 Заседание по делу "титушек" времен Революции Достоинства в который раз перенесли из-за отсутствия состава суда

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Следующее заседание назначено на 21 сентября. На данном этапе в суде исследуются материалы дела. Заседание не удалось провести, потому что один из присяжных - Владимир Лопада - не явился в суд. Судья Евгений Мартынов отметил, что суду не удалось с ним связаться, так как Лопада не брал телефонную трубку. Один из присяжных сказал, что Лопада якобы отсутствует по важным семейным обстоятельствам. "Мы в который раз не можем сформировать состав суда. У нас, к сожалению, остались только основные присяжные", - сказал судья Мартынов.
Согласно законодательству, суд присяжных включает двух профессиональных судей, трех постоянных присяжных и двух запасных присяжных. Согласно, УПК, суд присяжных рассматривает исключительно дела, где возможно наказание в виде пожизненного лишения свободы. В деле Костенко, Гебана и Погребного в составе суда уже заменены двое постоянных присяжных. Таким образом, если будет исключен еще один присяжный, то его не будет кем заменить. В случае изменения состава суда дело придется слушать заново. Присяжные были привлечены к рассмотрению дела по желанию самих обвиняемых.
13 сентября суд только продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых Костенко и Гебана.
Обвиняемый Погребной раньше находился под домашним арестом, а сегодня у него никакой меры пресечения, но он регулярно является в суд. Костенко, Гебан и Погребной обвиняются в стрельбе из огнестрельного оружия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на углу улиц Большая Житомирская и Владимирская в участников Евромайдана.
В виде максимального наказания им угрожает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Это лишний маркер шоколадных "реформ", которыми нас кормит оффшорный "патриот".
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Кто ж своих соратников посадит?
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