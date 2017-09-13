 Свидетель на процессе над Ефремовым процитировал экс-регионала: "Украинской власти мы подчиняться не будем"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гордон.
"22 февраля 2014 у меня состоялся разговор с Ефремовым Александром Сергеевичем. Состоялась после импровизированного митинга, которой проходил в Луганске. Из разговора с Александром Сергеевичем я понял, как он сказал:" На сегодняшний день, после того, что происходило на Майдане, украинской власти мы подчиняться не будем". В этой же беседе разговоре он сказал, что вернулся из Харькова, где был импровизированный съезд и был разработан план дальнейших действий", - рассказал Цукур.
По словам свидетеля, Ефремов сказал ему держать связь через своих помощников, одним из которых был регионал и тогдашний заместитель председателя Луганского облсовета Евгений Харин.
В своих показаниях в суде Цукур также уточнил, что Ефремов знал о 70 тысячах российских паспортов, завезенных в Луганскую область после победы Революции Достоинства.
"В марте я снова встречался с Хариным и он мне показывал уже постановление облсовета о том, что они уже подчиняться украинской власти не будут, что у них идет все по плану и все уже договорено. Харин вспомнил, что на территорию Луганской области завезено более 70 тысяч паспортов России. Когда я в Харина спросил: "это тот план, о котором говорил Александр Сергеевич (Ефремов, - ред.)?", он ответил: "Да, это все идет по этому плану", - добавил Цукур.
Также свидетель отметил, что местная областная власть готова была пролить кровь, потому что это давало формальный повод России начать военное вторжение в восточную Украину.
"И, печальным является то, что он вспомнил мне: "Одна смерть - это трагедия, а много смертей - статистика ". И чем больше будет "статистика", тем больше возможностей будет в Российской Федерации помочь нам, как в Крыму, стать частью России", - привел свидетель слова Харина.
Напомним, утром 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь" Генпрокуратура задержала Ефремова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.
В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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Але я за ним не надто слідкую.
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Це можуть підтвердити ті, хто вже не має такої можливості.
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Та схід Сонця чудовий і сам по собі- це заряджає енергією не на один день. Спробуйте- та краще не в місті.
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там, рядом с ефремовым, должен еще не один десяток лугандонских начальников куковать, а в реальности они прохлаждаются в Киеве, живут на наворованные деньги, получают персональные пенсии и ни в чем себе не отказывают. всепрощенчество, как у Ющенко, вылезет таки боком.
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Недоторканих в Україні немає бути!!!
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Я бы на его месте, все свои накоплЯнные деньги потратил на киллеров, шобы поубивать своих соратников нахрен. "Там" бы зачлось...
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И где они сейчас? Хоть один был получен на территории Луганска? Нафуй этот бред рассказывать??? Тем более со слов быдла из торнадо, которые грабили и издевались над гражданами Украины??? Вы идиоты??? Эту мразоту из торнадо кастрировать и выкинуть на свалку.....
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http://gordonua.com/news/war/bloger-separatist-klinchaev-podaril-sotrudnice-gpu-chetyre-kvartiry-chtoby-emu-ne-prodlili-arest-video-169172.html
Видео15 января, 2017 19.18
По данным блогера Всеволода Филимоненко, сотрудница Генпрокуратуры Лилия Тертычная в августе 2016 года получила по договору дарения четыре квартиры в Киеве, которые ранее принадлежали пророссийскому политику из Луганска Арсену Клинчаеву и его родственникам. Все дарственные были оформлены за 40 минут, утверждает автор расследования. Филимоненко утверждает, что Тертычная приходится тетей следователю СБУ, который "забыл" подать ходатайство о продлении Клинчаеву меры пресечения - домашнего ареста. После этого сепаратист выехал в Россию, утверждает блогер.
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https://www.youtube.com/watch?v=LbvKQJ-Ym-M
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Под следствием он только один...
Остальные башляют ему деньгУ, что ненароком их не сдал...
Просто версия... Но имеет право существование
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