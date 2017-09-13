 Подразделения Нацгвардии в зоне АТО готовы к введению миротворцев ООН на Донбасс, - Аллеров

Об этом заявил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если это будет миротворческая операция под эгидой ООН, то мы готовы содействовать этим мероприятиям. Если это повлечет за собой необходимость увеличения (количества военнослужащих Нацгвардии в АТО - Ред.), то мы его обеспечим", - сказал он журналистам в Донецкой области в среду.
В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что на сегодняшний день все подразделения полиции и Нацгвардии готовы выполнять задачи в зоне АТО, "они абсолютно боеспособны и мотивированы".
Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это возможности введения миротворческой миссии ООН на Донбассе, С.Яровой сказал: "В том числе".
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина внесет письменный вариант инициативы о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс после согласования со странами-партнерами. По его словам, внесение Россией "сырого варианта" резолюции мешает Украине, которая сейчас ведет переговоры с партнерами.
Напоминаем, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
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https://censor.net.ua/news/455054/v_sluchae_prinyatiya_resheniya_o_vvedenii_mirotvortsev_na_donbass_ssha_gotovy_byli_by_podderjat_eto
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Мир на Донбасс принесут не мифические миротворцы, а сильная, обученная и мотивированная украинская армия!
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Нахрена нам такое огромное количество внутренних войск? С кем "внутри" страны они собираются воевать?
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"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
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