 Похищенный ФСБ гражданин Украины Гриб до сих пор в СИЗО не получил назначенные ему лекарства, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Гриба Андрей Сабинин в комментарии телеканалу "112 Украина".
"Выглядит он более или менее нормально. Считает себя больным, беспокоится о том, что если он попадет в СИЗО или в места лишения свободы, он не получит надлежащей медицинской помощи. Поэтому на свои перспективы смотрит мрачно. Я общался с врачом СИЗО. Он сказал, что ему сделали текущие анализы, эти анализы якобы в пределах нормы и здоровье в периоде ремиссии. Те лекарства, которые ему назначены, эти лекарства он пока не получает. Это лекарства терапевтического ряда, я среди них не увидел важных препаратов, без которых человек не может жить", - заявил Сабинин.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
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Хватали (УНА УНСО и FEMEN), но отпускали.
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хуйло еще не сдохло?
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-Петрович! Помнишь, нам в армии бром давали что бы не "стоял"?
-Ну.
-Так вот , только сейчас начал действовать! "
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У меня было лучшее мнение о вас.
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