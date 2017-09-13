 При получении $70 тысяч взятки задержан Вахтанг Джакели - замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: " Несколько часов назад, оперативниками СБ Украины задержан с поличным первый заместитель начальника департамента аудита и контроля ОАО "Укрзализныця" Вахтанг Джакели, при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 000 долларов США за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО "Украинская железная дорога". При этом, по решению данного вопроса Джакели В. планировал получить неправомерную выгоду в размере 300 000 долларов США.
О необходимости немедленного увольнения этой одиозной личности из рядов ПАО "УЗ" Министр Владимир Омелян говорил неоднократно, а сегодня мы все увидели результаты его "работы"!
Спасибо руководству СБУ за четкую и последовательную позицию по искоренению коррупционных схем в УЗ!
И кстати, сегодня мы имеем или не первый пример совместной работы Департамента безопасности ОАО "УЗ" и правоохранителей, надеюсь что не последний:)
Министерство инфрастуктуры всегда способствовало и будет способствовать всем правоохранителям в этом направлении и готово и в дальнейшем поддерживать антикоррупционные инициативы нового руководителя ОАО "УЗ"!
Далее будет интереснее! Работаем".
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(не то что сельский голова - два десятка яиц, шмат сала и пучок лука)
я знаю, что вы сейчас скажите, что сало уже по 100 и то "худое"...
все равно - уровень не тот
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