 Российские наемники применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в Авдеевке, а возле станции Донец - минометы 82 мм, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "В частности, на Приморском направлении ночью и утром оккупанты неприцельно били по нашим позициям из стрелкового оружия и гранатомета вблизи Старогнатовки и Водяного.
На Донецком направлении около 6 утра враг открывал огонь из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениях в окрестностях Авдеевки. Почти в это же время наемники били из крупнокалиберных пулеметов в районе Опытного.
На Луганском направлении боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра возле станции Донец.
Строго придерживаясь мирных договоренностей, с начала суток силы АТО огонь в ответ не открывали".
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