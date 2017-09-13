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 Суд арестовал на 60 суток участника прорыва границы в Шегинях 10 сентября

саакашвили

Один из райсудов Львова в среду избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 39-летнего жителя Ивано-Франковской области, участвовавшего в событиях на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе 10 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Львовской области.

Гражданину объявлено о подозрении в совершенные криминальных правонарушений по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины), ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

На основании предоставленных материалов суд принял решение о взятии мужчины под стражу на 60 суток.

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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А петюшки та ляшковці арештовані? Чи вони сочуствующіє люді режиму ? Їх трогать ніззя ?
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Щось мені ця фотка мелодію навіяла : "Три п*дора, три п*дора горох молотили. Медведчук і Порошенко - Путіну носили"...
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Чув, що Мосейчука ЛяЖко буде виганати з фракції. Бо коли він його брав до списку партії, то основним аргументом була велика ср*ка змащена шоколадом "РОШЕН".
А він взяв і похудав. ЛяЖко тепер без "розваг" зостався.
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Порохоботы" могут стереть все языки об обосранную задницу Барыги, дабы вылизать ее до невинной чистоты попки младенца, но, как говорят в народе, черного кобеля не отмоешь добела…
😀😀
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Согласен. Но лучше повесить. На армянской веревке.
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А может Зорян Шкиряк прав-лучшего провокатора как в бочку бросить с десяток крыс и та что останется и будет уничтожать других не найти. Саакашвили может и есть последний козырь Кремля-консерва.
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Ні. Саакашвілі- інструмент в руках Коломойського. Як і Садовий.
А до влади ведуть Тимошенко. Ту саму, котра подарувала Крим кацапам і котра мала стати Президентом ще після Майдану.
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И эта версия верна. Мешает наш Президент планам Кремля-от "всэпропащых" можно ожидать любой пакости. Ради власти они готовы родную мать продать.
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ты дебил среди дебилов,прямь обсолют..
Если бы Беня поддерживал Михо,все каналы 1+1. 2+2 т .д. пиарили Михо...
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Правда глаза колет ?
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А можно было бы - арестовать и пожизненно. Вина этого человека в вере. Вере Саакашвили. Сколько уже их было за эти 27 лет. Ни один не способился - получить звезду на аллее славы страны. Да, что то привносили, что то относили. Чему удивляться? Вот теперь Михо. Правдивы ли его слова или очередное бла. А этот поверил. Отвечает за веру. Ну вот так, как то. Всегда верят в лучшее. На самом деле? Все зависит о самих смердов. Что выберут, то и пожнут.
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Прийде час і тих суддів спитають за все беззаконня,що вони творили в Україні.
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И всё время талдычат про какой-то закон. Специалисты, растолкуйте, какой закон нарушил Михо, возвращаясь в страну своего последнего гражданства? Я сейчас не рассматриваю законность лишения оного. Где, по международному праву, он должен был обитать? Ни одна страна не обязана его принимать, кроме Украины. Грузия интересуется. Туда ехать? Подать в пецин суд на секретный указ о лишении себя гражданства? А на фуя?

Официальной бумаги о запрете на въезд нет. Устные заявы, задержание поезда, титушки, блокировка автобусов, даже цепь пограничников - это НЕЗАКОННЫЕ способы воспрепятствовать ЗАКОННОМУ пересечению границы. Незаконные сразу и на месте, просто по причине отсутствия официального документа. Пример: обыск не имеют права проводить без постановления, хотя бы незаконного по сути, но составленного, подписанного и заверенного по форме. Даже если припрётся сам Юрик - он идёт на буй. Если он устроит маски-шоу без постановы, то совершит преступление, называемое злоупотреблением властью. Эта статья плачет по Пеце, а свалят на стрелочника. Хуле, государственные государевы интересы!

Вы не можете себе представить, чтобы кто-то прорывал таким образом английскую границу? Согласен. А вы можете себе представить, чтобы премьер-министр Великобритании приказал задержать поезд Париж-Лондон на территории Франции до тех пор, пока из него не выйдет неназванное лицо без английского гражданства? Или - сторонникам сильной руки - можете ли вы себе представить, чтобы английские полицейские без предъявления соответствующего решения уполномоченных органов набросились на приехавшего из Франции человека, отобрали у него паспорт и выкинули назад во Францию?

А Майдан при некоторых обстоятельствах устраивать было можно? Если "ни при каких", то ни при каких. Государство, йоп вашу мать, развалили!

Господа еуропейцы. Понятие "неприкосновенность границы" не означает, что какое-нибудь государственное мурло по своей прихоти может закрыть эту границу для тех, кто ему не нравится. Если ему этого сделать не удалось, это признак не слабости, а силы страны. Различайте незаконную интервенцию Путина и законный возврат хотя бы и бывшего гражданина. Когда научитесь, станете европейцами. А пока курите на обочине.

😀😀
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Саакашвили имеет поддержку на западе и ему доверяют там, и как говорят - под него сто процентов дадут. но он не возьмет там ни копейки и откажется от услуг мвф не сразу, но брать не станет там на всю катушку как эти и покончит с долговой ямой за счет воров и коррупционеров, за счет инвестиций защищенных законом Украины.
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І хто саме йому там довіряє?
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Несколько сотен из "всэпропащых"да кучка фанатов грузина.
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На Заході? От чого ти лізеш в чужі розмови зі своїм пропагандонством?
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Ты об этом в Грузии спроси что это за "мессия". А ведь он спровоцировал в 2008 году войну и Грузия в итоге потеряла большую часть территории.Тоже может план Кремля и он играл главную роль в этом. Боюсь что бы и у нас не повторился похожий сценарий.
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У нас так просто людей в тюрьму не садят-заслужил и пускай сидит.
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Вот бы так олигов арестовывали! Суд над гепой-допой уже закончился?
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"Бандитам тюрми"..що не так зраднюки
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небось судья тот же, что и автомайдановцев в тюрьмы бросал. и прокуроры те же
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а как ты думал все кто были при януковоче все вступили в бпп
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Закон є закон- він добре знав, на що йшов.
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Йому ніколи. Постити по 12-20 картинок в хвилину не так то й легко...
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Был уже один такой-за яйцо в портрет судил.На Рашке теперь,вечнолегитимный.Походу-скоро там два вечнолегитимных будет
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Ладно,теперь срочная новость:
Российские «следователи» нашли фотографию членов УНА-УНСО в 1992 году в Приднестровье

В России заявили, что экс-премьер-министр Украины, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк принимал участие в боевых действиях в Приднестровье
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Яценюк,не только чеченский моджахед,но и молдавский боевик-каратель- терминатор
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У нас настоящие патриоты-родные границы не прорывают как ваши адепты секты "Всэ пропало".
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патриоту Украины 60 суток,титушне бабло и рошеновский кондитерский набор
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал на 60 суток участника прорыва границы в Шегинях 10 сентября
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