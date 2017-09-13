EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Общество
  637  37
Материалы по теме:
Все про:Салий (21) суд присяжных (30) титушки (554)

 Заседание по делу "титушек" времен Революции Достоинства в который раз перенесли из-за отсутствия состава суда

титушки

Шевченковский суд Киева 13 сентября не смог провести слушания по делу Сергея Костенко, Олега Гебана и Геннадия Погребного, которые обвиняются в стрельбе по активистам Евромайдана 18-19 февраля 2014.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Следующее заседание назначено на 21 сентября. На данном этапе в суде исследуются материалы дела. Заседание не удалось провести, потому что один из присяжных - Владимир Лопада - не явился в суд. Судья Евгений Мартынов отметил, что суду не удалось с ним связаться, так как Лопада не брал телефонную трубку. Один из присяжных сказал, что Лопада якобы отсутствует по важным семейным обстоятельствам. "Мы в который раз не можем сформировать состав суда. У нас, к сожалению, остались только основные присяжные", - сказал судья Мартынов.

Согласно законодательству, суд присяжных включает двух профессиональных судей, трех постоянных присяжных и двух запасных присяжных. Согласно, УПК, суд присяжных рассматривает исключительно дела, где возможно наказание в виде пожизненного лишения свободы. В деле Костенко, Гебана и Погребного в составе суда уже заменены двое постоянных присяжных. Таким образом, если будет исключен еще один присяжный, то его не будет кем заменить. В случае изменения состава суда дело придется слушать заново. Присяжные были привлечены к рассмотрению дела по желанию самих обвиняемых.

13 сентября суд только продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых Костенко и Гебана.

Обвиняемый Погребной раньше находился под домашним арестом, а сегодня у него никакой меры пресечения, но он регулярно является в суд. Костенко, Гебан и Погребной обвиняются в стрельбе из огнестрельного оружия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на углу улиц Большая Житомирская и Владимирская в участников Евромайдана.

В виде максимального наказания им угрожает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так барыгам без титушек никак ,кто будет убивать вышедших на протест людей ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это раньше они были титушки,а теперь они разминирую КПП и защищают западную границу от врагов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из за отсутвия титушни. Все РАБОТАЮТ теперь на НОВЫх хозяинов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
щеколадники своих бойцов обижать не будут,теперь они у них на службе - бить добробатов и активистов. Очередная перемога,жити по-новому,по-рошеновски.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да. Особенно такой мрази,как у нас у власти .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
титушек давно не осталось, они теперь петюшки. кто же их теперь посадит? "реформированный" верховный суд может?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Час настав суди трошки вішати в повному складі! Ой настав час, ой настав!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уроды блин. Была б нормальная власть - за такие выбрыки демонстративно посадили б 5-10 судей (уверен на 100% у каждого этого урода есть за что). Остальные - дважды подумали перед тем как в наглую саботировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судьи в Украине в своем большинстве саботажники. они спят и видят времена овоща.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та щас,им сейчас намного лучше,делаешь то что и при овоще,только зарплаты и взятки в разы больше,даже похороны и то за счет государства
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Им сейчас гораздо лучше,помимо всего дерьма - зарплаты и пенсии официальные и о..енные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
но они понимают, что спрос с них будет, если косо насадят. просто агрессия остановила поступь Майдана и это их спасло, но я думаю не на долго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как по мне,то нашему народу все нравиться - сумашедшие тарыфи и цены,нищета и беспредел - так что врядли,что-то будет.А по поводу войны - да,но уже три года прошло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У тебя хороший пессимизм. все буде Украина! не журыся братэ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо . Стараюсь,потому что есть за кого и за что.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и при этом многие кричат, что Николозович был деспотом в Грузии и пересажал пол страны, нафига нам такое? А может пора и у нас, в Украине, провести настоящую саакашвилевскую люстрацию, судей,высоких чиновников, ментов, таможенников и т.д.. Только не по барыжному, а так, с пристрастием в рамках закона. Тогда, смотришь, и в бюджет капнет не кисло, и тарифы возможно очеловечатся (от аваковского "офизичить"). И еще, Михаил показал в Грузии, что унего есть "яйца" и он пошел на внеочередные выборы президента, а барыга к сожалению, наверное "евнух", вот и верещит вранье как свин с самого начала https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA
 показать весь комментарий
Ответить
 
думаю будет и суд и кто хочет сможет сужится по закону а не по заносу
 показать весь комментарий
Ответить
 
к таким скотам только способ известного очкарика с глоком подходит (прострелить ягодицу каждому)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а в следующий раз будет из за болезни, самоотвод, потом новый судья, снова болезнь...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На пороге уже новая революция. а тут еще со старой не разобрались
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как добровольцев судить и суд в полном составе , и судьи не самоотводятся. А по делу Майдана тотальный саботаж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ссат судьишки! Ссат. Это им не бабло сбивать, да уродов отмазывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уж лучше бы не печатали таких новостей! Бо сводит скулы и хочется взять в руки какое-нибудь орудие убийства!
Это лишний маркер шоколадных "реформ", которыми нас кормит оффшорный "патриот".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот это да...вот это "незаменимые профессионалы"...а когда же они будут рассматривать другие дела по "титушкам-рейдерам"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
уточнение,времен революции,скоро напишут,времен правления кондитера,ведь куда не кинь.влада везде привлекает их решать свои дела
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заседание по делу "титушек" времен Революции Достоинства в который раз перенесли из-за переименования их в петУшки, и передислокацией на КПП Шигини.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А че торопиться-то? Это ж не Саакашвили. А там и срок давности сплыве.
Кто ж своих соратников посадит?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаседание по делу "титушек" времен Революции Достоинства в который раз перенесли из-за отсутствия состава суда
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти