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 Политика Украины
  209  10
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 Украина планирует просить об экстрадиции осужденного в оккупированном Крыму Чийгоза, - Чубаров

чубаров

Украина будет просить об экстрадиции осужденного в аннексированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

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"Мы с адвокатами уже выстроили дальнейший план, как спасать Ахтема Чийгоза, как освободить других политических узников", - сказал он на митинге в поддержку А.Чийгоза в среду в Киеве.

Вместе с тем, он признал, что решение - за президентом РФ.

"Осуществляя правовые шаги, подавая апелляцию и двигаясь к Европейскому суду по правам человека, мы одновременно будем пытаться принудить Россию экстрадировать, вернуть Ахтема Чийгоза в Украину", - заявил Р.Чубаров.

Он отметил, что для этого есть все основания. По его словам, то, что в приговоре "Верховный суд" аннексированного Крыма вынужден был назвать А.Чийгоза гражданином Украины, дает определенный шанс и механизм задействовать данный инструмент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты боятся крымских татар: силовики запугивали людей, которые хотели прийти на оглашение "приговора" Чийгозу, - Смедляев

Как сообщалось, 11 сентября т.н. "Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил А.Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора А.Чийгозу.
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там в стране животных какие-то выборы прошли на днях. ВОт бюллетень одного из избирателей
Украина планирует просить об экстрадиции осужденного в оккупированном Крыму Чийгоза, - Чубаров - Цензор.НЕТ 133
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Нахрен нам кацапский татар?Спаривать с Савченко?
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видимо надо еще стать на колени, так Путину приятнее будет. толку-то все равно ноль.
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Попросить можно, а получить - вряд ли...
Кацапам на своих насрать и бросить, но в чужих они вцепляются железными зубами!
На куски порежут, на двадцать своих не поменяют, но не отдадут. Сволочной народец.
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вранью, его осудил Суд Крыма, любые вась вась с ними, их признание
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Просто так за спасибо нам никого не отдадут.
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КацаКрысы кремля платили Крымским Ханам Дань с 1400 по 1700 годы,вот и крыша едет по поводу и без
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