 После похищения Гриба МИД считает поездки в Беларусь небезопасными, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр Климкин заявил в интервью "Укринформу".
Министр отметил: "Давайте скажем честно - после того, как Павел Гриб исчез с территории Беларуси, мы должны говорить об опасности пребывания украинских граждан не только на российской территории. Хочу воспользоваться этим интервью и еще раз предупредить граждан Украины об опасности пребывания на российской территории, где все российские спецслужбы последовательно действуют против наших граждан. Я призываю каждого, кто едет на российскую территорию, очень хорошо подумать, ехать ли туда. Но сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда.
Кроме того, мы сейчас совместно с Государственной миграционной службой и Госпогранслужбой разрабатываем концепцию, каким образом это будет работать, и в ближайшее время об этом сообщим.
Он продолжил: " Я сознательно не буду рассказывать деталей, чтобы заранее не вызвать манипуляций. Единственное скажу - мы будем использовать международный опыт, но, допускаю, с более детализированными требованиями. То есть все, что нужно сделать для обеспечения национальной безопасности в рамках этого процесса, мы однозначно реализуем.
Хочу подчеркнуть: для друзей новые правила пересечения границы никаких проблем не создадут, но для недругов - однозначно создадут, и немалые!".
Министр подчеркнул: "Похищение Павла с территории Беларуси - это чрезвычайно серьезное дело, и нам нужно выяснить, как это произошло. Для этого мы отслеживаем информацию из разных источников. Россия не допускает к Грибу наших консулов, но мы будем давить всеми возможными способами, и как только выясним все обстоятельства, за этим последуют дальнейшие шаги.
А относительно обмена резкими заявлениями, то дело же не в этом, а в том, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории - это составляющая суверенитета. И как только мы будем иметь полную картину того, что произошло с Грибом, за этим также последуют шаги. Эти шаги могут быть разными".
"Но мы беспокоимся о безопасности наших граждан, поэтому, несмотря на политические или иные обстоятельства, как только выясним ситуацию, будем выходить с последующими месседжами относительно того, каким образом украинцы могут и должны чувствовать себя в безопасности, и кто должен за это отвечать. М ы знаем, что происходит, но должны действовать в юридических рамках, основываясь на фактах и доказательствах", - резюмировал Климкин.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
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Почему мы их тупо высылаем обратно и еще денег даем на дорогу?
А могли бы обменивать на таких, как Павел!
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https://www.youtube.com/watch?v=AQkWRPJ9U30
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Нада было шо б кацапы украли дитину, шобы наш мид огорчился и почесался!!!! И шо дальше? Как мальца доставать будете? Ноты огорчения строчить и продолжать бухать с кацапами?!
Сплошные вопросы...
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пусть местные поклонники луки скажут ему большое данке .
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- что сделали?
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И ВСЕ ???????????????
Может Петя пускай сразу в москву едет и вову х в жопу целует???
Нашего гражданина выкрали, вывезли в другую страну, арестовали....
А мы - "небезопасными"???
Ноту протеста бульбашам, закрыть границу, пока не вернут нашего человека.
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