 К сожалению, дискуссия о новом законе об образовании сводится к обсуждению статьи, определяющей язык обучения, - Хобзей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас порядка 10% учеников, это статистика прошлого учебного года, 10% учеников учатся не на государственном языке, из них 9,4% - те, кто учится на русском, 0,4% - на венгерском и румынском и сотые процента, где-то 5 школ на польском", - сказал П.Хобзей в эфире "5 канала" в среду.
П.Хобзей отметил, что сейчас необходимо разъяснить соседним странам положение нового закона касательно языка обучения.
По словам замминистра, ему в среду звонила замминистра образования Болгарии, которая просила объяснить будет ли принятие закона означать закрытие воскресных болгарских школ и отмену изучения болгарского языка. Он отметил, что на болгарском языке в Украине учатся 78 человек и нет ни одной чисто болгарской школы, и в данном случае нормы нового закона не будут ограничивать изучение языка национального меньшинства.
П.Хобзей выразил сожаление, что новый закон "Об образовании", который имеет много реформаторских статей, сводится к обсуждению статьи, определяющей язык обучения.
Напомним, что официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах.
Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
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Кабмин снял с учителей обязанности по переписи детей школьного возраста(41)
Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании: просит принять меры, чтобы он не вступил в силу(72)
Украина будет гарантировать свободное развитие языков нацменьшинств, – Климкин(74)
Норма о языке обучения в законе "Об образовании" соответствует Конституции и Европейской языковой хартии, - Минобразования(65)
Будапешт прекращает поддержку важных для Украины решений в международных организациях из-за нового закона об образовании, - МИД Венгрии(342)
10% учеников в Украине обучаются на других языках, - замглавы Минобразования(22)
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- ты сам і відповів.... - що ж це за спеціаліст, який не може пояснити свій матеріал на державній, рідній, мові?????
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Коли ми захистимо свою мову - то будемо знати, як захистити і їхню - "чим зможемо тим поможемо".
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Мовне питання: відповідь закидам із Заходу
13.09.2017, 21:55
З Росією все ясно. Але в активну кампанію проти нової мовної політики в школах включилася Угорщина та Румунія. У тому числі на майданчику Ради Європи.
Що хотілося б сказати нашим європейським колегам?
1. Мова для України сьогодні - це навіть не ствердежння нашої ідентичності як політичної нації. Це прагматичне питання безпеки, захисту кордонів та виживання держави.
Хочеться однак застерегти політиканів, які набирають електрольні очки, розділяючи на мовному питанні українське суспільство, як колись це робив Янукович з НАТО.
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2. Україна як цивілізована європейська держава зробить все, аби гаранатувати можливість корінним народам та національним меншинам вивчати та користуватися своїми мовами. У тому числі російською. Бо це наші громадяни. Але Україна як держава, яка переживає агресію під прикриттям "захисту російсько мовного населення" має зробити все, щоб не наступити на граблі.
Це небезпечно, коли ми маємо сотні тисяч громадян з паспортами інших держав, дехто стає депутатами місцевого рівня, наприклад, і не може навіть прочитати Конституції України. Як тоді депутати будуть її виконувати? Чиї інтереси вони будуть захищати?
Угорщина та Румунія проводить активну політику захисту своєї мови на території України. Вдвічі дивно чути їхню критику щодо України, яка захищає свою мову на своїй території.
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3. До речі, у багатьох країнах Європи іноземець не отримає громадянства без складання повноцінного іспиту з мови. Наприклад, в Польщі. Результати іспиту мають засвідчуватись Офіційним мовним сертифікатом. Такий сертифікат видається спеціально створеною Урядовою Комісією.
4. Балтійські країни досі критикують за модель етнонаціональної політики, бо забезпечує привілейований статус титульного етносу через мовну та кадрову політику. Це відповідь Литви, Естонії та Латвії на багаторічне викорінення СРСР національних мов з їхніх країн. Тут кожен, хто не отримував освіту національними мовами, повинен показати свій рівень володіння національною мовою згідно із займаною посадою. В Литві ця вимога діє тільки в сфері публічного сектору, в Латвії та Естонії - у всій сфері зайнятості.
В України достатньо правових, політичних та геополітичних аргументів довести нашим єврпоейським партнерам законність та закономірність ухваленого рішення.
Світлана ЗАЛІЩУК
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Бо сьогодні Гриша Лепс, Любе, Стас Міхайлов, а завтра к нам приходить Гіркін з автоматом і каже: "Это наша земля, здесь русские песни поют". Гнати їх у шию, імперських іуд!
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Вчора о 16:55 ·
Вкотре повернувся з Білорусі у глибоко філософському настрої…
Чесно кажучи, боляче дивитись на те, як зникає, розчиняється, перетворюється білоруський народ…
Фактично, в Мінську білоруської мови вже нема. Крапка. Ніде не чути взагалі.
15 років тому ще була, а зараз вже нема.
І зараз білоруську все гірше розуміють самі ж білоруси. Тобто реально, запитуючи у молоді про білоруську мову я чую - «мне стыдно, но я не все понимаю…» Тобто мова вже йде не про володіння і вживання - мова вже йде про розуміння навіть…
Як відбувається зросійщення?
Потрібно три стадії. Фактично, це три-пять поколінь і сприятливі умови - контроль ЗМІ, освітніх і публічних процесів і тд. І далі все станеться саме.
Перша стадія - від створених умов увесь народ починає тотально розуміти чужу мову. Опановує і починає вживати її.
Друга - вже тотально її використовує, співіснує паралельно з рідною. І, зрештою, потроху переходить, як на рідну - у побуті і вдома.
Третя - люди вже практично не використовують рідну мову ніде і, зрештою у підсумку перестають розуміти її.
На все про все - близько 3-5 поколінь.
І все.
Так от сябри зараз вже на третій, завершальній стадії.
Напевне, це дуже страшно - дожити до часів, коли тебе у твоїй рідній країні, твій рідний народ НЕ РОЗУМІЄ, і ти змушений до брата по крові говорити іноземною…
Чесно кажучи, я вже не знаю яке диво може врятувати білоруський народ і культуру від повної втрати своєї самобутності. Як же шкода…(
А що ж буде з нами, друзі-українці?
Західна Україна, я б сказав, завершує перший етап і переходить до другого. Цетральна - завершує другий і потихеньку переходить до третього. А Схід на завершальній третій стадії …
І сусід не покладає рук…
А ми в активному пошуку "разніци"...
Ми, на мою думку, ще й досі можемо вижити у цій боротьбі за свою самобутність. Якщо більшість якось зрозуміє, що різниця є, а влада послідовно і спокійно допоможе зі ЗМІ, освітою і публічним простором.
Але з кожним днем сил усе менше.
Та вибір ще й досі за нами, Товариство.
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