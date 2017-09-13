 Генпрокурор Испании начал расследование в отношении более 700 мэров каталонских городов в связи с референдумом о независимости

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Из распоряжения Х.М.Масы следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Тех, кто откажется явиться по собственному желанию, полиция должна задержать. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности.
Ранее глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.
Также генеральный прокурор Испании Х.М.Маса ранее заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии. Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.
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чтобы повода у миротворца тютина не нашлось? а то... еще там пятака невсунул
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