 Акция памяти Гонгадзе и всех погибших при выполнении профессиональных обязанностей журналистов, состоится в Киеве 15 сентября

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.
Памятные мероприятия традиционно пройдут 16 сентября - день исчезновения Георгия Гонгадзе.
В Киеве журналистов приглашают собраться 15 сентября в 19.00, на Майдане возле Монумента Независимости. Здесь состоится акция по чествованию памяти погибших журналистов - Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других.
Организаторы призывают присоединиться всех желающих, а также провести подобные акции памяти в регионах.
Контакты: (044) 289-36-13
Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.
В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.
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Вечная память.
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А КУЧМА БУДЕТ ???
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