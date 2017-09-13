EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Экономика
  2481  43
Все про:инвестиции (809) помощь (3410) Климкин (1397)

 Климкин о "плане Маршалла" для Украины: "Это однозначно не будет чем-то вроде манны небесной"

Украина должна реально подходить к возможности получения усиленной инвестиционной помощи и быть готовой ее реализовать, поскольку так называемый "план Маршалла" не будет чем-то вроде манны небесной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я не уверен, что сравнение с "планом Маршалла" - это хорошая идея, поскольку он функционировал в других исторических и политических условиях и для других стран. Мы действительно обсуждаем возможность предоставления Украине пакета помощи другого уровня, который позволил бы осуществить необходимые трансформации. Но иногда, следя за дискуссиями внутри общества, складывается впечатление, что для того, чтобы получить такой пакет, нам ничего не нужно делать. Однако такой план однозначно не будет чем-то вроде манны небесной - мы должны быть способны его реализовать", - сказал Климкин.


Читайте также: Отправной точкой для реализации "плана Маршалла" для Украины станет саммит Восточного партнерства, - экс-премьер Литвы Кубилюс

По его словам, если посмотреть, сколько мы вложили даже из уже предоставленных, в том числе Евросоюзом или Европейским инвестиционным банком, средств, это будет свидетельствовать не в нашу пользу.

В этом контексте министр рассказал, что за последние три года ЕИБ в рамках специальной программы выделил Украине 3 млрд евро, на сегодня портфель проектов банка составляет почти 5 млрд.

"Но освоить из этих объемов мы смогли лишь около 400 млн евро помощи, и даже это наши европейские коллеги считают показательным", - отметил Климкин.

Он отметил, что большая помощь означает, прежде всего, большие требования к нам самим и к нашей способности ее использовать. "То есть мы должны стать лучшими и эффективными, сделать гораздо больше не в количественном, а в качественном смысле, чтобы не только отчитаться о получении, но и воплотить в жизнь ту помощь, что нам предоставляют иностранные партнеры", - подчеркнул Климкин.

Как известно, "план Маршалла" - пакет экономической поддержки Украины в рамках приближения Украины к ЕС, которую инициировала в начале года Литва.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как только получим золото Полуботка,тат тут вам и Маршалл Здрасьте в двери
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можно еще искать клады -это верный путь к экономическому рывку Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Карибском море! Вот только карту Синей Бороды надо купить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та нашим шоколадным сколько не дай - всё мало, карманы там бездонные. Только если ЕС и США будут стоять с плеткой и требовать выполнять/проводить реальные реформы в обмен на деньги, а, главное, если народ не будет сонно за всем наблюдать - а станет со своей стороны жёстко давить на власть, то тогда всё будет ОК... и реформы, и возрождение Украины.
Главное, повторюсь, воля народа.. активность хотя бы 25..30% народа Украины - с шаблюкою у горла власти и бюрократов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как только привластные " реформаторы " перестанут воровать и конкретно бороться с коррупцией , то ни золота Полуботка , ни план Маршалла , не потребуется .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все деньги украл реформатор из Грузии,все вынес через дыру в границе
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе бы, гнида кацапская, только побольше хомут навесить на Украину...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В США прошла презентация iPhone X, который узнает лицо владельца. В России прошел крестный ход. Короче, одни шли в будущее, другие в ж@пу.

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/907696665431343104
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Климкин о "плане Маршалла" для Украины: "Это однозначно не будет чем-то вроде манны небесной"

Нужно будет потрудиться-построить новые схемы,урегулировать % с администрацией президента,рассказать по телевизору интересные истории про 3029384 реформы-впереди много работы друзья
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чугункин разговорился,план "Лапша на уши" на четвертом году разграбления Украины Барыгой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Весь цей "план Маршалла" передбачає продати підприємства і землі західним інвесторам і сподіватися, що бидлу(патріотам) нададуть хоча б крохи у вигляді зарплати 300 баксів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так, так, так!
про 3 и 5 млрд. евро в банках, по подробнее, пожалуйста.
(почему только 400 млн использовалось? проценты копите?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только этот "План Маршала" должны реализовывать не наши барыги, лучше всего сами западные партнеры, которые предоставят средства, пусть и реализовывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кусюк уже рванул себе карманы увеличивать. А то еще треснут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Кусюка такой дворец-что пора еще цены в магазинах повышать-что бы он за отопление смог заплатить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статья - гламурная. То мы можем, то не можем, то мы с Борнео, то качество то количество. Если не страдать гигантоманией и жить - жизнью, то в самой стране - масса закупоренных возможностей и процессов, способных - реализовать все и без "маршала". А как уже освоили - полученное. Все знают. Большим требованиям - отвечают маршалы, а не дети кухарок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За эту манну придется еще и переплачивать.Только бы средства направлялись именно на развитие, а не на проедание или в офшоры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все будет проще-заминируют нацбанк ,как границу недавно,а когда разминируют план маршала уже сп-дят ,это вам не Германия занюханая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПЕРЕВОЖУ.
Климкин о "плане Маршалла" для Украины: "Своровать бабки будет намного труднее!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели воровать не разрешат? Та ну нах такой план. Будем другой курить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знаем мы уже ваши планы! Скоко их уже было! - пока нам всё хуже и хуже ( всем, кроме: чинуш, мусаров и барыг).
аХметов, кОноненко и прочая шоколадная масса - щас потирает руки и улыбается в ладошку.
Не даст вам ворюгам Запад этих денег! За четыре(почти) года - нихрена(почти) не изменилось, институты государства так и не выздоровели, а наоборот...
Я бы не дал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как не изменилось???? а обесценивание гривны в три раза, а взлет комуналки в 3-5 раз???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо потерпеть！И СКОРО...Следующее поколение будет жить при Камунизьме！
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все украдут те, кому положенно, а народ получит как всегда привычную фигуру из трех пальцев?


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Довірливим українцям підкинуть чергову мрію, щоб з новою силою дерти з них три шкури.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому як, офшоропітеки накомуниздять, а народу хочеш жни, а хочеш куй, все-рівно получиш...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
народ - а на цензоре ктроме троллей кто то остался? просто противно читать галиматью троллиную
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мало. Впрочем Цензор всегда такой был вроде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятное дело,щеколадным ублюдкам эти деньги не дадут украсть и в офшоры вывести. На западе уже прекрасно поняли,что это за корупционная мразь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему нигде нет полного тексьа этого "плана Марщалла"?И чсто кроме инвестиций прилагается и,ГЛАВНОЕ,что предлагается сделать УКраине?
 показать весь комментарий
Ответить
 
пхахаха, с вами так точно, еще и должны останемся на все поколения вперед
 показать весь комментарий
Ответить
 
Маршал иже с ним , руку помощи с деньгами,барыгам не подавал не подает и не будет подавать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наивные европейцы-это бабло давно поделено между нужными людьми.Все будут в шоколаде
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКлимкин о "плане Маршалла" для Украины: "Это однозначно не будет чем-то вроде манны небесной"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти