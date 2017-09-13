 "Я приеду в Киев 19 сентября", - Саакашвили

Об этом он сообщил во время выступления на Центральной площади в Черновцах, информирует Цензор.НЕТ.
"Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19, это день (насколько я слышал) архангела Михаила - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать. Мы все переместимся в Киев и там будем находится. Это будет начало".
По его словам, через несколько недель "нас будет гораздо больше".
Саакашвили пообещал, что через некоторое время "все закончится также, как закончилось в пропускном пункте "Шегини". "Откроется дорога, но для олигархов - в ту сторону, а для Украины - вперед", - резюмировал экс-глава Одесской ОГА.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Ватник и порохобот - это одно и тоже. И оглушительный грохот рвущихся пуканов петяботов в защиту опозорившейся власти - тому доказательство.
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пуканы, пердаки, сосать, ...
особи, вы вообще-то способны выражать свои мысли нормальными словами?
или анальная тема у вас превалирует?
то, что вы геи, меня не колышет - но давайте сразу определимся - вы пидоры, а мы - нормальные
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Міхо грізно передав наче слова Волнера: "Якщо Україна хоче будувати правову державу, Михеілу Саакашвілі потрібно дати можливість відстояти своє громадянство в суді. Порошенку слід менш драматично підходити до Саакашвілі і зайнятися питаннями поліпшення управління країною і боротьбою з корупцією!"
Насправді Волкер взагалі не згадує Порошенка і не говорить, що йому слід "зайнятися питаннями поліпшення управління країною і боротьбою з корупцією", він сказав: "Україна - це країна, де діє верховенство права. Будь-хто, наприклад, колишній президент Саакашвілі, має право на слухання свої справи в українському суді. Я сподіваюся, що припиниться ескалація політичної драми і всі зосередяться на правових аспектах. Україна дійсно посилює свої демократичні інститути, а також бореться з корупцією і проводить економічні реформи. Україні дійсно потрібно стати сильною країною - в демократичному і економічному плані - щоб вона могла протистояти вторгненню, якого зазнає з боку Росії, і стати успішною країною в майбутньому". https://tsn.ua/politika/saakashvili-pereviv-na-vlasniy-lad-slova-specpredstavnika-ssha-volkera-pro-nogo-990883.html
Отакий то Міхо-брехунець.
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можно проводить реформы в Украине и искоренить коррупцию, будучи другом
президента?... Или плохо знал Пэтю…
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интересы Украины или быть первым...
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«Конечно, она (Меркель - ред.) боится собак Путина, но она точно не боится собаки по кличке «Путин», - говорится в последнем номере немецкого журнала «Focus»
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- Та,куме,десь в кілограм 100.
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