 "Мы научились рационально использовать каждую копейку", - на заседании СНБО обсудили "оборонные" статьи бюджета

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал в Фейсбуке.
В тексте президентского сообщения отмечается: "В гривнах расходы на оборону в 2017 году существенно выросли по сравнению с 2013 годом.
Если же считать в долларовом эквиваленте, то за примерно одинаковые деньги мы обеспечиваем войско на более высоком уровне, чем тогда.
В результате мы способны сдерживать сильную армию на континенте, которая в пять раз больше нашей, а ее военный бюджет в отдельные годы превышал наш в 16 раз!
Мы научились рационально использовать каждую копейку бюджетных средств.
"Оборонительные" статьи Госбюджета-2018 стали предметом обсуждения сегодняшнего заседания СНБО".
1102 58
Материалы по теме: Оборона
В рамках учений "Непоколебимая стойкость-2017" ВСУ форсировали Днепр. ФОТОрепортаж(118)
Официальная церемония открытия международных учений Rapid Trident-2017 прошла на Львовщине. ФОТОрепортаж(25)
ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны. ФОТОрепортаж(52)
Российская пропаганда решила вмешаться в спор о цвете форменного берета украинских морских пехотинцев, - Гайдукевич(98)
Первая фаза международных учений Rapid Trident-2017 стартовала в Украине, - Минобороны(34)
Военные учебные заведения получили 6 комплексных динамических тренажеров для подготовки экипажей танка Т-64-Б(БВ), - Минобороны(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"больше всего кощей бессмертный боялся сальмонеллеза!
та и говорил - смерть моя в яйце..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сколько стоит резина на Мерседесе Гнойсмана ?
Когда он садился на велосипед ?
Хотя бы для пиара ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Куме, і це після трьох років війни? Так хто з Росіею воює, ми чі "многие страны мира"?!
- З таким говнокомандуючим "Оплот" з'явиться раніше у терористів чім у наших військових.
Ответить
Ответить
Ответить
думаю он его и заменит!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
13.09.2017, 18:15 • 298 • 1
"Укрспирт" вернули Кривицкому ("Пупсу"). Или как Петр Алексеевич себе боевиков покупает.
Спиртовая тема, как вы знаете, всегда была максимально криминализированной. При Януковиче ее курировали группировки Алексея Чеботарева («Чеба») и Юрия Иванющенко («Енакиевский»).
Именно эти группировки обеспечивали "семью" боевиками во время столкновений 13-14 года.
Сегодня Кабмин назначил вр.и.о. главы Укрспирта некоего гражданина Юрия Лучечко, ранее бывшего советником главы госконцерна.
Читайте также: Яценюк станет "пупсом" земли
Лучечко - человек беглого экс-главы Укрспирта Михаила Лабутина, курируемый генералом СБУ Писным.
Оба - люди, близкие к авторитету Кривицкому (Пупс), который отвечает за титушек у Петра Алексеевича (помните, столкновения под Радой с брошенной гранатой?).
Именно по протекции Лабутина (находится в розыске за хищение в Укрспирте 1 млрд гривен) Лучечко был назначен директором Сторонибабского МПД ГП «Укрспирт» (Львовская область).
Читайте также: Балога у переписці з міністром вилаявся на БПП. ВІДЕО
А перед тем, как Лучечко стал советником главы "Укрспирта" - с каждым из директоров МПД Укрспирта проводил беседу находящийся в международном розыске Михаил Лабутин.
Именно Лучечко решал в Укрспирте какое МПД будет работать и отпускаьт контрафактный спирт по "госпрограмме" (без уплаты акцизов).
Сейчас руководитель "госпрограммы" возглавит весь концерн... С чем я и поздравляю главу правительства Владимира Гройсмана, которому приписывают "надзор" за "госпрограммой".
http://dubinsky.pro/programma-groysmana
Очередная "успешная" реформа...
Александр ДУБИНСКИЙ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить