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 Происшествия
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 Российские наемники применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в Авдеевке, а возле станции Донец - минометы 82 мм, - штаб АТО

ато

С начала суток в районе проведения АТО обстановка оставалась относительно спокойной. Как и вчера, в светлое время суток боевики почти прекратили обстрелы украинских позиций. А из пяти случаев открытия огня со стороны российских наемников, которые зафиксированы с полуночи, два обстрела характеризуются как неприцельные.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "В частности, на Приморском направлении ночью и утром оккупанты неприцельно били по нашим позициям из стрелкового оружия и гранатомета вблизи Старогнатовки и Водяного.

На Донецком направлении около 6 утра враг открывал огонь из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениях в окрестностях Авдеевки. Почти в это же время наемники били из крупнокалиберных пулеметов в районе Опытного.

На Луганском направлении боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра возле станции Донец.

Строго придерживаясь мирных договоренностей, с начала суток силы АТО огонь в ответ не открывали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов в районе Старогнатовки, - пресс-центр штаба АТО
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Таму, што у iх няма Бога нi у сэрцы нi у галаве.
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барыга наслаждаеться запретом на ответку парашинцам. А то торговый партнер нападе.
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"Строго придерживаясь мирных договоренностей, с начала суток силы АТО огонь в ответ не открывали". - терпилы...
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пристреливаются к газопроводу, ну подорвут, ну и что, мы новый построим подняв на копеечку всей стране.......
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02.03.17 09:19 Кабмин обязал бесплатно поставлять электричество на оккупированные территории Луганщины, - гендиректор Луганского энергетического объединения
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потому что там же нашилуди. и дамбасянен с маланцем братьянавекъ.
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а может это уже не наемники, а российские голубые каски,как Петя просили?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в Авдеевке, а возле станции Донец - минометы 82 мм, - штаб АТО
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