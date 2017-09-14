 Аграрное предприятие обвиняет полицию и СБУ в содействии рейдерам. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат предприятия Александр Тумаркин.
Ранее мы писали о нападении на Петрова, которое он связывает со своими оппонентами, и считает началом рейдерского захвата предприятия ООО "Светильнянсоке", расположенного в Броварском районе Киевщины.
По словам Тумаркина, действия правоохранителей, в частности, сотрудников СБУ и Нацполиции, согласованы с действиями оппонентов Петрова. Среди них - Алексей Присяжнюк, сын ныне покойного соучредителя компании, который является совладельцем уставного капитала одного из предприятий.
"Свои претензии к Петрову он оформил как предложение покупки доли в одном из предприятий. Не дождавшись рассмотрения этого предложения, он просто откровенно нанял бандитов и, похоже, полицию и СБУ", - утверждает адвокат.
По его словам, во вторник 5 сентября в офис ООО "Светильнянское" около 11 часов приехал Присяжнюк в сопровождении полутора десятка молодых людей спортивной наружности, часть из которых представлялись его адвокатами.
"Присяжнюк поставил Петрову ультиматум: "Либо выкупай мою часть в бизнесе по такой цене как я говорю, либо я сейчас переоформляю свою долю на нового собственника и разбирайся потом с ним". При этом сроки, отведённые законом на ответ по его предложению еще не вышли. Также Присяжнюк представил представителя нового покупателя и попытался без соблюдения необходимых юридических процедур и своевременного уведомления провести сборы участников, на которых собирался огласить решение о продаже своей доли третьему лицу. Сопровождавшие Присяжнюка люди также намекали, что они могут заодно купить и долю Петровых. Сопровождающие блокировали работу офиса предприятия и не стесняясь демонстрировали оружие", - заявляют в ООО "Светильнянское".
Как утверждает Тумаркин, вместе с Присяжнюком в офисе предприятия появился сотрудник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Дмитрий Подласый. По его словам, он потребовал у охранников Петрова предоставить документы, подтверждающие личность, а также документы на ношение оружия. Подласый вручил должностным лицам ООО "Светильнянское" и Петрову повестки на допрос, а также список требуемых документов.
В тот же день, 5 сентября, на предприятие несколько раз приезжал Виктор Волоха - бывший партнер Петрова и Присяжнюка, который был исключен из состава учредителей после того, как попытался совершить рейдерский захват совместных предприятий. Он прибыл с адвокатами в сопровождении машины патрульной полиции. Он требовал от сотрудников предприятия показать ему хозяйственные документы предприятия, а также пытался проверить выезжающий с предприятия транспорт.
Также на предприятии утверждают, что большую часть следующего дня, 6 сентября, на подъезде к ООО "Светильнянское" дежурила патрульная машина Нацполиции, находящиеся в которой сотрудники фотографировали и проверяли документы всех выезжающих с предприятия грузовиков, мотивируя это тем, что к ним поступают жалобы о хищениях на данном предприятии.
"Волоха и Присяжнюк координируют свои действия, у них одни и те же адвокаты, - говорит Тумаркин. - Утром во вторник Присяжнюк с юристами, адвокатами, вооруженным людьми, вместе с сотрудником СБУ приходит на предприятие с целью якобы провести собрание, о котором никто не знал. А вечером этого дня и в последующие дни Волоха в сопровождение того же адвоката вызвал полицию и начал останавливать автомобили с загруженным зерном и проверять документы. При том, что предприятие к нему никакого отношения не имеет".
Адвокат Тумаркин настаивает на том, что ход событий свидетельствует о едином умысле, охватывающем всех названных лиц.
"Цель одна - выяснить возможность, где и сколько можно забрать в будущем и по какому месту ударить", - сказал он.
Узнать позицию Алексея Присяжнюка не удалось. Цензор.НЕТ пытался в телефонном режиме поговорить с ним, однако он бросил трубку, как только узнал по какому вопросу к нему обращается журналист.
Адвокаты и сами Петровы готовятся защищать свои права в суде, но опасаются, что действия сотрудников правоохранительных органов нанесут непоправимый ущерб их бизнесу и предприятиям. Они просят контролирующие органы проверить законность действий правоохранителей и не допустить вмешательства в хозяйственную деятельность компаний.
В частности, они ставят вопрос о том, на каком основании представители Нацполиции содействовали действиям Волохи по остановке и проверке машин, выезжающих с предприятия. Также вопрос у адвокатов вызывают действия сотрудника СБУ Подласого, так как дело о хозяйственной деятельности ООО "Светильнянское" и других Предприятий Петрова открыто по ст. 191 Уголовного кодекса, досудебное расследование по которой должно проводиться в форме частного обвинения (нетяжелое преступление). Данная статья предусматривает, что открыто дело может быть только по заявлению потерпевшего, то есть самой компанией ООО "Светильнянское", а от имени компании такого заявления никто не подавал. Однако ходатайство о прекращении уголовного производства остается без рассмотрения. К тому же, данное дело должна расследовать Нацполиция, однако фактически, как утверждают адвокаты, следствие осуществляет сотрудник СБУ Подласый.
По словам Тумаркина, следователь МВД объяснила наличие в материалах дела сыщика СБУ наличием поручения на выполнение следственных действий, которое она дала СБУ. Также адвокат утверждает, что следователь МВД не интересуется этим уголовным делом, "вероятно, потому что заранее было решено, что этим делом будет опекаться СБУ".
Петровыми и директором ООО "Светильнянское" уже поданы жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов и иск в суд о необходимости закрытия криминального производства по ст.191 ввиду отсутствия оснований для его продолжения.
Цензор.НЕТ направил официальные запросы в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и в ГУ Нацполиции в Киевской области с просьбой прокомментировать обвинения в содействии одной из сторон конфликта.
Тем временем представители Петрова во время допроса в СБУ 12 сентября передали следователю очередную жалобу на действия сотрудников Броварского районного управления ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
"Следователь СБУ попытался нас допросить, мы давать показания отказались. Господин Петров ему сказал, что не доверяет ему и считает его лицом, работающем на одну из сторон конфликта, а именно на сторону Алексея Присяжнюка", - добавил адвокат.
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и иметь такую хлеборезку как у офшоренка,гнойсмана,и реви
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Слава бе бе бе !
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