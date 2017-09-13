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 Политика Украины
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 "Я приеду в Киев 19 сентября", - Саакашвили

саакашвили

Экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили намерен 19 сентября 2017 года приехать в Киев.

Об этом он сообщил во время выступления на Центральной площади в Черновцах, информирует Цензор.НЕТ.

"Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19, это день (насколько я слышал) архангела Михаила - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать. Мы все переместимся в Киев и там будем находится. Это будет начало".

По его словам, через несколько недель "нас будет гораздо больше".

Саакашвили пообещал, что через некоторое время "все закончится также, как закончилось в пропускном пункте "Шегини". "Откроется дорога, но для олигархов - в ту сторону, а для Украины - вперед", - резюмировал экс-глава Одесской ОГА.

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Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.


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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman

Ватник и порохобот - это одно и тоже. И оглушительный грохот рвущихся пуканов петяботов в защиту опозорившейся власти - тому доказательство.

"Я приеду в Киев 19 сентября", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 66
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давно хотел написать
пуканы, пердаки, сосать, ...
особи, вы вообще-то способны выражать свои мысли нормальными словами?
или анальная тема у вас превалирует?
то, что вы геи, меня не колышет - но давайте сразу определимся - вы пидоры, а мы - нормальные
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Одного грузина Украина в истории пережила потеряв миллионы граждан а теперь нам хотят навязать другого в самом худшем варианте .
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это капец , а тут кроме проплаченых за миху есть нормальные люди? ау!, админ! шо тут за сходняк?!
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Нам хватает своих "всэпропащих" а тут импортировали "мессию"изгнанного из родной страны. Михо -тебя сюда никто не звал и иди гов,гов.
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Міхеіл Ніколозович піймався на брехні, перекрутивши слова спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Міхо грізно передав наче слова Волнера: "Якщо Україна хоче будувати правову державу, Михеілу Саакашвілі потрібно дати можливість відстояти своє громадянство в суді. Порошенку слід менш драматично підходити до Саакашвілі і зайнятися питаннями поліпшення управління країною і боротьбою з корупцією!"
Насправді Волкер взагалі не згадує Порошенка і не говорить, що йому слід "зайнятися питаннями поліпшення управління країною і боротьбою з корупцією", він сказав: "Україна - це країна, де діє верховенство права. Будь-хто, наприклад, колишній президент Саакашвілі, має право на слухання свої справи в українському суді. Я сподіваюся, що припиниться ескалація політичної драми і всі зосередяться на правових аспектах. Україна дійсно посилює свої демократичні інститути, а також бореться з корупцією і проводить економічні реформи. Україні дійсно потрібно стати сильною країною - в демократичному і економічному плані - щоб вона могла протистояти вторгненню, якого зазнає з боку Росії, і стати успішною країною в майбутньому". https://tsn.ua/politika/saakashvili-pereviv-na-vlasniy-lad-slova-specpredstavnika-ssha-volkera-pro-nogo-990883.html
Отакий то Міхо-брехунець.
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а ну напиши нам не фейк,а английскую речь Уолкера?Сам то хоть читал или слышал оригинал?
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а ну брехуны дайте речь Уолкера на английском?Что ,сами не читали ,кроме как рошеновские фейки постить языкам не обучены?
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Він просто видає бажане за дійсність. Може він чимось хворий? Чи під наркотиками?
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это вопрос,а вот твой хозяин останавливающий поезда и минирующий КПП-точно и больной и пьяный и курнул по видимому с перепугу
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Я верю в Украину и законноизбранную народом власть а в импортированного изгоя и бомжа.
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Что зависть не дает покоя а так бы сладко скушать ? Не дам и не проси,пускай те Михо подаст.
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Михо мне импонирует уже тем, что сказал,- сделал!
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Ждет тебя великое будущее -казенный дом и пайка а Михо в это время будет греть пузо где то на Мальдивах в изгнании.
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Ездий, ездий. А лохи за тебя будут в СИЗО сидеть а потом и по полной срок мотать..И количество ихна зоне будет рости как снежный ком...А ты ж у нас недоторканое говно..
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Кияни і самі здатні за себе постояти. Врахуй це, Міхо.
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Саакашвили рассчитывал, что
можно проводить реформы в Украине и искоренить коррупцию, будучи другом
президента?... Или плохо знал Пэтю…
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Время очень скоро покажет, что для Михо важнее,
интересы Украины или быть первым...
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Вот забавно,в лучшем случае конкурент Ляшка,а шуму вокруг пузатого джигита,больше чем бы Папа Римский к нам приехал.....может ПеПо себе приемника нашёл и пиарит его?
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Немецкий журнал Фокус обозвал Путина собакой, это я к тому что Саакашвили не интересно обсуждать, он уже в прошлом.

«Конечно, она (Меркель - ред.) боится собак Путина, но она точно не боится собаки по кличке «Путин», - говорится в последнем номере немецкого журнала «Focus»"Я приеду в Киев 19 сентября", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3882
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Фейсбук-патріотів десь 1500. Хто буде протистояти нацгвардії? Ау? Герої не вмирають, не бійтесь, виходьте, це не боляче))
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Барыги думают что пришли на вечно...Янукович также думал! Господа барыги пакуйте чемоданы от вашего присутствия народ нищает с каждым днем.Пора!...
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А что если все подьезды до Киева окажутся заминированными?
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_Куме,а скажіть,яка різниця між )(уілом і Мі)(уілом?
- Та,куме,десь в кілограм 100.
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Интересно, Украина уже догнала Россию по уровню коррупции или еще только приближается? И вообще, в каких еще странах коррупционеры дружно идут под домашний арест, поручительство, залог (который выплачивается из наворованных денег)? И что дальше суд с ними будет делать, наверное условно получат или штрафы в размере 5% от наворованного.
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А що, якщо, до що додати як? Фейсбук патріоти, на Київ поїдите? Там не вмирають. І вас має бути хоча б кілька сотень тисяч, а не Єгор Соболєв та ще 629 осіб підтримало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я приеду в Киев 19 сентября", - Саакашвили
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