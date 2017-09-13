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 Общество
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 Митинг в поддержку осужденного оккупантами Чийгоза и других политзаключенных Крыма прошел на Майдане. ВИДЕО

Митинг в поддержку осужденного судом оккупантов в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и других политических узников, прошел в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

По его словам около 50 человек собрались у стелы Независимости. У ее подножия прошел митинг, на котором выступили председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, также главный муфтий Украины Саид Исмагилов.

Участники митинга держали украинские и крымскотатарские флаги и транспаранты со лозунгами: "Свободу Ахтему Чийгозу - узнику ФСБ", "Российские оккупанты, прочь из Крыма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует просить об экстрадиции осужденного в оккупированном Крыму Чийгоза, - Чубаров





Как сообщалось, 11 сентября т.н. "Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил А.Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора А.Чийгозу.

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Не позорься Чубака,твои татары получили паспорта кацапии,и им на Украину пофиг,как и на тебя,ты только деньги с Украинцев сосешь.
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Вов всяком случак - когда россия захватывала Крым - татары сидели тихо! Это в Донбассе местные русские взяли оружие в руки и в составе добробатов одними из первых первыми дали отпор врагу!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМитинг в поддержку осужденного оккупантами Чийгоза и других политзаключенных Крыма прошел на Майдане. ВИДЕО
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