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 Политика Украины
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Все про:Ефремов (1657) Луганск (3487) сепаратизм (12817)

 Свидетель на процессе над Ефремовым процитировал экс-регионала: "Украинской власти мы подчиняться не будем"

ефремов

Бывший боец ​​добровольческой роты "Торнадо" Николай Цукур дал показания в суде города Старобельска Луганской области, где рассматривается дело против экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гордон.

"22 февраля 2014 у меня состоялся разговор с Ефремовым Александром Сергеевичем. Состоялась после импровизированного митинга, которой проходил в Луганске. Из разговора с Александром Сергеевичем я понял, как он сказал:" На сегодняшний день, после того, что происходило на Майдане, украинской власти мы подчиняться не будем". В этой же беседе разговоре он сказал, что вернулся из Харькова, где был импровизированный съезд и был разработан план дальнейших действий", - рассказал Цукур.

По словам свидетеля, Ефремов сказал ему держать связь через своих помощников, одним из которых был регионал и тогдашний заместитель председателя Луганского облсовета Евгений Харин.

В своих показаниях в суде Цукур также уточнил, что Ефремов знал о 70 тысячах российских паспортов, завезенных в Луганскую область после победы Революции Достоинства.

"В марте я снова встречался с Хариным и он мне показывал уже постановление облсовета о том, что они уже подчиняться украинской власти не будут, что у них идет все по плану и все уже договорено. Харин вспомнил, что на территорию Луганской области завезено более 70 тысяч паспортов России. Когда я в Харина спросил: "это тот план, о котором говорил Александр Сергеевич (Ефремов, - ред.)?", он ответил: "Да, это все идет по этому плану", - добавил Цукур.

Также свидетель отметил, что местная областная власть готова была пролить кровь, потому что это давало формальный повод России начать военное вторжение в восточную Украину.

"И, печальным является то, что он вспомнил мне: "Одна смерть - это трагедия, а много смертей - статистика ". И чем больше будет "статистика", тем больше возможностей будет в Российской Федерации помочь нам, как в Крыму, стать частью России", - привел свидетель слова Харина.

Смотрите также: "Мне позвонил Ефремов, был возмущен, говорил: что ты будешь делать, когда я проведу "референдум"?"- в суде допросили экс-главу милиции Луганщины. ВИДЕО

Напомним, утром 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь" Генпрокуратура задержала Ефремова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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Чому брехня? Може і надання українського громадянства Новинському у 2012, завдячуючи Парашенку також брехня?
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Ти навіть українською не володієш- про що з тобою розмовляти?
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И главное, они ни секунды в это не верили, им просто за это платили, твари...
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Все они должны подохнуть мучительной смертью и с позором!
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подобається.нище дописать слова із пісні .хто ви я вас не знаю ідіть ви нахер...
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в Украине - власть не украинская, поросенко - это реванш антиукраинского прокремлядского режима януковича..
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несправедливо,що зі всіх верховних зрадників сидить лише єфремов,а всі інші або в бігах або в депутатах.
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А життя взагалі не справедливе. Та прекрасне!
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Ты не прав, жизнь справедлива абсолютно, и поэтому прекрасна...
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Все пізнається в порівнянні. Ви радієте сходу Сонця?
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Побачити сонечко і зрадіти? Можливо...
Але я за ним не надто слідкую.
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А ви спробуйте. Життя дійсно прекрасне, якщо маєш можливість бачити схід Сонця.
Це можуть підтвердити ті, хто вже не має такої можливості.
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Так. Життя прекрасне вже тим, що воно є. Краще всього це розуміють ті, хто мав можливість його втратити.
Та схід Сонця чудовий і сам по собі- це заряджає енергією не на один день. Спробуйте- та краще не в місті.
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Ух ты , народу красномордого достали, Югик еще с Овощем по телевизору поговори, что бы отвлечь от грузина и вероломного нападения членов парламента на государственную границу !!!!!
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теперя будешь на зоне пахану подчиняться. и место твое, красномордый уёбок, будет у паРаши.)

там, рядом с ефремовым, должен еще не один десяток лугандонских начальников куковать, а в реальности они прохлаждаются в Киеве, живут на наворованные деньги, получают персональные пенсии и ни в чем себе не отказывают. всепрощенчество, как у Ющенко, вылезет таки боком.
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Цілий лідер фракції...
Недоторканих в Україні немає бути!!!
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От ефрем щас скрегочет зубами от ярости на бывших партийцев! Которые щас сладко жрут и крепко спят в Киеве. Дружат с новой властью, отдыхают на экзотических островах...
Я бы на его месте, все свои накоплЯнные деньги потратил на киллеров, шобы поубивать своих соратников нахрен. "Там" бы зачлось...
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на территорию Луганской области завезено более 70 тысяч паспортов России.

И где они сейчас? Хоть один был получен на территории Луганска? Нафуй этот бред рассказывать??? Тем более со слов быдла из торнадо, которые грабили и издевались над гражданами Украины??? Вы идиоты??? Эту мразоту из торнадо кастрировать и выкинуть на свалку.....
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А для чего кастрировать, если потом все равно выкидывать?
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что бы таких мразей как они не нарожали....
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а лучше вас блядей кацапских закопать по пояс, но вниз головой
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Ти що уже кастрований, що хочеш усіх каструвати, заспокійся Кастрат ватний.
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Блогер: Сепаратист Клинчаев подарил сотруднице ГПУ четыре квартиры, чтобы ему не продлили арест.
http://gordonua.com/news/war/bloger-separatist-klinchaev-podaril-sotrudnice-gpu-chetyre-kvartiry-chtoby-emu-ne-prodlili-arest-video-169172.html

Видео15 января, 2017 19.18
По данным блогера Всеволода Филимоненко, сотрудница Генпрокуратуры Лилия Тертычная в августе 2016 года получила по договору дарения четыре квартиры в Киеве, которые ранее принадлежали пророссийскому политику из Луганска Арсену Клинчаеву и его родственникам. Все дарственные были оформлены за 40 минут, утверждает автор расследования. Филимоненко утверждает, что Тертычная приходится тетей следователю СБУ, который "забыл" подать ходатайство о продлении Клинчаеву меры пресечения - домашнего ареста. После этого сепаратист выехал в Россию, утверждает блогер.
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В бундесе к примеру дарить разрешается не более определенной суммы и то, раз в 10 лет и только прямым родственникам. Во всех остальных случаях налог на дареное съедает даже сам смысл дарения. Здесь же какая то левая тетка, ни с того ни с сего получает подарки безналогово и без малейших объяснений происходящего... Дичь....
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Медведчук и Клинчаев привезли "Русский мир" в Луганск. Украинский выбор собрал будущих сепаратистов



https://www.youtube.com/watch?v=LbvKQJ-Ym-M





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"А на черной скамье,на скамье подсудимых"...(с).
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Не думаю, что он страдает...
Под следствием он только один...
Остальные башляют ему деньгУ, что ненароком их не сдал...

Просто версия... Но имеет право существование
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвидетель на процессе над Ефремовым процитировал экс-регионала: "Украинской власти мы подчиняться не будем"
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