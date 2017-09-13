 Пропавшего после обыска крымчанина Параламова не нашли, активисты призывают на помощь омбудсменов, – адвокат

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Маммет Мамбетов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пытаемся связаться с уполномоченными по правам человека как в Крыму, так и на материке Украины и России. Мы должны подключать всех, люди находятся в серьезном волнении. Под его домом уже собираются добровольцы, которые хотят заняться поисками, пока ситуацию контролируем. Но здесь в Крыму мы мало надеемся на результат, если будем обращаться в службы республики, в Крыму нас никто не услышит, мы тут в правовом вакууме находимся", - отметил адвокат.
Он уточнил, что за день были предприняты все меры, направлены обращения в силовые структуры аннексированного Крыма, активисты связывались с ФСБ, Центром по борьбе с экстремизмом, полицией Симферополя и районными отделениями, однако поиски не привели к результату. Ренат Параламов не выходил на связь ни с родными, ни с адвокатами.
Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
Российские оккупационные силовые структуры пока ситуацию не комментируют.
С оккупацией Крыма Россией на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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https://www.youtube.com/watch?v=pfcdvbiQKfI
https://www.youtube.com/watch?v=yWmdzQAHnDs
https://www.youtube.com/watch?v=BwdZ-0NSXDM&t=9s
Что так или не так? Истина где-то там?
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https://www.youtube.com/watch?v=JKShrtCxAbc
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цинизм поросенка не знает границ..
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а в худшем...
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