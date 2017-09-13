 Действия РФ в Крыму и на Донбассе спровоцировали НАТО на увеличение присутствия в Восточной Европе, - Теффт

Об этом сказал посол США в России Джон Теффт в интервью Радио Свобода и "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, до 2013 года в Восточной Европе было мало войск Альянса и учения проводились редко.
"Спровоцировали увеличение численности войск - хотя их по-прежнему немного - действия России в Крыму и на Донбассе. Я думаю, мы дали сдержанный ответ, и если бы можно было получить честный ответ от российского военного лидера, он бы это признал. Причина, по которой войска НАТО находятся там, где они находятся - в странах Балтии, в Польше, - состоит только в том, что они должны защитить государства-члены НАТО. К этому нас обязывает 5-я статья устава организации. Они там не для того, чтобы запугать Россию. НАТО - оборонительный союз", - подчеркнул Теффт.
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до этого как то не доходило?
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водка, бабы, расея....
Проводниц уволили за съемку пародии на песню группы «Ленинграда» «В Питере - Пить!»
https://www.youtube.com/watch?v=en0N-ogRJsU
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Но войска НАТО хочется побыстрей у нас увидеть!
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https://www.theguardian.com/us-news/2017/sep/13/michael-flynn-promoted-us-russian-nuclear-project-from-white-house
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Тяжелая военная бронетехника и военные США прибыли в Польшу, в город Гданьск, сообщает 13 сентября агентство "Звезда".
Как стало известно, американская танковая бригада прибыла в Гданьск морским путем 13 сентября.
Были доставлены танки Abrams, несколько десятков грузовиков и самоходных артиллерийских орудий Paladin.
Численность американских военных составляет около 3,5 тысяч человек.
Все оружие разместят в странах Балтии и Восточной Европы в рамках ротации задействованного в операции "Атлантическая решимость" контингента. Этот проект является одним крупных проектов НАТО в Старом Свете, проводимых под общей координацией Соединенных Штатов.
Ранее в Эстонию прибыла тяжелая техника для американских пехотинцев.
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