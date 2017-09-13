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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4353) вооружение (3499) оборона (997) Турчинов (3319)

 Финансовое обеспечение обороны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 год, - Турчинов

снбо турчинов

Финансовое обеспечение безопасности и обороны страны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Также читайте: "Мы научились рационально использовать каждую копейку", - на заседании СНБО обсудили "оборонные" статьи бюджета

"По решению СНБО Украины, объем финансирования бюджета обороны и безопасности в следующем году будет на уровне 163 млрд 268 млн гривен, из них 156 млрд 893 млн грн - из общего фонда, и 6 млрд 375 млн грн - из специального", - сказал А. Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что одним из важных вопросов финансирования сектора безопасности и обороны является "увеличение денежного обеспечения военнослужащих, в основе которого - увеличение должностных окладов и окладов за воинские звания".

"Приоритетным направлением бюджетного финансирования также определено создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнение Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект госбюджета-2018 предусматривает расходы на оборону в размере 5% ВВП, - Данилюк

По словам Турчинова, особое внимание будет уделяться также интенсивной боевой подготовке частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также обустройству государственной границы.

"Кроме того, учитывая ситуацию, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты, борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью", - отметил А. Турчинов.

Кроме того, на заседании СНБО Украины была рассмотрена и принята Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

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Также, по словам Секретаря СНБО Украины, впервые в нашей стране унормирован вопрос "относительно создания и деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего как органа стратегического руководства ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период".
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Финансы это хорошо...
Кто их будет зарабатывать?...
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Кто то ещё верит этому Клоуну умеющему лишь надувать щёки???!!!!



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Щеки у него круглые, а сам он выглядит солидно... что еще людям надо...
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Зря ти на баптиста наїжжаєш. На мій погляд він один хто щось з промігся зробити. Згадай 14 рік, якби не цей баптист новососія була би такою як кацапи її малювали. Хоч Крим зараз і окупований, ті декілька тижнів що він зпромігся протягнути злили новососію в унітазі
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С паршивой овцы, хоть шерсти клок?... Это не то, что надо Украине...

А то у нас... - он деньги себе на ринге кулаками заработал! В президенты его!...
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"Кроме того, учитывая ситуацию, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты, борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью", - отметил А. Турчинов.Источник: https://censor.net.ua/n455198
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Нормальные люди, кроме ваты и кацорылых, что не играет никакой роли - пусть бздят.
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ТЫ таки прав! Вот, только сегодня встретил старую знакомую - опять едеть в Аликанте "а что здесь делать?" женщине - под 60!!! "Там я себе зарабатаю и сыну здесь помогу"...
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вообще то так принято, что предприятия и граждане платят налоги, тем самым наполняют казну.
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а кацапи мішком цибулі розраховуються за своїх виродко-виблядків....- жесть

http://expres.ua/news/2017/09/13/261843-vash-syn-zagynuv-dnr-vam-mishok-cybuli-video

"Ваш син загинув за ДНР. Ось вам мішок цибулі!" (відео) 13.09.2017 00:15 На окупованій території Донбасу батькам загиблого російського терориста Андрія Сорокіна разом зі співчуттям видали мішок цибулі, пише sevdon.net. У мережу надійшло відео, де людина у військовій формі, з якимись медалями каже батькові бойовика, що він командир його сина. «Я командир вашого сина. Він був дуже хороший хлопець. Загинув під час танкової атаки. З бліндажа з гранатометом вискочив - потрапив під снайпера. Спасибі вам за сина», - каже чоловік на відео. Після численних вихвалянь достоїнств загиблого, командир вивантажує з машини мішок з цибулею і передає його батькові. При цьому видно, що в машині ще чимало таких же мішків.
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благодаря тому, что выделенные на оборону средства пошли по прямому назначению, мы все можем наблюдать, как наша армия восстанавливается и хочется кому-то или нет, но хуйлу приходится с этим считаться.
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Только после продажи земель и госпредприятий что будет защищать наша армия? Территорию на которой бизнес ахметова и григоришина? и за наши копейки к тому же! Турбоатом прибыльный уже хотят хапнуть!
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Турбоатом прибыльный, но поинтересовались бы у людей, которые там работают устраивает ли их зарплата и есть ли развитие предприятия.
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интересно, сынок пастора тоже так ужинает?
Анжела Мамарева

Ось " такий смачний" ужин, приготували для військових у Ширлані. І де той "головний" волонтер всея України, що вихволявся красивими фоточками зі солдатських їдалень. На Ширлані, мабуть якись інші солдати проходять службу ((
П.С. автора поста заставили прибрати це фото

"Финансовое обеспечение безопасности и обороны страны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 год", - Турчинов - Цензор.НЕТ 8483
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США: Ми розробили солдатський раціон, який дозволяє вести активні бойові дії протягом 12 годин...
Великобританія: А нашого раціону вистачає на 18 годин...
Україна: Щось звиздите ви - солдат за раз стільки перловки не з*їсть...
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когда я служил срочку, о такой еде могли только мечтать.
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горох и маринованные огурцы? Вы где служили?
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под Одессой, жрали холодную сечку с комбижиром, тухлую курятину по праздникам, сухари 40 вых годов и не плакали.
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может расскажешь, шо в 19 веке сухоты не лечили или от оспы умирали?
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это к тому, шо ни кого не интересует от чего вы не плакали в прошлом веке, шо вы ели, и как лечили триппер. Армия должна быть нормально накормлена. со всех собирают военный сбор, даже с пенсов, с каждой сделки по недвижимости, с покупки автомобиля. а ваша сечка - это руководство части воровало.
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не, кругом перемога, и я это вижу везде и повсюду.
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возможно правда где-то посередине, но явно не тотальная зрада.
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у меня есть объяснения происходящему, но я давно понял, что многократно доказывать что-то людям, которые не видят дальше своего носа - это бесполезное занятие, будем наблюдать как Саакашвили обделается.
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Сильная армия может только быть у страны с сильной экономикой...
и с руководством страны, думающем не о собственном кармане...
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НИКТО из этой шоблы никогда еще не отчитался, куда и на что КОНКРЕТНО пошли деньги.
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А у нас все - военная тайна. Громко вещают, сколько в бюджете ЗАПЛАНИРОВАНО на экономику, оборону, медицину, образование, субсидии, пенсии и т.д. А вот как они РЕАЛИЗОВАНЫ, почему-то СТЫДЛИВО замалчивают.
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Сенат США на будущий финансовый год запланировал и утвердил проект Закона О финансовой поддержке Украине в сумме 421 миллион долларов.Согласно Документу Госдепа средства выделены на военную поддержку Украины.
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Главное помнить, чтобы при этом расходы на содержание армии не превысили возможности государства...
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Если Кондитер вор,то почему тупые Пиндосы дают столько бабла и не один год?
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Да и ежу понятно, что МВФ ВЫГОДНО давать кредиты, он на этом деньгу заколачивает.

Владимир Лановой - известный экономист и, главное, не купленный властью.
"Почему, несмотря на все, МВФ дает Украине кредит? Да потому, что в этом году нам нужно погасить долг перед тем же МВФ. Долг размером $1 млрд. Нас перевели в разряд стран, которым деньги вообще нельзя давать. Так и с Египтом работают с 1990-х, когда долг перед МВФ покрывается новым кредитом от МВФ. Египтяне на руки вообще денег не получают, Запад им не доверяет из-за тотального воровства", - подчеркнул экономист.
По его мнению, нынешняя украинская власть неспособна самостоятельно решить проблемы в стране.
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ты посмотри как активизировались делители будущего бюджета!
ни один не сказал как и чем этот бюджет наполнять!
а вот делить ...
мы делили апельсин - много нас а он один!!! (мультик)
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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Та это вор из Шоколо-рыго-бютовсого кодла. Только лох думает, что они там только за зарплату хари наедеют.
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Необходимо уточнить, сколько налогов миллионер Турчинов заплатил из своих заработков "за консультации". Обычно, чиновникам , судьям и депутатам за "консультации" платят в конвертах.
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Смотришь комменты и думаешь, а есть ли что еще либо святое у нас. Либо все поголовно - скурвлены? Что о "кровавом?" Как бы кто не хотел, именно он, будучи И.О. - сделал так, что сегодня не 4-6-16 - "украин". За что его и не любят. Прав был или нет - "породив" - отколовшихся? Бог рассудит, как и его если "уста источают мед", а не правду. Что дальше? Есть люди, территория - страна. Либо это есть, либо? Этого не будет. Все в наших руках. Людей.
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За прошлый год моя фирма принесла мне в карман 744 000 гривен дохода.Скоро буду мильонером.)))))Краснопузые пля... жаба давит по Билл Гейтсу или Роме Абрамовичу? ах да Кондитер владелец более 10 фирм и фирмочек))))))))))))))
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Дедуль,ты как старый волк в курсах,шо сегодня начался новый отсчет времени,хуйло уже на один день больше лелика броватого правит
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В этом бюджете увеличение минималки до 3700 грн и при этом курс доллара 29,30 Вот такое улучшение жизни мля.
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163 268 000 000 (вот эти нули СМУЩАЮТ), понятно, что произносить ещё и суммы до 999 тыс грн, без базара ТРУДНО и Долго, Проще бы было сделать ОТКРЫТОЙ бухгалтерию всего этого дела, а то для НИХ это МЕЛОЧИ, но НАМ это ОПЛАЧИВАТЬ, это НАШИ деньги (налогоплательщиков) и мы имеем право ЗНАТЬ, кто их тратит куда и на, что . (а то всё через Кипрские анонимки гонят).
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Слышали уже .
Суды охранять они будут .
Обеспечивать безпеку коррупционерам .
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ваша личная заслуга..? только не скромничайте..
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Заметьте что любые высказывания кого либо от власти и на любую тему у граждан Украины кроме улыбок а иногда и смеха ничего больше не вызывает..Докерувались упыри!
Это предпоследняя стадия перед свержением - когда с нее все просто тупо смеются...
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Да уж, здорово однажды на Майдане посмеялись, сейчас, вот, опять еле смех сдерживаем.
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А когда ведут прогрессивную школу подоходного налога? почему зарплаты разные, а процент подоходного налога один? Если уж равняетесь на Запад, так и делайте как там.
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Абрам дома ? - Нэма ! А дэ вин ? Та Дэвина тэж нэма .
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Тугчи-и-нов... А где обещанный тобой лично три года назад патронный завод? Что, "патронов нет, но вы воюйте"? А где твои дети воюют? А сынуля твоего "шефа" в каком подразделении? А? В Парламенте? Ну да... "Впегед оглы, а ми за вами и дргужно постоим за вашими спинами"...
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Патронный завод - дело нужное, но не сверхсрочное, благодаря советским запасам на "большую войну". А вот создание ракетного оружия сдерживания по программе "Ракетный щит Украины", должно быть приоритетом №1 , с соответствующим финансированием и обеспечением . Глава СНБОУ не может не понимать, что наличие в ВСУ ракет необходимой дальности, в корне поменяет ситуацию в противостоянии с РФ и сделает невозможной широкомасштабную агрессию.
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"Финансовое обеспечение обороны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики..." вместе с вроттедам плюс.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинансовое обеспечение обороны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 год, - Турчинов
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