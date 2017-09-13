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 Общество
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Все про:Гонгадзе (738) журналистика (2538) память (926)

 Акция памяти Гонгадзе и всех погибших при выполнении профессиональных обязанностей журналистов, состоится в Киеве 15 сентября

Украинские журналисты и медиа-организации приглашают коллег и неравнодушных граждан присоединиться к общей акции по увековечению памяти Георгия Гонгадзе и всех журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

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Памятные мероприятия традиционно пройдут 16 сентября - день исчезновения Георгия Гонгадзе.

В Киеве журналистов приглашают собраться 15 сентября в 19.00, на Майдане возле Монумента Независимости. Здесь состоится акция по чествованию памяти погибших журналистов - Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других.

Акция памяти Гонгадзе и всех погибших при выполнении профессиональных обязанностей журналистов, состоится в Киеве 15 сентября 01



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Организаторы призывают присоединиться всех желающих, а также провести подобные акции памяти в регионах.

Контакты: (044) 289-36-13

Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.

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Неуловимой струйкой что-то бежит по его ногам в такие дни ))
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Такая же история ждёт и жертв Майдана: юбилеи, чествования, пиар на фоне... а эти все жабы, шо давали приказы и лично участвовали(депутаты, судьи, мусара) - сладко жрут в ресторанах и мягко спят с бабами, и йух они ложили на нас, на закон, на Украину.
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Причастны и ответственны и Кучма, и, особенно, Литвин. Но их не тронет никто и никогда.
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Не смогли купить, поэтому убили...
Вечная память.
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Як би пукач скоро не застрелився.Разів тричі.В голову...
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лучше в Минске, когда рыжий там родиной торгует
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАкция памяти Гонгадзе и всех погибших при выполнении профессиональных обязанностей журналистов, состоится в Киеве 15 сентября
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