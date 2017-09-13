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 Политика Украины
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 Пропавшего после обыска крымчанина Параламова не нашли, активисты призывают на помощь омбудсменов, – адвокат

крым

Пропавшего 13 сентября в аннексированном Крыму после обыска в собственном доме жителя поселка Нижнегорский Рената Параламова до настоящего времени не нашли. Активисты призывают на помощь омбудсменов.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Маммет Мамбетов, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Крымчанина Рената Параламова увезли после обыска, и никто не знает, где он находится, - адвокат

"Пытаемся связаться с уполномоченными по правам человека как в Крыму, так и на материке Украины и России. Мы должны подключать всех, люди находятся в серьезном волнении. Под его домом уже собираются добровольцы, которые хотят заняться поисками, пока ситуацию контролируем. Но здесь в Крыму мы мало надеемся на результат, если будем обращаться в службы республики, в Крыму нас никто не услышит, мы тут в правовом вакууме находимся", - отметил адвокат.

Он уточнил, что за день были предприняты все меры, направлены обращения в силовые структуры аннексированного Крыма, активисты связывались с ФСБ, Центром по борьбе с экстремизмом, полицией Симферополя и районными отделениями, однако поиски не привели к результату. Ренат Параламов не выходил на связь ни с родными, ни с адвокатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ о докладе ООН: "Попытки включить оценку правозащитной ситуации в Крыму в доклад по Украине неправомерны"

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Российские оккупационные силовые структуры пока ситуацию не комментируют.

С оккупацией Крыма Россией на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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Они не ведают ,что творят. Кацапия погружается в средневековье.
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Куда тема про архангела Михеила пропала?
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Мана мана, тыць тыць трырым. Только темка про саака появилась и сразу удалена. Что то не так в датском королевстве. Новсе таки......
https://www.youtube.com/watch?v=pfcdvbiQKfI

https://www.youtube.com/watch?v=yWmdzQAHnDs

https://www.youtube.com/watch?v=BwdZ-0NSXDM&t=9s

Что так или не так? Истина где-то там?
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лепрекон ведь обещал мочить людей в сортирах, это один из методов правосудия в его понимании .
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кацапия устроила геноцид, а поросенко - торгует и пополняет бюджет оккупанта..
цинизм поросенка не знает границ..
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Чувак, вот реально, не хочу ни кого защищать, но видимо придется. 1е поросенко не торгует, его кампания отдана вроде родшильдам под управление. 2е если ты продашь парашке сделанные тобой конфеты, я лично против не буду, ты пополнишь не их бюджет, а свой. Моральную сторону этой торговли я сейчас не учитывал.
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кормить козлов конфетами как-то тупо, им и кизяк шоколадка.
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Ну и последнее тут. Наберите в ютубе два слова: кокаиновый драйв
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в лучшем случае отработанная схема рашкиных : похитили-суд-тюрьма
а в худшем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПропавшего после обыска крымчанина Параламова не нашли, активисты призывают на помощь омбудсменов, – адвокат
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