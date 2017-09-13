 Климкин о "плане Маршалла" для Украины: "Это однозначно не будет чем-то вроде манны небесной"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я не уверен, что сравнение с "планом Маршалла" - это хорошая идея, поскольку он функционировал в других исторических и политических условиях и для других стран. Мы действительно обсуждаем возможность предоставления Украине пакета помощи другого уровня, который позволил бы осуществить необходимые трансформации. Но иногда, следя за дискуссиями внутри общества, складывается впечатление, что для того, чтобы получить такой пакет, нам ничего не нужно делать. Однако такой план однозначно не будет чем-то вроде манны небесной - мы должны быть способны его реализовать", - сказал Климкин.
По его словам, если посмотреть, сколько мы вложили даже из уже предоставленных, в том числе Евросоюзом или Европейским инвестиционным банком, средств, это будет свидетельствовать не в нашу пользу.
В этом контексте министр рассказал, что за последние три года ЕИБ в рамках специальной программы выделил Украине 3 млрд евро, на сегодня портфель проектов банка составляет почти 5 млрд.
"Но освоить из этих объемов мы смогли лишь около 400 млн евро помощи, и даже это наши европейские коллеги считают показательным", - отметил Климкин.
Он отметил, что большая помощь означает, прежде всего, большие требования к нам самим и к нашей способности ее использовать. "То есть мы должны стать лучшими и эффективными, сделать гораздо больше не в количественном, а в качественном смысле, чтобы не только отчитаться о получении, но и воплотить в жизнь ту помощь, что нам предоставляют иностранные партнеры", - подчеркнул Климкин.
Как известно, "план Маршалла" - пакет экономической поддержки Украины в рамках приближения Украины к ЕС, которую инициировала в начале года Литва.
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Главное, повторюсь, воля народа.. активность хотя бы 25..30% народа Украины - с шаблюкою у горла власти и бюрократов.
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/907696665431343104
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Нужно будет потрудиться-построить новые схемы,урегулировать % с администрацией президента,рассказать по телевизору интересные истории про 3029384 реформы-впереди много работы друзья
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про 3 и 5 млрд. евро в банках, по подробнее, пожалуйста.
(почему только 400 млн использовалось? проценты копите?)
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https://twitter.com/Zn_Portnova/status/907969529967497216
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Климкин о "плане Маршалла" для Украины: "Своровать бабки будет намного труднее!"
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аХметов, кОноненко и прочая шоколадная масса - щас потирает руки и улыбается в ладошку.
Не даст вам ворюгам Запад этих денег! За четыре(почти) года - нихрена(почти) не изменилось, институты государства так и не выздоровели, а наоборот...
Я бы не дал.
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