 На все руководящие должности в Нацполиции будут назначаться лишь офицеры, участвовавшие в АТО, - Яровой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.
"По решению министра внутренних дел Украины, главы Национальной полиции все руководители полиции областей должны пройти через зону проведения антитеррористической операции. На все руководящие должности Нацполиции мы приглашаем офицеров, которые принимали непосредственное участие в подразделениях в зоне проведения АТО", - отметил С.Яровой во время рабочего совещания в г.Мариуполь Донецкой области в среду.
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Достатньо і як Порошенко молодший...
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чи немаї значення аби з Ато.
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Имею мысль, что процент покрытия корочками ато у кабинетного пузатого мусорского руководства близок к 100%.
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часть из них необходимо грхнуть
вот тогда остальная часть сама поменяется
.
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Кстати Ляшко ответил за свой ролик о войне где сепаратиста брал ? )))
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Блдь, вы нас всех за дураков держите?
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блдь, голубан тоже участвовал в АТО.
с какой стороны, блдь ?
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Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»
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Респект и уважение Арсену Борисовичу! Вот только данное решение немного запоздалое.
Интересно данные субъекты в каких должностях будут находиться в зоне АТО?
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А вот это полная глупость..
Во-первых, сейчас бумажка участнику АТО не имеет только ленивый.
Во-вторых, если есть хороший специалист, то пофиг был он в ато или нет.
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тех кто на второй и третей линии?
а,на нульёвочке им слабо?)
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полиция стоит только на третьей линии в АТО,где стреляют ,когда набухаются
вот на нульёвочке им слабо постоять,там сепарня постреливает неслабо
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