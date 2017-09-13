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 Политика Украины
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Все про:Черновицкая область (327) порядок (29) правоохранительные органы (245)

 Полицейские обеспечили охрану правопорядка во время проведения массовых мероприятий на Буковине

13 сентября на территории Черновицкой области было проведено четыре мероприятия, в которых приняли участие около 200 буковинцев. Для обеспечения надлежащей публичной безопасности и общественного порядка было задействовано 45 сотрудников полиции.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

В частности, в обед на Театральной площади Черновцов состоялся праздник по случаю первого исполнения в прямом эфире песен Владимира Ивасюка "Червона рута" и "Водограй".

Полицейские обеспечили охрану правопорядка во время проведения массовых мероприятий на Буковине 01

Полицейские обеспечили охрану правопорядка во время проведения массовых мероприятий на Буковине 02

Позже на Центральной площади областного центра М. Саакашвили встретился с горожанами и общественными активистами.

Полицейские обеспечили охрану правопорядка во время проведения массовых мероприятий на Буковине 03

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области обеспечили правопорядок во время проведения указанных мероприятий. Каких-либо нарушений публичной безопасности не допущено.
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на странная, просто так на ценсоре рассказывают о похождениях мишико, как раньше про гадю савченчиху.
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Це все, що треба знати про підтримку Міхо українцями.
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Расскажи про поддержку гражданами вора Порошенко?
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Это тема про Порошенка? А у сааки поддержка просто охренительная, прям Всебуковинский аншлаг! Ха-ха три раза🙂
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итак, на 200 человек - 45 мусоров.
грубо - 1 мусор на 4-5 человек.
на 46 млн - 10 млн мусоров !
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позовите Садового, он хорошо знает как лишний мусор убрать..
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Мусора власть соевых свиней-трупоедов все равно не спасет.
Точнее и не будет спасать, мотивации за такое дерьмо умирать даже у мусора не найдется.
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Ну вот зачем прорываться нужно было, если так и не понял украинских реалий? Взял бы гражданство Литвы или США и жил бы спокойно... У нас что бы добиться успехов в политике нужно не перед народом (который ни кому не верит уже, и которого сейчас хрен подымишь) шапку ломать, а договариваться с мафиозными структурами...- сколачивать собственную бригаду... (как Петр Лексеевич к примеру)... Съездил бы к Билецкому что ли...
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Сакакашвили собрал аншлаг! Настоящий херой Украины, не абы как.🙂
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Порошенко вообще народа боится. боится людей как огня. Знает что если выйдет к людям без охраны то его прибьют.

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он в віниці гуляв на день міста люди проходу йому недавали всі руку жали фотографії робили
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Но, за все данные вам преференции, вы обязаны платить налоги!
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На Театральной площади Черновцов состоялся праздник по случаю первого исполнения в прямом эфире песен Владимира Ивасюка "Червона рута" и "Водограй".
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1. Жил вна Украине (УССР), когда эти песни звучали не то что по радио, а буквально из каждого утюга.
2. Жил вна Украине, когда из того же каждого утюга звучали песни "Трио Маренич" ( замечательные! до сих пор слушаю! вна Украине незаслуженно забытые).

Вопрос: это так тогда вна Украине "душили" всё украинское??? Да хоть чуток мозги включите - если вам ваш ЦН так и пишет: "состоялся праздник по случаю первого исполнения в прямом эфире песен Владимира Ивасюка "Червона рута" и "Водограй".



Трансляция шла ведь по государственному эфиру, а не в Ютубе из краивки.

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С одной стороны 200 человек для галстукоеда это и мало. А с другой стороны, вон тому лоху с Ивані-франи, мало не показалось, и еще пятера после суда ждет...
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Ивані-франи говоришь, москаль. А ти откуда москаль, из рашистского залупинска?
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Я зі славного міста Кропивницький. А звідки ти кацапсино?
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тобто реформатор почув що там буде концерт куди прийдуть люди поперся туди виліз на сцену почав розповідати як в нього барига вкрав паспорт ! там йому кричали всякі гадості ! ей стороніки реформ міш 1 ну може вже хватить тут піною сходити ? ну скільки вже можна ? ну в одній лодці сидим втонем всі 1ну неангел той порошенко но на кого його змінювати ? ну немає нікого хватить вже тут цих концертів реформаторських вже ми це проходили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолицейские обеспечили охрану правопорядка во время проведения массовых мероприятий на Буковине
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