета....
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Неуважно читаєте. Я радий, що "шахтар" переміг. Тільки констатую факт, що ці перемоги можуть закінчитись, як перемоги в Європі "Динамо", "Чорноморця", "Карпат", якщо ахметці або набридне, або чкурне з України (таке нині допустити можна). А теза моя про те, що команди повинні бути відкритими акціонерними товариствами, незалежними від олігархів, аби мати стійке фінансування, незалежне від політичної кон'юктури, як "Барселона", "МЮ", "Баварія", чи "Реал".
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Отдели политику от спорта.
Хватит уже валить всё в кучу!
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Шановний, де тут політика? Чотири роки тому В українській Прем'єрлізі грало 16-ть команд. Скільки їх тепер? Чому пропали такі самобутні команди, як київський "Арсенал", криворізький "Кривбас", які грали в єврокубках? Та тому, що належали олігархам, які і лізли в політику. А я ж і хочу, щоб команди від політичної кон'юктури не залежали. Це я хочу, щоб спорт з політикою не змішувався, а не ви. Одні олігархи сьогодні на коні (Ахметов) - "Шахтар" на висоті. Другі в бігах(Курченко) - "Металіст" ( неодноразовий призер ЧМ України і теж учасник єврокубків) - в дупі. А поміняється політична ситуація і в біга удариться Ахметов? Де буде "Шахтар"? Там, де зараз "Металіст"? А ви вдаєте, що не розумієте цього. Це я ратую за те, щоб ніяка ПОЛІТИЧНА ситуація на спорт не впливала.
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Ось такий футбол хочется дивитись ,за що дякую . .
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Рефери: Феликс Цвайер (Германия) нужно натянуть орган зрения на орган сидения и моргать заставить!!

А Шахта молодці! Браво!!!
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Молодец "Шахтёр"! Но игра в слабом чемпионате сказывается.Марлос,Бернард,Фред сегодня выглядели не так,как всегда.А "Наполи" смотрелся более солидно.
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Красавцы хорошая победа над очень сильным клубом !!!!!!!!!!!
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Лигу смотрю только с полуфиналов. То что сейчас - шоу фриков. Ну какой к черту Шахтер или Спартак или Карабах или подобно г*вно может стать ПОБЕДИТЕЛЕМ? Цель чемпионатов - выявить сильнейшего - а сейчас Лига это просто сборище команд, цель которых завлечь в родное село Реал-ПСЖ и срубить денег на телетрансляции-билетах.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Шахтер" выигрывает у итальянского "Наполи" первый матч группового турнира Лиги Чемпионов
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