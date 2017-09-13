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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2754) Климкин (1398) Гриб_Павел (17)

 После похищения Гриба МИД считает поездки в Беларусь небезопасными, - Климкин

климкин

После того, как украинец Павел Гриб исчез на территории Беларуси, МИД заявляет об опасности пребывания украинцев не только в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр Климкин заявил в интервью "Укринформу".

Министр отметил: "Давайте скажем честно - после того, как Павел Гриб исчез с территории Беларуси, мы должны говорить об опасности пребывания украинских граждан не только на российской территории. Хочу воспользоваться этим интервью и еще раз предупредить граждан Украины об опасности пребывания на российской территории, где все российские спецслужбы последовательно действуют против наших граждан. Я призываю каждого, кто едет на российскую территорию, очень хорошо подумать, ехать ли туда. Но сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда.

Кроме того, мы сейчас совместно с Государственной миграционной службой и Госпогранслужбой разрабатываем концепцию, каким образом это будет работать, и в ближайшее время об этом сообщим.

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Он продолжил: " Я сознательно не буду рассказывать деталей, чтобы заранее не вызвать манипуляций. Единственное скажу - мы будем использовать международный опыт, но, допускаю, с более детализированными требованиями. То есть все, что нужно сделать для обеспечения национальной безопасности в рамках этого процесса, мы однозначно реализуем.
Хочу подчеркнуть: для друзей новые правила пересечения границы никаких проблем не создадут, но для недругов - однозначно создадут, и немалые!".

Министр подчеркнул: "Похищение Павла с территории Беларуси - это чрезвычайно серьезное дело, и нам нужно выяснить, как это произошло. Для этого мы отслеживаем информацию из разных источников. Россия не допускает к Грибу наших консулов, но мы будем давить всеми возможными способами, и как только выясним все обстоятельства, за этим последуют дальнейшие шаги.

А относительно обмена резкими заявлениями, то дело же не в этом, а в том, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории - это составляющая суверенитета. И как только мы будем иметь полную картину того, что произошло с Грибом, за этим также последуют шаги. Эти шаги могут быть разными".

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"Но мы беспокоимся о безопасности наших граждан, поэтому, несмотря на политические или иные обстоятельства, как только выясним ситуацию, будем выходить с последующими месседжами относительно того, каким образом украинцы могут и должны чувствовать себя в безопасности, и кто должен за это отвечать. М ы знаем, что происходит, но должны действовать в юридических рамках, основываясь на фактах и доказательствах", - резюмировал Климкин.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

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11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

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Ну если только после похищения,то в МИДе сидят идиоты !!!
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*...поездки в Беларусь небезопасными, - Клмикин...*___фамилия не такая должна біть
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Для справки: все полесские районные газеты в каждом номере печатают объявления о наборе рабочих для неквалифицированных работ в Белоруссии и раиси. Там же объявления маршрутчиков о постоянных перевозках на работы в раисию и Белоруссию. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что туда ездят десятки тысяч работяг с Украины.
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Ну и ладно. Сейчас вопрос в другом про украденного российскими спец. службами парня.Но этот парень-он инвалид и требует каждодневного принятия лекарств. Потому,была договорённость с отцом, что едет он на один день.
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Да. Климкин, наверняка прав. Что бяларуссы-славяне и Вам уже не в падлу? Если бы сами с Грибом? Другой коленкор, а так - "славяне.."
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Вам не в падлу иметь бесхребетное МИД, которое поджало хвост перед лукой? Правильно, "торговый партнёр" рошенки покупать не будет (для порохоботов). Дла адекватных украинцев - не ведитесь на срач, посмотрите на поляков и литовцев, которые с начала диктатуры понимают разницу между беларусами и цыганскими холуями.
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Я вот не понимаю, а почему наши "спецслужбы" не задерживают русских, которые попадают в Украину, и которые у себя постят разную хрень про нас?
Почему мы их тупо высылаем обратно и еще денег даем на дорогу?
А могли бы обменивать на таких, как Павел!
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тому що ми цивілізована країна. Давайте вже тих ,хто не ведеться на російську пропаганду і приїжджає сюди різать за те що вони росіяни.
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Э... Не человек. Так, поступать мы не можем и не будем. Только иду на вы. Не гоже нам - блядством заниматься. Такие уж мы. Не правильные. Поголовные хвошизды.
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а сами беларусы как считают? У нас им тут находиться безопасно?
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А где была дипломатическая разведка, анализ опасности страны, чем там вообще занимаются наши дипломаты? Бухают с фсб-шниками?
Нада было шо б кацапы украли дитину, шобы наш мид огорчился и почесался!!!! И шо дальше? Как мальца доставать будете? Ноты огорчения строчить и продолжать бухать с кацапами?!
Сплошные вопросы...
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А Беларусь обязана отслеживать перемещение грибов по своей территории?
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ну вот для вас же с безвизом старались и на хрена вам в Белорусь?
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Не хочеш мати проблеми - сиди пеньком дома 1 не л1зь до орк1в в Мордор !!! А якщо пол1з - то тво1 проблеми !!!!
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Після останніх подій немає вже Білорусі, тепер є Білорусія
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прервать ЖД , Авиа и Авто.....
пусть местные поклонники луки скажут ему большое данке .
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о, тут любитель читать только заголовок
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когда белорусское КГБ начнет украинцев в рашке похищать, тогда скажут
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Вислали посла? обьявили ноту протеста? перекрили єкоспорт товаров из Беларуси?
- что сделали?
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Ну так прекращайте вести в этом грьобаном минске всякие переговоры.
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....поездки в Беларусь небезопасными....

И ВСЕ ???????????????
Может Петя пускай сразу в москву едет и вову х в жопу целует???
Нашего гражданина выкрали, вывезли в другую страну, арестовали....
А мы - "небезопасными"???
Ноту протеста бульбашам, закрыть границу, пока не вернут нашего человека.
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Слабовато мид зашишяет своих граждан,это как бы поошрение властям РБ и дальше плясать под ФСБ
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Как можно доверять людине которая клянется в преданности правителю орды.Не понимаю вас ,Украинцы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле похищения Гриба МИД считает поездки в Беларусь небезопасными, - Климкин
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