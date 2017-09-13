 Полицейские обеспечили охрану правопорядка во время проведения массовых мероприятий на Буковине

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
В частности, в обед на Театральной площади Черновцов состоялся праздник по случаю первого исполнения в прямом эфире песен Владимира Ивасюка "Червона рута" и "Водограй".
Позже на Центральной площади областного центра М. Саакашвили встретился с горожанами и общественными активистами.
Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области обеспечили правопорядок во время проведения указанных мероприятий. Каких-либо нарушений публичной безопасности не допущено.
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грубо - 1 мусор на 4-5 человек.
на 46 млн - 10 млн мусоров !
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Точнее и не будет спасать, мотивации за такое дерьмо умирать даже у мусора не найдется.
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хедрант обещал...
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1. Жил вна Украине (УССР), когда эти песни звучали не то что по радио, а буквально из каждого утюга.
2. Жил вна Украине, когда из того же каждого утюга звучали песни "Трио Маренич" ( замечательные! до сих пор слушаю! вна Украине незаслуженно забытые).
Вопрос: это так тогда вна Украине "душили" всё украинское??? Да хоть чуток мозги включите - если вам ваш ЦН так и пишет: "состоялся праздник по случаю первого исполнения в прямом эфире песен Владимира Ивасюка "Червона рута" и "Водограй".
Трансляция шла ведь по государственному эфиру, а не в Ютубе из краивки.
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