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 Политика Украины
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Все про:образование (1625) школа (1824) язык (3514) Хозбей (1)

 К сожалению, дискуссия о новом законе об образовании сводится к обсуждению статьи, определяющей язык обучения, - Хобзей

хобзей

Заместитель министра образования и науки Павел Хобзей заявляет, что в Украине 10% учеников школ учатся не на украинском языке, из них подавляющее большинство - 9,4% от общего количества - на русском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"У нас порядка 10% учеников, это статистика прошлого учебного года, 10% учеников учатся не на государственном языке, из них 9,4% - те, кто учится на русском, 0,4% - на венгерском и румынском и сотые процента, где-то 5 школ на польском", - сказал П.Хобзей в эфире "5 канала" в среду.

П.Хобзей отметил, что сейчас необходимо разъяснить соседним странам положение нового закона касательно языка обучения.

По словам замминистра, ему в среду звонила замминистра образования Болгарии, которая просила объяснить будет ли принятие закона означать закрытие воскресных болгарских школ и отмену изучения болгарского языка. Он отметил, что на болгарском языке в Украине учатся 78 человек и нет ни одной чисто болгарской школы, и в данном случае нормы нового закона не будут ограничивать изучение языка национального меньшинства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ возмущены "украинизацией образования": Принятый закон ущемляет интересы миллионов русскоязычных жителей Украины

П.Хобзей выразил сожаление, что новый закон "Об образовании", который имеет много реформаторских статей, сводится к обсуждению статьи, определяющей язык обучения.

Напомним, что официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах.

Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
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Оставьте придурки уже языки в покое,пока вам ваши не повырывали ...
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Языки нам нафиг не нужны.Но мова нужна.Венгры и румыны плачут, но среди них самые худшие показатели по украинскому среди школьников.Никто им не запрещает учить родной язык, но государственный надо подтянуть.
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Ты представляешь специалистов,которых будут учить безграмотные учителя химии,физике,алгебре,геометрии на украинском языке ? Или нам такие специалисты и на фиг не нужны ?
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- ты сам и ответил.... - что же это за специалист, который не может обьяснить свой материал на государственном, родном, языке??????
- ты сам і відповів.... - що ж це за спеціаліст, який не може пояснити свій матеріал на державній, рідній, мові?????
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Правильно и ,как результат мы получим поколение дебилов,которых не смогли ничему научить другие дебилы ! Тему языка в Украине,где больше половины населения говорит и думает на русском языке надо засунуть как можно дальше и очень долго её не доставать а тем временем готовить специалистов,которые реально смогут преподавать сложные дисциплины на украинском языке,при этом квоты на радио и телевидении оставить ,как есть сейчас ,как можно серьёзней поддерживать украинский язык ,пропагандировать и рекламировать его ,но ломать через колено недопустимо глупо и преступно опасно !
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Дурний кацапе, в Україні мова, то українці не проти щоб відривали *єзікі* і чим більше тим краще, з тебе і почнемо.
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Когда необходимо к чему-то прицепиться, цепляются за то, в чём все считают себя экспертами...
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В точку. А еще Жванецкий: "Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит ".
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Пусть немцам или англичанам, да даже кацапам задают вопросы на каких ИзЬИках у них обучаются ихненные соплеменники, мля...
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Не обращайте внимание на соседей. Мы обязаны защитить украинский язык. В Беларуси язык погиб, а нам надо учиться на чужих ошибках.
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Їм потрібно - то нехай і захищають самі, в першу чергу.
Коли ми захистимо свою мову - то будемо знати, як захистити і їхню - "чим зможемо тим поможемо".
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Есть Закон - который определяет, а то дошло до Абсурда , на иностранном обучают большинство , а свой игнорируют,- Есть Язык , а есть МОВА.Язык как употребление в Пищу , а Мова Разговор при употреблении этого Языка.
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Язык обучения должен быть государственный! Вот нашей власти яиц не хватает! Фсё оглядываются , что скажет хло. Стыдоба!
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Я вообще не могу себе представить, что каждый десятый ученик в Дании не учит и не знает датского ! Я в шоке от Украины!
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Отже, навчаємось українською. А як по-іншому?
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http://uainfo.org/blognews/1505313835-movne-pitannya-vidpovid-zakidam-iz-zahodu.html

Мовне питання: відповідь закидам із Заходу
13.09.2017, 21:55

З Росією все ясно. Але в активну кампанію проти нової мовної політики в школах включилася Угорщина та Румунія. У тому числі на майданчику Ради Європи.
Що хотілося б сказати нашим європейським колегам?
1. Мова для України сьогодні - це навіть не ствердежння нашої ідентичності як політичної нації. Це прагматичне питання безпеки, захисту кордонів та виживання держави.
Хочеться однак застерегти політиканів, які набирають електрольні очки, розділяючи на мовному питанні українське суспільство, як колись це робив Янукович з НАТО.
Читайте також: "Мовний" конфлікт з Угорщиною. От тепер ми побачимо наскільки Україна є незалежною державою
2. Україна як цивілізована європейська держава зробить все, аби гаранатувати можливість корінним народам та національним меншинам вивчати та користуватися своїми мовами. У тому числі російською. Бо це наші громадяни. Але Україна як держава, яка переживає агресію під прикриттям "захисту російсько мовного населення" має зробити все, щоб не наступити на граблі.
Це небезпечно, коли ми маємо сотні тисяч громадян з паспортами інших держав, дехто стає депутатами місцевого рівня, наприклад, і не може навіть прочитати Конституції України. Як тоді депутати будуть її виконувати? Чиї інтереси вони будуть захищати?
Угорщина та Румунія проводить активну політику захисту своєї мови на території України. Вдвічі дивно чути їхню критику щодо України, яка захищає свою мову на своїй території.
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3. До речі, у багатьох країнах Європи іноземець не отримає громадянства без складання повноцінного іспиту з мови. Наприклад, в Польщі. Результати іспиту мають засвідчуватись Офіційним мовним сертифікатом. Такий сертифікат видається спеціально створеною Урядовою Комісією.
4. Балтійські країни досі критикують за модель етнонаціональної політики, бо забезпечує привілейований статус титульного етносу через мовну та кадрову політику. Це відповідь Литви, Естонії та Латвії на багаторічне викорінення СРСР національних мов з їхніх країн. Тут кожен, хто не отримував освіту національними мовами, повинен показати свій рівень володіння національною мовою згідно із займаною посадою. В Литві ця вимога діє тільки в сфері публічного сектору, в Латвії та Естонії - у всій сфері зайнятості.
В України достатньо правових, політичних та геополітичних аргументів довести нашим єврпоейським партнерам законність та закономірність ухваленого рішення.
Світлана ЗАЛІЩУК
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Наличие собственного языка - это один из важных элементов государственности. Иначе будет, как в песне Ореста Лютого:

Бо сьогодні Гриша Лепс, Любе, Стас Міхайлов, а завтра к нам приходить Гіркін з автоматом і каже: "Это наша земля, здесь русские песни поют". Гнати їх у шию, імперських іуд!
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К сожалению, дискуссия о новом законе об образовании сводится к обсуждению статьи определяющей язык обучения, - Хобзей - Цензор.НЕТ 4067Олександр Клочан
Вчора о 16:55 ·

Вкотре повернувся з Білорусі у глибоко філософському настрої…
Чесно кажучи, боляче дивитись на те, як зникає, розчиняється, перетворюється білоруський народ…
Фактично, в Мінську білоруської мови вже нема. Крапка. Ніде не чути взагалі.
15 років тому ще була, а зараз вже нема.
І зараз білоруську все гірше розуміють самі ж білоруси. Тобто реально, запитуючи у молоді про білоруську мову я чую - «мне стыдно, но я не все понимаю…» Тобто мова вже йде не про володіння і вживання - мова вже йде про розуміння навіть…
Як відбувається зросійщення?
Потрібно три стадії. Фактично, це три-пять поколінь і сприятливі умови - контроль ЗМІ, освітніх і публічних процесів і тд. І далі все станеться саме.
Перша стадія - від створених умов увесь народ починає тотально розуміти чужу мову. Опановує і починає вживати її.
Друга - вже тотально її використовує, співіснує паралельно з рідною. І, зрештою, потроху переходить, як на рідну - у побуті і вдома.
Третя - люди вже практично не використовують рідну мову ніде і, зрештою у підсумку перестають розуміти її.
На все про все - близько 3-5 поколінь.
І все.
Так от сябри зараз вже на третій, завершальній стадії.
Напевне, це дуже страшно - дожити до часів, коли тебе у твоїй рідній країні, твій рідний народ НЕ РОЗУМІЄ, і ти змушений до брата по крові говорити іноземною…
Чесно кажучи, я вже не знаю яке диво може врятувати білоруський народ і культуру від повної втрати своєї самобутності. Як же шкода…(
А що ж буде з нами, друзі-українці?
Західна Україна, я б сказав, завершує перший етап і переходить до другого. Цетральна - завершує другий і потихеньку переходить до третього. А Схід на завершальній третій стадії …
І сусід не покладає рук…
А ми в активному пошуку "разніци"...
Ми, на мою думку, ще й досі можемо вижити у цій боротьбі за свою самобутність. Якщо більшість якось зрозуміє, що різниця є, а влада послідовно і спокійно допоможе зі ЗМІ, освітою і публічним простором.
Але з кожним днем сил усе менше.
Та вибір ще й досі за нами, Товариство.
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Вы евреев на работу берете ? -Да . - А где вы их берете ?!
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как-то похер кто где на чем учится..в Украине гос язык украинский-будьте добры..ну или валите в частные школы и учите иврит до усрачки!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК сожалению, дискуссия о новом законе об образовании сводится к обсуждению статьи, определяющей язык обучения, - Хобзей
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