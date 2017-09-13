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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4352) вооружение (3499) оборона (997) Турчинов (3319)

 "Финансовое обеспечение безопасности и обороны страны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 год", - Турчинов

снбо турчинов

Так прокомментировал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов увеличение оборонного бюджета на следующий год до 163 млрд 268 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Также читайте: "Мы научились рационально использовать каждую копейку", - на заседании СНБО обсудили "оборонные" статьи бюджета

"По решению СНБО Украины объем финансирования оборонно-безопасности бюджета в следующем году будет на уровне 163 млрд 268 млн гривен, из них 156 млрд 893 млн грн - из общего фонда, и 6 млрд 375 млн грн - из специального", - сказал А. Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что одним из важных вопросов финансирования сектора безопасности и обороны является "увеличение денежного обеспечения военнослужащих, в основе которого - увеличение должностных окладов и окладов за воинские звания".

"Приоритетным направлением бюджетного финансирования также определено создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнение Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект госбюджета-2018 предусматривает расходы на оборону в размере 5% ВВП, - Данилюк

По словам Турчинова, особое внимание будет уделяться также интенсивной боевой подготовки частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также обустройству государственной границы.

"Кроме того, учитывая безопасную ситуацию, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты, борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью", - отметил А. Турчинов.

Кроме того, на заседании СНБО Украины было рассмотрено и принято Концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепцию реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

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Также, по словам Секретаря СНБО Украины, впервые в нашей стране нормированный вопрос "относительно создания и деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего как органа стратегического руководства ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период".
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Финансы это хорошо...
Кто их будет зарабатывать?...
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Кто то ещё верит этому Клоуну умеющему лишь надувать щёки???!!!!



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Щеки у него круглые, а сам он выглядит солидно... что еще людям надо...
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ТЫ таки прав! Вот, только сегодня встретил старую знакомую - опять едеть в Аликанте "а что здесь делать?" женщине - под 60!!! "Там я себе зарабатаю и сыну здесь помогу"...
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вообще то так принято, что предприятия и граждане платят налоги, тем самым наполняют казну.
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а кацапи мішком цибулі розраховуються за своїх виродко-виблядків....- жесть

http://expres.ua/news/2017/09/13/261843-vash-syn-zagynuv-dnr-vam-mishok-cybuli-video

"Ваш син загинув за ДНР. Ось вам мішок цибулі!" (відео) 13.09.2017 00:15 На окупованій території Донбасу батькам загиблого російського терориста Андрія Сорокіна разом зі співчуттям видали мішок цибулі, пише sevdon.net. У мережу надійшло відео, де людина у військовій формі, з якимись медалями каже батькові бойовика, що він командир його сина. «Я командир вашого сина. Він був дуже хороший хлопець. Загинув під час танкової атаки. З бліндажа з гранатометом вискочив - потрапив під снайпера. Спасибі вам за сина», - каже чоловік на відео. Після численних вихвалянь достоїнств загиблого, командир вивантажує з машини мішок з цибулею і передає його батькові. При цьому видно, що в машині ще чимало таких же мішків.
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Не свисти пастор Шланг ,у вас один приоритет-КРАСТЬ у людей !!!!
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благодаря тому, что выделенные на оборону средства пошли по прямому назначению, мы все можем наблюдать, как наша армия восстанавливается и хочется кому-то или нет, но хуйлу приходится с этим считаться.
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интересно, сынок пастора тоже так ужинает?
Анжела Мамарева

Ось " такий смачний" ужин, приготували для військових у Ширлані. І де той "головний" волонтер всея України, що вихволявся красивими фоточками зі солдатських їдалень. На Ширлані, мабуть якись інші солдати проходять службу ((
П.С. автора поста заставили прибрати це фото

"Финансовое обеспечение безопасности и обороны страны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 год", - Турчинов - Цензор.НЕТ 8483
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США: Ми розробили солдатський раціон, який дозволяє вести активні бойові дії протягом 12 годин...
Великобританія: А нашого раціону вистачає на 18 годин...
Україна: Щось звиздите ви - солдат за раз стільки перловки не з*їсть...
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когда я служил срочку, о такой еде могли только мечтать.
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горох и маринованные огурцы? Вы где служили?
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Сильная армия может только быть у страны с сильной экономикой...
и с руководством страны, думающем не о собственном кармане...
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НИКТО из этой шоблы никогда еще не отчитался, куда и на что КОНКРЕТНО пошли деньги.
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слева петЯкантроп аваковский, справа януковощ захЕровский. каста мусорских дегенератов
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У кивы личные мотивы к грузинам,тбилисский суд приговорил его отца убийцу серийника к расстрелу
Здесь на 36-й минуте.
https://youtu.be/V8qezyPv-t0 "Финансовое обеспечение безопасности и обороны страны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 год", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2999
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Сенат США на будущий финансовый год запланировал и утвердил проект Закона О финансовой поддержке Украине в сумме 421 миллион долларов.Согласно Документу Госдепа средства выделены на военную поддержку Украины.
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Зрадофилы ФАС.
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я только что прочитал Сайт Госдепа.Заипали вы Тупорылые...
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Главное помнить, чтобы при этом расходы на содержание армии не превысили возможности государства...
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Если Кондитер вор,то почему тупые Пиндосы дают столько бабла и не один год?
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Да и ежу понятно, что МВФ ВЫГОДНО давать кредиты, он на этом деньгу заколачивает.

Владимир Лановой - известный экономист и, главное, не купленный властью.
"Почему, несмотря на все, МВФ дает Украине кредит? Да потому, что в этом году нам нужно погасить долг перед тем же МВФ. Долг размером $1 млрд. Нас перевели в разряд стран, которым деньги вообще нельзя давать. Так и с Египтом работают с 1990-х, когда долг перед МВФ покрывается новым кредитом от МВФ. Египтяне на руки вообще денег не получают, Запад им не доверяет из-за тотального воровства", - подчеркнул экономист.
По его мнению, нынешняя украинская власть неспособна самостоятельно решить проблемы в стране.
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ты посмотри как активизировались делители будущего бюджета!
ни один не сказал как и чем этот бюджет наполнять!
а вот делить ...
мы делили апельсин - много нас а он один!!! (мультик)
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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Та это вор из Шоколо-рыго-бютовсого кодла. Только лох думает, что они там только за зарплату хари наедеют.
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Смотришь комменты и думаешь, а есть ли что еще либо святое у нас. Либо все поголовно - скурвлены? Что о "кровавом?" Как бы кто не хотел, именно он, будучи И.О. - сделал так, что сегодня не 4-6-16 - "украин". За что его и не любят. Прав был или нет - "породив" - отколовшихся? Бог рассудит, как и его если "уста источают мед", а не правду. Что дальше? Есть люди, территория - страна. Либо это есть, либо? Этого не будет. Все в наших руках. Людей.
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За прошлый год моя фирма принесла мне в карман 744 000 гривен дохода.Скоро буду мильонером.)))))Краснопузые пля... жаба давит по Билл Гейтсу или Роме Абрамовичу? ах да Кондитер владелец более 10 фирм и фирмочек))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Финансовое обеспечение безопасности и обороны страны остается одним из главных приоритетов бюджетной политики на 2018 год", - Турчинов
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