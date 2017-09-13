 Финансовое обеспечение обороны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 год, - Турчинов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"По решению СНБО Украины, объем финансирования бюджета обороны и безопасности в следующем году будет на уровне 163 млрд 268 млн гривен, из них 156 млрд 893 млн грн - из общего фонда, и 6 млрд 375 млн грн - из специального", - сказал А. Турчинов.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что одним из важных вопросов финансирования сектора безопасности и обороны является "увеличение денежного обеспечения военнослужащих, в основе которого - увеличение должностных окладов и окладов за воинские звания".
"Приоритетным направлением бюджетного финансирования также определено создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнение Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии", - добавил он.
По словам Турчинова, особое внимание будет уделяться также интенсивной боевой подготовке частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также обустройству государственной границы.
"Кроме того, учитывая ситуацию, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты, борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью", - отметил А. Турчинов.
Кроме того, на заседании СНБО Украины была рассмотрена и принята Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
Также, по словам Секретаря СНБО Украины, впервые в нашей стране унормирован вопрос "относительно создания и деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего как органа стратегического руководства ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период".
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Кто их будет зарабатывать?...
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А то у нас... - он деньги себе на ринге кулаками заработал! В президенты его!...
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http://expres.ua/news/2017/09/13/261843-vash-syn-zagynuv-dnr-vam-mishok-cybuli-video
"Ваш син загинув за ДНР. Ось вам мішок цибулі!" (відео) 13.09.2017 00:15 На окупованій території Донбасу батькам загиблого російського терориста Андрія Сорокіна разом зі співчуттям видали мішок цибулі, пише sevdon.net. У мережу надійшло відео, де людина у військовій формі, з якимись медалями каже батькові бойовика, що він командир його сина. «Я командир вашого сина. Він був дуже хороший хлопець. Загинув під час танкової атаки. З бліндажа з гранатометом вискочив - потрапив під снайпера. Спасибі вам за сина», - каже чоловік на відео. Після численних вихвалянь достоїнств загиблого, командир вивантажує з машини мішок з цибулею і передає його батькові. При цьому видно, що в машині ще чимало таких же мішків.
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Анжела Мамарева
Ось " такий смачний" ужин, приготували для військових у Ширлані. І де той "головний" волонтер всея України, що вихволявся красивими фоточками зі солдатських їдалень. На Ширлані, мабуть якись інші солдати проходять службу ((
П.С. автора поста заставили прибрати це фото
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Великобританія: А нашого раціону вистачає на 18 годин...
Україна: Щось звиздите ви - солдат за раз стільки перловки не з*їсть...
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и с руководством страны, думающем не о собственном кармане...
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Владимир Лановой - известный экономист и, главное, не купленный властью.
"Почему, несмотря на все, МВФ дает Украине кредит? Да потому, что в этом году нам нужно погасить долг перед тем же МВФ. Долг размером $1 млрд. Нас перевели в разряд стран, которым деньги вообще нельзя давать. Так и с Египтом работают с 1990-х, когда долг перед МВФ покрывается новым кредитом от МВФ. Египтяне на руки вообще денег не получают, Запад им не доверяет из-за тотального воровства", - подчеркнул экономист.
По его мнению, нынешняя украинская власть неспособна самостоятельно решить проблемы в стране.
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ни один не сказал как и чем этот бюджет наполнять!
а вот делить ...
мы делили апельсин - много нас а он один!!! (мультик)
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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Суды охранять они будут .
Обеспечивать безпеку коррупционерам .
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Это предпоследняя стадия перед свержением - когда с нее все просто тупо смеются...
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