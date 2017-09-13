 Суд арестовал на 60 суток участника прорыва границы в Шегинях 10 сентября

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Львовской области.
Гражданину объявлено о подозрении в совершенные криминальных правонарушений по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины), ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.
На основании предоставленных материалов суд принял решение о взятии мужчины под стражу на 60 суток.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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А він взяв і похудав. ЛяЖко тепер без "розваг" зостався.
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А до влади ведуть Тимошенко. Ту саму, котра подарувала Крим кацапам і котра мала стати Президентом ще після Майдану.
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Если бы Беня поддерживал Михо,все каналы 1+1. 2+2 т .д. пиарили Михо...
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Официальной бумаги о запрете на въезд нет. Устные заявы, задержание поезда, титушки, блокировка автобусов, даже цепь пограничников - это НЕЗАКОННЫЕ способы воспрепятствовать ЗАКОННОМУ пересечению границы. Незаконные сразу и на месте, просто по причине отсутствия официального документа. Пример: обыск не имеют права проводить без постановления, хотя бы незаконного по сути, но составленного, подписанного и заверенного по форме. Даже если припрётся сам Юрик - он идёт на буй. Если он устроит маски-шоу без постановы, то совершит преступление, называемое злоупотреблением властью. Эта статья плачет по Пеце, а свалят на стрелочника. Хуле, государственные государевы интересы!
Вы не можете себе представить, чтобы кто-то прорывал таким образом английскую границу? Согласен. А вы можете себе представить, чтобы премьер-министр Великобритании приказал задержать поезд Париж-Лондон на территории Франции до тех пор, пока из него не выйдет неназванное лицо без английского гражданства? Или - сторонникам сильной руки - можете ли вы себе представить, чтобы английские полицейские без предъявления соответствующего решения уполномоченных органов набросились на приехавшего из Франции человека, отобрали у него паспорт и выкинули назад во Францию?
А Майдан при некоторых обстоятельствах устраивать было можно? Если "ни при каких", то ни при каких. Государство, йоп вашу мать, развалили!
Господа еуропейцы. Понятие "неприкосновенность границы" не означает, что какое-нибудь государственное мурло по своей прихоти может закрыть эту границу для тех, кто ему не нравится. Если ему этого сделать не удалось, это признак не слабости, а силы страны. Различайте незаконную интервенцию Путина и законный возврат хотя бы и бывшего гражданина. Когда научитесь, станете европейцами. А пока курите на обочине.
😀😀
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