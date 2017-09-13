EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  1451  29
Материалы по теме:
Все про:миротворцы (425) ООН (2226) Национальная гвардия (1267) Аллеров (72)

 Подразделения Нацгвардии в зоне АТО готовы к введению миротворцев ООН на Донбасс, - Аллеров

аллеров

Подразделения Национальной гвардии Украины, выполняющие задачи в зоне проведения АТО, готовы к введению миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом заявил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Российская армия и наемники должны покинуть Донбасс, прежде чем туда зайдут миротворцы, - Климкин

"Если это будет миротворческая операция под эгидой ООН, то мы готовы содействовать этим мероприятиям. Если это повлечет за собой необходимость увеличения (количества военнослужащих Нацгвардии в АТО - Ред.), то мы его обеспечим", - сказал он журналистам в Донецкой области в среду.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что на сегодняшний день все подразделения полиции и Нацгвардии готовы выполнять задачи в зоне АТО, "они абсолютно боеспособны и мотивированы".

Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это возможности введения миротворческой миссии ООН на Донбассе, С.Яровой сказал: "В том числе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Госпогранслужбы есть алгоритм взаимодействия с миротворцами в случае их появления на Донбассе, - Слободян

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина внесет письменный вариант инициативы о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс после согласования со странами-партнерами. По его словам, внесение Россией "сырого варианта" резолюции мешает Украине, которая сейчас ведет переговоры с партнерами.

Напоминаем, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Также читайте: Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, - Меркель

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
УКРАЇНЦІ ДАВНО БИ ЗВІЛЬНИЛИ ДОНБАСС ЯКБИ НЕ БАРИГИ ТА НЕ КОНТРАБАС
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло рубило через Донбасс сухопутный коридор в Крым! Эти Господа забыли,что без освобождения Крыма, все разговоры о Миротворцах Сплошной Порожняк, как и Минск 1 и Минск 2.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В отличии от тебя я не кацап и не всранный минстецивський гельминт .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Краще було послухати генсека ООН на цю тему: згодне ООН фінансувати цю місію чи ні, все інше порожні балачки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То шо - сепары скоро будут заседать в ВРУ? а к тому и идет...а про Крым - ни слова!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судебные иски придется забрать,у вас гражданский конфликт
 показать весь комментарий
Ответить
 
Готова ли Украина, готовы ли те, кто каждый день на нуле - это не важно. Важнее всего, что карательные войска поросенка дали свое добро
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего не понятно. Что за миротворцы. Каких стран.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пока рашка сидит в СБ никаких миротворцев не будет. хватит уже фантастики
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина против миротворцев в том числе и расейских, на линии соприкосновения с террористами только на всей територии конфликта......террористы и куйло против миротворцев ООН и украинских в их составе,на все територии ОРДЛО - толку не будет....мыльный пузырь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В цього красавця дочка на росії живе. Ненавидить Україну. А воно їй лайкає. Мєнт є мєнт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Камень з романом, ти вже щось тут прокоментуй українською а потім звинувачуй у кацапізмі, дурень) це Клімпуш Цинцадзе говорить а ні СшА. Читач не повинен усіляку дурню знати яка є в мережі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ничего, что у РФ в ООН право вето? И вообще, шоколадный фельдмаршал по принципу Турчинова занимается болтовней и разными прожектами. Как же нам освободить Донбасс, ничего при этом не делая? И почему вдруг за десятилетия Приднестровье и Абхазия с Осетией никак в Молдавию и Грузию не вернулись? Есть пример. когда РФ вернула оккупированное?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бред!
Мир на Донбасс принесут не мифические миротворцы, а сильная, обученная и мотивированная украинская армия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
серёжик гранчакин "ни" з США не тот табак, надо нэ США
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иванко, йди похмелись, не зрозумів що ти базікаєш тут. До тебе ніхто не звертався.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем вообще их такая кодла занимается?
Нахрена нам такое огромное количество внутренних войск? С кем "внутри" страны они собираются воевать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так называемый
"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодразделения Нацгвардии в зоне АТО готовы к введению миротворцев ООН на Донбасс, - Аллеров
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти