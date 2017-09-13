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 За рубежом
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 Действия РФ в Крыму и на Донбассе спровоцировали НАТО на увеличение присутствия в Восточной Европе, - Теффт

теффт

Войска НАТО увеличили свое присутствие в Восточной Европе из-за российской агрессии против Украины.

Об этом сказал посол США в России Джон Теффт в интервью Радио Свобода и "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, до 2013 года в Восточной Европе было мало войск Альянса и учения проводились редко.

"Спровоцировали увеличение численности войск - хотя их по-прежнему немного - действия России в Крыму и на Донбассе. Я думаю, мы дали сдержанный ответ, и если бы можно было получить честный ответ от российского военного лидера, он бы это признал. Причина, по которой войска НАТО находятся там, где они находятся - в странах Балтии, в Польше, - состоит только в том, что они должны защитить государства-члены НАТО. К этому нас обязывает 5-я статья устава организации. Они там не для того, чтобы запугать Россию. НАТО - оборонительный союз", - подчеркнул Теффт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является одним из главных источников опасности, - замгенсека НАТО
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НАТО повинно нагородити хуйла за допомогу в розширенні впливу НАТО на бувші радянські країни...
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тут https://mapsrussia.ru можно и на Крым на карте посмотреть с его мостом...
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и должна была именно Украина пострадать?
до этого как то не доходило?
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Украине не холодно не жарко ви прави .Но какие страшилки кацапи пускали ,пропоганду за НАТО и зомбировали народ Украини . А сами били союзниками с НАТО и шпионили все повсюду,а украину за дураков имели и наконец напали от вам жарко ..............
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Многоходовочка. Опять путен (#уйло) всех переиграл....
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Треба було це зробити розширення НАТО тоді, як в Грузії,Чічні, росія убивала народ . А не дивитися світу на АФЕРИСТІВ РФ ТА БРЕХУНІВ І ШПІЙОНІВ, які пліч- опліч сиділи з вами.....
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В СССР пугали "НАТОм", а сегодня на паРаша ТВ кого-то из советских процитировали, что СССР мог разгромить войска НАТО в Европе за три дня...
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офф топ


водка, бабы, расея....
Проводниц уволили за съемку пародии на песню группы «Ленинграда» «В Питере - Пить!»

https://www.youtube.com/watch?v=en0N-ogRJsU
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Российская экономика, вследствие введения санкций за оккупацию Крыма и Донбасса, потеряла 55 млрд долларов с 2014 года, - спецдокладчик ООНДействия РФ в Крыму и на Донбассе спровоцировали НАТО на увеличение присутствия в Восточной Европе, - Теффт - Цензор.НЕТ 6039
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Как скоро Украина будет в НАТО - не знаю!
Но войска НАТО хочется побыстрей у нас увидеть!
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Дідуля забув, що ще при Єльціну розроблявся план повернення України під вплив паРаші.
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Тяжелая военная техника США прибыла в польский Гданьскupdate: 13-09-2017 (20:10)

Тяжелая военная бронетехника и военные США прибыли в Польшу, в город Гданьск, сообщает 13 сентября агентство "Звезда".
Как стало известно, американская танковая бригада прибыла в Гданьск морским путем 13 сентября.
Были доставлены танки Abrams, несколько десятков грузовиков и самоходных артиллерийских орудий Paladin.
Численность американских военных составляет около 3,5 тысяч человек.

Все оружие разместят в странах Балтии и Восточной Европы в рамках ротации задействованного в операции "Атлантическая решимость" контингента. Этот проект является одним крупных проектов НАТО в Старом Свете, проводимых под общей координацией Соединенных Штатов.

Ранее в Эстонию прибыла тяжелая техника для американских пехотинцев.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДействия РФ в Крыму и на Донбассе спровоцировали НАТО на увеличение присутствия в Восточной Европе, - Теффт
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