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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (8696) Антитеррористическая операция (17437) руководство (20)

 На все руководящие должности в Нацполиции будут назначаться лишь офицеры, участвовавшие в АТО, - Яровой

яровой

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявляет, что на все руководящие должности в Национальной полиции Украины будут приглашаться лишь офицеры, которые участвовали в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

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"По решению министра внутренних дел Украины, главы Национальной полиции все руководители полиции областей должны пройти через зону проведения антитеррористической операции. На все руководящие должности Нацполиции мы приглашаем офицеров, которые принимали непосредственное участие в подразделениях в зоне проведения АТО", - отметил С.Яровой во время рабочего совещания в г.Мариуполь Донецкой области в среду.

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З якої сторони приймавші участь? Як Голубан за терористів?
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Та ну?!! Ти шо таке балакаєш!!! На голову не налазить...
Достатньо і як Порошенко молодший...
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Так молодший в АТО не воював, він в тилу сидів.
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Навіть палець собі не порізав "вАТО" не те щоб якесь поранення чи контузію отримав, навіть пороху не понюхав від вибухів ворожих снарядів. Таке перебування "вАТО" у більшості прокурорів та ментів.
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Вже на всі відповідальні посади керівників обласних УМВС призначили сепарів януковича, кого ще вони збираються призначати з досвідом АТО? Старшими регулювальниками дорожнього руху?
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Є з кого вибирати... За статистикою в Україні вже більше 313 тис. учасників АТО. Афганці давно відпочивають... А реально цього статусу заслуговує кожний четвертий, причому у кращому випадку. Ех, Гондурас-Гондурас...
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с последующим заочным обучением в средней школе.
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З якої із сторін,
чи немаї значення аби з Ато.
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В смысле - воевали, или в баньке парились где-то в глубоком тылу? Или без разницы?
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Этого минометчика, сына главного вора страны тоже?
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лишь офицеры, участвовавшие в АТО, .....мне так каэтся, что % 70 всех офицеров ,которые будут приглашаться, по документам таки участвовали в АТО.
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а іншого в цих шулерів не виходить одні грьобані схеми.
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Участие в фальшивом АТО - не лучший критерий для назначения на должность.
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Клон фучеджи. Реформи нема. Її з'їв начальник Подільського ВП ГУНП Одеської області.На все руководящие должности в Нацполиции будут назначаться лишь офицеры, участвовавшие в АТО, - Яровой - Цензор.НЕТ 8869
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Каждый второй мусор выправил себе участника АТО, при этом или не приближаясь в зоне АТО вообще или бухая водку на блокпостах 3 линии.

Имею мысль, что процент покрытия корочками ато у кабинетного пузатого мусорского руководства близок к 100%.
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троллота и плаксы - как же вы возбудились - на это скажу - зрада отменаеться все прошли через АТО))))
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На должность - должны назначаться, некие "романтики", а проще? Преданные профессии, делу, людям и в целом - стране. Разве нет на гражданке лиц, обезображенных коефициентом IQ? Здесь нужны "белые воротнички", специалисты в этой сфере, а не мехводы. Люди обученные и знающие свои задачи. У нас не 2017 год, а современность с технологиями и прочим. Нужны - стерильные. Но кому им - привыть то, что требуется в современном мире?
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Пардон люди - 1917. Но и так все поняли. Не важен год-важна цель и ее достижение.
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НУ КОГДА ВЫ УЖЕ ПОМЕНЯЕТЕСЬ? НА ВСЕ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ ТОЛЬКО ЧЛЕНЫ ВКП(б) - КПСС!!!
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сами не поменяются
часть из них необходимо грхнуть
вот тогда остальная часть сама поменяется
.
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АТА не будет , заменят защитой от кого то и мона брать всех папередников за определенную цену!
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Перевожу на нормальный язык : будут те кто не был в АТО но получил корочку АТОшника , как сыны - пороха , картавого , аВокяна и т.д.
Кстати Ляшко ответил за свой ролик о войне где сепаратиста брал ? )))
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А чем же он реал может ответить? Это же просто неприлично
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А в АТО были все: кто ездил в сауну, кто бухал беспросветно, кто постоянно ездил с проверками или возил бронежилеты.
Блдь, вы нас всех за дураков держите?
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На все руководящие должности в Нацполиции будут назначаться лишь офицеры, участвовавшие в АТО, - Яровой
. =====
блдь, голубан тоже участвовал в АТО.
с какой стороны, блдь ?
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НЕ ВСІ У КОГО КАРТКИ АТО НАСПРАВДІ ТАМ БУЛИ
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От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти.
Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»
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Какие.?Те,кто ездил в командировку на 3 дня ,за 50 км.побухать?
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Потрахаті, доста! Мусора-беркутня на гілці тільки ногами дригати будуть. Галубана-гниди нам достатньо. Доречі, він ще живий?
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"По решению министра внутренних дел Украины, главы Национальной полиции все руководители полиции областей должны пройти через зону проведения антитеррористической операции."
Респект и уважение Арсену Борисовичу! Вот только данное решение немного запоздалое.
Интересно данные субъекты в каких должностях будут находиться в зоне АТО?
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...назначаться лишь офицеры, участвовавшие в АТО...

А вот это полная глупость..
Во-первых, сейчас бумажка участнику АТО не имеет только ленивый.
Во-вторых, если есть хороший специалист, то пофиг был он в ато или нет.
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в -третьих снова будут назначены голубаны
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Значит,нужно удалить всех уже назначеных замов и начальников городских отделов...? Ведь речь идёт о РЕАЛЬНЫХ участников,а не о "второй линии" и блокпостах?
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На все руководящие должности в Нацполиции будут назначаться лишь офицеры, участвовавшие в АТО, - Яровой
тех кто на второй и третей линии?
а,на нульёвочке им слабо?)
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разумно....и на посты в правительстве и на президента. а то как то не кошерно.
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Странная у мусоров логика. Получается - пиздил людей на Майдане, шакалил и крышевал контрабас в зоне АТО - всё, теперь ты в руководящих мусорах. Хотя.... там других и не держат.
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Не просто в АТО, а в реальных боевых столкновениях.
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И не только в нац полиции а во все гоструктуры-коррупция уменьшится в разы потому что Украина для этих людей Родина а не корыто
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вот эта мусорская свора и делает себе корыто из укранины
полиция стоит только на третьей линии в АТО,где стреляют ,когда набухаются
вот на нульёвочке им слабо постоять,там сепарня постреливает неслабо
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа все руководящие должности в Нацполиции будут назначаться лишь офицеры, участвовавшие в АТО, - Яровой
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