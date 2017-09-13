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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4352) Порошенко (13786) СНБО (3276)

 "Мы научились рационально использовать каждую копейку", - на заседании СНБО обсудили "оборонные" статьи бюджета

порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в среду обсудил "оборонные" статьи проекта государственного бюджета на 2018 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал в Фейсбуке.

В тексте президентского сообщения отмечается: "В гривнах расходы на оборону в 2017 году существенно выросли по сравнению с 2013 годом.

Если же считать в долларовом эквиваленте, то за примерно одинаковые деньги мы обеспечиваем войско на более высоком уровне, чем тогда.

В результате мы способны сдерживать сильную армию на континенте, которая в пять раз больше нашей, а ее военный бюджет в отдельные годы превышал наш в 16 раз!

Мы научились рационально использовать каждую копейку бюджетных средств.

"Оборонительные" статьи Госбюджета-2018 стали предметом обсуждения сегодняшнего заседания СНБО".

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Точно, на оборону - КОПЕЙКИ, а себе - миллиарды на крови.
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Виділення грошей на катери Гюрза та Кентавр, на медичні автомобілі Богдан на базі китайського пікапа, які збираються на заводах порошена - це злочин! За це буде суд і тюрма!
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Ну да рюкзаки сина Авакова, з каркасом з водопроводних пластикових труб.
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откат это вчерашний день-порошенко всесь госзаказ направил на свои заводы
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пардон, что не в тему!

"больше всего кощей бессмертный боялся сальмонеллеза!
та и говорил - смерть моя в яйце..."
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Сдерживать сильную армию это хорошо,а освобождать оккупированные территории в каком веке будете?
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Рационально - каждую копейку ?
Сколько стоит резина на Мерседесе Гнойсмана ?
Когда он садился на велосипед ?
Хотя бы для пиара ?
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мы заметили. вы научились. вы научились как рационально использовать каждую копейку. например при покупке яхты нужно все потратить на яхту и никопейки на народ.
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Мне кажется что не подписывать Ассоциацию с ЕС и лишать гражданства Саакашвили Януковичу и Порошенко советовал один и тот же советник...
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Ох и темные дела вершат господа,под покрывалом господина шоколада.
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Самолёты вертолёты танки и БТРы шастають по всей Нэньке что кобылы Будулая.Новенькие красивые что Плешь Путлера Педофила блестят.Кому не нравится Чемодан-Вокзал-Солнечный Магадан
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Посмотри фотки сухпая лухандонских обконченцев, там рашена полно
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Донбасс кормит всю Украину + Антона Геращенко
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навчились обдирать людей тарифаами коли гроші МВФ не дає
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Министр обороны Полторак: "Оплот" - "современная боевая машина, которая в настоящее время экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении Вооруженных Сил Украины"

- Куме, і це після трьох років війни? Так хто з Росіею воює, ми чі "многие страны мира"?!
- З таким говнокомандуючим "Оплот" з'явиться раніше у терористів чім у наших військових.
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Скандальный стрим! Парасюк, Семенченко и Соболев рубят правду матку! https://youtu.be/Izb_8G-dSWg ."Мы научились рационально использовать каждую копейку", - на заседании СНБО обсудили "оборонные" статьи бюджета - Цензор.НЕТ 175.
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ПАРАСЮК З НОГИ ВАС ВСІХ ЗАМОЧЕ, ДАЖЕ БОЯГУЗА КЛИЧКА ЗАВАЛЕ , ЯКЩО НАРОД СКАЖЕ
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у него одна нога весь кабмин бережет!!!
думаю он его и заменит!!!
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поэтому закупили гнилую тушенку, рюкзаки по блату у сотрудника.......
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аякжеж...гарант сказав і всі повірили.переведемо дух і від захоплення будем стоячи аплодувати а можливо не стоячи і не зовсім аплодувати....
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ОПУБЛИКУЙТЕ этот документ, (прям ЧИ не секрет (кому надо вы уже его показали за 15 серебренников), а для нас ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ - ХОТИТЕ НЕТ. Откройте информацию движения денег по Казначейским счетам, (ведь посути это НАШИ (налогоплательщиков) деньги)
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ЯКБИ НЕ ВАША РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ТО УКРАЇНЦІ БИ ЖИЛИ В САМІЙ СЧАСТЛИВІЙ КРАЇНІ
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Короче понятно, деребанить бюджет будут до последней копейки.
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы » Кабмин вернул "Пупсу" "Укрспирт"
13.09.2017, 18:15 • 298 • 1

"Укрспирт" вернули Кривицкому ("Пупсу"). Или как Петр Алексеевич себе боевиков покупает.
Спиртовая тема, как вы знаете, всегда была максимально криминализированной. При Януковиче ее курировали группировки Алексея Чеботарева («Чеба») и Юрия Иванющенко («Енакиевский»).
Именно эти группировки обеспечивали "семью" боевиками во время столкновений 13-14 года.
Сегодня Кабмин назначил вр.и.о. главы Укрспирта некоего гражданина Юрия Лучечко, ранее бывшего советником главы госконцерна.
Читайте также: Яценюк станет "пупсом" земли
Лучечко - человек беглого экс-главы Укрспирта Михаила Лабутина, курируемый генералом СБУ Писным.
Оба - люди, близкие к авторитету Кривицкому (Пупс), который отвечает за титушек у Петра Алексеевича (помните, столкновения под Радой с брошенной гранатой?).
Именно по протекции Лабутина (находится в розыске за хищение в Укрспирте 1 млрд гривен) Лучечко был назначен директором Сторонибабского МПД ГП «Укрспирт» (Львовская область).
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А перед тем, как Лучечко стал советником главы "Укрспирта" - с каждым из директоров МПД Укрспирта проводил беседу находящийся в международном розыске Михаил Лабутин.
Именно Лучечко решал в Укрспирте какое МПД будет работать и отпускаьт контрафактный спирт по "госпрограмме" (без уплаты акцизов).
Сейчас руководитель "госпрограммы" возглавит весь концерн... С чем я и поздравляю главу правительства Владимира Гройсмана, которому приписывают "надзор" за "госпрограммой".
http://dubinsky.pro/programma-groysmana
Очередная "успешная" реформа...
Александр ДУБИНСКИЙ
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"Мы научились рационально использовать каждую копейку", - на заседании СНБО обсудили "оборонные" статьи бюджета" - правильно, а в это время министерство юстиции придумало схему распила бюджета через судебных исполнителей, путём начисления фантастических премий за выигранные споры одной государственной конторы у другой, т.е. за перенос бумажки начислили себе 14 млн клеркам, с условием отката наверх, только пока непонятно, думаю Грося не остался в стороне.
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Интересно, а ему в нашей Галактике Млечный Путь хоть одно существо ещё верит?
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Учиться блин в школе надо было. А в правительстве пахать и желательно не в свой карман.
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Рационально воровать?!Это шо то новенькое..
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Есть министр обороны со свитой ,есть глава нацбезопастности со свитой.За что отвечает контора "рога и копыта" СНБО?
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Было заявлено,что конфискованные полтора миллиарда ДОЛЛАРОВ пойдут на ВСУ.Деньги уже поступили.Было объявлено,что в ВСУ поступило 500 миллионов ГРИВЕН и то,якобы из личных счетов Порошенко.Это заявление сделано официально помощником ПорошенкоВ декларации Порошенко эта сумма НЕ ОТРАЖЕНА...Где "застряли" эти деньги или кто их куда пустил в оборот?
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если бы это было правдой и каждая копейка оборонного бюджета расходовалась рационально, то Украина на глазах начала бы преобразовываться в страну с развитой промышленностью. Это ведь только совдеп потенциал военных разработок хоронил под грифом секретно. Нормальные страны после обеспечения нужд военного ведомства всегда отправляли новые достижения в экономику, служить обществу, давать работу и зарабатывать для него. Именно всего этого и нет в Украине по состоянию на сегодняшний день. Отсюда простой вывод: нет, мы все еще не научились использовать каждую копейку военных нужд рационально. Хотя хорошо уже то, что мы говорим об этой необходимости, это означает, что мы ушли от советского наследия в этом вопросе.
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Щось менi пiдсказуе,що Петро,вже давно гривны не бачив,не те що копiйку
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Ну таки да. В офшорах цент доляр береже.
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Журналисты издания "Радио Свобода" спросили у жителей Киева, почувствовали ли они рост цен на мясо и молоко. Опрос проводился в центре столицы. "Ну что, переходим на более дешевые продукты. Ничего не поделаешь, так живут пенсионеры", - ответил пенсионер на вопрос журналиста. "Я не отслеживаю цены конечно. Но я заметила, что определенный набор продуктов, который я могу купить на 100 гривен, уменьшился", - сказала прохожая девушка. "Цены изменились. Я перехожу на овощи", - прокомментировала подорожание юная девушка. "Очень тяжело выживать. Я себя ограничиваю во всем", - высказалась женщина.
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нет уже ни приличных, ни неприличных слов комментировать этот бред с враньем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы научились рационально использовать каждую копейку", - на заседании СНБО обсудили "оборонные" статьи бюджета
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