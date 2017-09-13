 Митинг в поддержку осужденного оккупантами Чийгоза и других политзаключенных Крыма прошел на Майдане. ВИДЕО

Как сообщалось, 11 сентября т.н. "Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил А.Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора А.Чийгозу.