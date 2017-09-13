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 При получении $70 тысяч взятки задержан Вахтанг Джакели - замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци"

укрзализныця

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк обнародовал информацию, что на взятке в 70 тысяч долларов задержан заместитель начальника департамента аудита и контроля ОАО "Укрзализныця" Вахтанг Джакели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: " Несколько часов назад, оперативниками СБ Украины задержан с поличным первый заместитель начальника департамента аудита и контроля ОАО "Укрзализныця" Вахтанг Джакели, при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 000 долларов США за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО "Украинская железная дорога". При этом, по решению данного вопроса Джакели В. планировал получить неправомерную выгоду в размере 300 000 долларов США.

О необходимости немедленного увольнения этой одиозной личности из рядов ПАО "УЗ" Министр Владимир Омелян говорил неоднократно, а сегодня мы все увидели результаты его "работы"!

Спасибо руководству СБУ за четкую и последовательную позицию по искоренению коррупционных схем в УЗ!

И кстати, сегодня мы имеем или не первый пример совместной работы Департамента безопасности ОАО "УЗ" и правоохранителей, надеюсь что не последний:)

Министерство инфрастуктуры всегда способствовало и будет способствовать всем правоохранителям в этом направлении и готово и в дальнейшем поддерживать антикоррупционные инициативы нового руководителя ОАО "УЗ"!

Далее будет интереснее! Работаем".

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ща будут полоскать всех украинцев у кого кровь не арийская. окно овертона.
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Он не украинец, появился только в мае месяце на горизонте.
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должности чиновника соответствует и размер взятки
(не то что сельский голова - два десятка яиц, шмат сала и пучок лука)

я знаю, что вы сейчас скажите, что сало уже по 100 и то "худое"...
все равно - уровень не тот
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ну ненада голов сельсоветов и в грош не ставить , землица щас ой как в цене , а толи еще будет , а без головатой подписи ни туды и не сюды !! а на щет железки там я слыхивал в убытке они , нерентабельны орут , тарифы опять повышать надобно ..
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Далее будет интереснее! Работаем".- прямо у Рабиновича с языка снял...
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Ну вот вам ещё один варяг польского разлива..............
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4 месяца как назначен.....не слабо так начал
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якщо посада вартує 300 000 $, то скільки "підійняти" планували?
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Да сейчас все СМИ шоколадные ведут дискриминацию что вот грузины криминальные авторитеты взяточники и будут мелькать в основном грузинские фамилии подсознательно вбивается все грузинское плохое идет властью направленная дискриминация по национальным признакам сейчас враг Саакашвили потом станет например болгарин начнут топить против болгар это явно видно подлая низкая власть чем хуже тем им лучше и главная цель всех запугать если не встанут на колени перед ними любимыми начнут в крови топить у власти моральные уроды.
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Ой, как правильно сказано. Они теперь в тему решили пошерстить именно грузин. А не начать ли с других НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ у власти ?
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Терміново збільшити зарплату всім чиновникам.Щоб отримували мільйон шомісяця.І стільки ж премії.Бо скоро милостиню проситимуть...
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ну а теперь понятно почему жена министра инфраструктуры может себе позволить накинуть глаз на майбах. Представляеш какие там гроши по рукам ходят
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Хм, щас по суду признают его назначение незаконным и выдворят нахер домой, он своё отработал...
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ВОРУЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ. (взятка в принципе воровство)
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Освободили место,под птенцов Ахметкиных
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Вы его вначале посадите, потом расказывайте об успехах...а то что он не сядет, к гадалке не ходи! Клиент еще спасибо скажет что сбросил лишние килограммы перед назначением на более ответственную должность.
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Хотелось бы знать сколько получит омелян за должность этого джакели?
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300K зелени налом за устройство на работу..Страна родная.
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А раньше на таможню устроится еще больше стоило
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Хахах, судя по фамилии - "соратник" Саакашвили. Щас гастролер выскочит защищать собрата
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Ну то що мы имеем?!МВД рокирнулось донецкими,УЖД ляжет туда же,типо под промышленников и предпринимателей во главе з Кинахом совковым.Электрика под Ахметиками,Банки з рашакпиталом.Воюем далi короче
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СБу б неплохо на это должность внедрить своего человека, чтоб представление иметь за какие такие возможности такие таксы и кто предлагает
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Веришь,що он брал взятку,а не его убрали из круга посвящённых.После Бальчуна,поле честных зачистят,та поставят на их место,своих.Вот и всё.
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Устройте меня на таку должность! 99% обязуюсь сразу отдавать на армию! Подотчетно так отдавать, прилюдно...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри получении $70 тысяч взятки задержан Вахтанг Джакели - замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци"
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