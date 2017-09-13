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 Похищенный ФСБ гражданин Украины Гриб до сих пор в СИЗО не получил назначенные ему лекарства, - адвокат

павел гриб

19-летний украинец Павел Гриб, которого похитили в Белоруссии и перевезли в Краснодарское СИЗО, заявляет что не получает назначенные ему лекарства и беспокоится о своем здоровье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Гриба Андрей Сабинин в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Выглядит он более или менее нормально. Считает себя больным, беспокоится о том, что если он попадет в СИЗО или в места лишения свободы, он не получит надлежащей медицинской помощи. Поэтому на свои перспективы смотрит мрачно. Я общался с врачом СИЗО. Он сказал, что ему сделали текущие анализы, эти анализы якобы в пределах нормы и здоровье в периоде ремиссии. Те лекарства, которые ему назначены, эти лекарства он пока не получает. Это лекарства терапевтического ряда, я среди них не увидел важных препаратов, без которых человек не может жить", - заявил Сабинин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд арестовал похищенного украинца Гриба на 2 месяца

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
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кто такой этот гриб что про него пишут? что он сделал для страны?
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Он просто гражданин Украины, которого похитили спецслужбы соседнего государства. Этого мало?
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где его "похитили"? наверное в киеве или в Днепре? А овощ ведь тоже гражданин Украины?
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Он молодой тупой баран,сексуально не удовлетворенный.
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ну и что это повод чтобы писать об этом дрыще?
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не называй его дрыщем, Саша обидится .....
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я не нуждаюся в советах члена секты обсмоктанного леденца, у нас свободный форум, тем более что я ничего не нарушил, я назвал тебя Сашей
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саша,хорош жаловаться. Ты ничем от них не отличаешься. Сидишь и говно мечешь,радуясь тому,что 19-летний пацан мало того,что в беду попал,но ему даже медицинскую помощь не оказывают. Так что сиди и наслаждайся. Ты получаешь от равных себе.
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все мы были молодыми с бурлящими гормонами. это ни как не оправдывает похищение.
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а оно не догадывалось что ехать в минимордор опасно?
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Чтобы украинцев похищали - не слышал...
Хватали (УНА УНСО и FEMEN), но отпускали.
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он болен. а ему лекарств не дают. и телку, за которой приехал. вот такая трагедия в 19 лет.
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Он никому не нужен,нужно что бы украинцы гнали на белорусов.но сдается журналисты этого не понимают и как на заказ каждый день об этом напоминают
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Всё правильно журналисты делают! Пусть все знают, что у нас спец. службы полностью подконтрольны РФ. И что себе позволяют "братья"!
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а разве об этом не говорили все кому не лень? о том что лукавый цыган шнырем при хуйленке работает?
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Это и так все давно знают,а ты вот тем более мою мысль подтвердил,вдруг резко выскочил и кинул камень ,примитивно и по гебистски
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Слушай, тут зомбированной ваты мягко говоря больше половины, и они ржут с этого "фейка укр.СМИ" не стесняясь в выражениях... Почитал бы комменты наших к этим новостям... Вот им как раз это и будет -- разрывом шаблона... И вот там реально гонят на украинцев одурманенные пропагандой!
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Поехал по зову кацапской сучки на случку,да поймали его за яйца.
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завтра по зову "гаспадина Каркарона",который там связями в Крамахе кидался - боевики и их шушера получат твои данные - и будешь ты с семьей искать десятый угол. А здешнее д..мо будет сидеть и прикалываться,как лихо тебя лошарой и терпилой барыга выставил. Потому как не известно,с какими "педриотами" эта тварина сотрудничает. И какие там "педриоты" в Крамахе у него знакомые. Короче,не стоит так уж утырочно над чужою бедою прикалываться.
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как погда в Мухосранске?
хуйло еще не сдохло?
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Его в Украине надо было хорошо лечить,чтобы он за бабами не шастал куда попало ...
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Бородатый анекдот ." Разговаривают два пенсионера:
-Петрович! Помнишь, нам в армии бром давали что бы не "стоял"?
-Ну.
-Так вот , только сейчас начал действовать! "
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а куда пропала прошлая похищенная депутатка? давно не слышно про "классных парней с дамбаса"
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Не удалая спец операция . Но сколько бы не Дули у пузыря есть Предел.Есть Родина , а есть Баба ,- И Есть расплата и при том разная и не удивлюсь когда ему присвоят Героя Украины.
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Буде час подорослішати. А іншим- гарний приклад, як не треба робити.
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Вы все здесь глупы? Ваш парень был похищен русскими.
У меня было лучшее мнение о вас.
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лиса. ты башкирская или удмурдская крысавица?
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На форуме не вся Украина, а зрадофилы, Савушкинцы им помощь, и порохоботы, к которым зрадофилы причисляют всех, кто не умещается в их Прокрустово ложе...
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на форуме - выпестованные Бутусовым "кадры",которые как бы должны показывать "глас народа". На самом деле - две кормушки друг друга(а заодно и случайных людей) грязью поливают. Настоящие граждане Украины за своего соотечественника переживают. А у кого сроду не было морального стопа,или кого кормилица с 5 этажа по пьяни выкинула - тот получает наслаждение от чужого горя.
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ого, бригада троллей налетела, основной посыл - "зачем писать про это?". Да тут не в личности похищенного дело, и не в том зачем поехал. А в том, что в казалось бы в не враждебной нам стране, могут похитить любого, кто чем то не угодил раше.
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та да.. Тут тролятник зачетный собрался. Один другого краше.. И все - типа мужики.. А по ходу,как тут "таварисьчь с иностранным флагом " высказался - кастраты.
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В данном скорбном случае нужны не лекарства, а кастрация....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохищенный ФСБ гражданин Украины Гриб до сих пор в СИЗО не получил назначенные ему лекарства, - адвокат
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