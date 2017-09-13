EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  292  14
Все про:Испания (404) независимость (233) референдум (1213) Каталония (16)

 Генпрокурор Испании начал расследование в отношении более 700 мэров каталонских городов в связи с референдумом о независимости

испания

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса распорядился начать расследование, фигурантами которого могут стать 712 мэров каталонских городов, которые пообещали оказать поддержку проведению референдума о независимости Каталонии 1 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Сотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку независимости Каталонии в Барселоне

Из распоряжения Х.М.Масы следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Тех, кто откажется явиться по собственному желанию, полиция должна задержать. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии

Также генеральный прокурор Испании Х.М.Маса ранее заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии. Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Думаю , что Каталония отделится всё равно в результате . Пусть не сейчас , но через год-два обязательно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там опрос газета какая то провела среди каталонцев- 70% против референдума. Тёмное там дело- живут хорошо, зарабатывают хорошо, что ещё нужно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ріторичне питання... Спитай у лугандонців що їм було потрібно три роки тому...? Ніхто й не скаже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каталонцы самодостаточны . И от отделения не теряют ничего . В отличии от остальной Испании .
 показать весь комментарий
Ответить
 
там хоть русских то не много?
чтобы повода у миротворца тютина не нашлось? а то... еще там пятака невсунул
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦИТАТА:*Генпрокурор Испании начал расследование в отношении более 700 мэров каталонских городов в связи с референдумом о независимости*____от Порошенко что творит!!! Или это...так это Испания!!!! всё равно Порошенко.офшоры, ворует.Вот про Липецкую фабрику не напишешь- арестовали 12 объектов рашисты.Теперь аргумент для *свидетелей кремлёвских зрады* и оппоблока-троллей не аргумент. Пичалька
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТАм еще страна Басков где-то есть...что-то молчат? У кого-то бабок не хватило на басков?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вспоминаю сколько помоев вылили на Эрдогана в связи с арестами путчистов. Тогда погибли люди. Теперь же просто за референдум христиане Европы получили репрессии. Будем честными и обольем помоями руководство Испании?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенпрокурор Испании начал расследование в отношении более 700 мэров каталонских городов в связи с референдумом о независимости
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти